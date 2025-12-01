Quân đội dựng lều dã chiến cho người dân vùng lũ ở khi chờ xây nhà mới

UBND xã Hòa Thịnh cho biết, mưa lũ lịch sử tại địa phương đã khiến 25 người tử vong, hơn 200 căn nhà đổ sập hoặc hư hỏng, gây tổn thất lớn về nông nghiệp và hạ tầng, với tổng thiệt hại trên 610 tỷ đồng. Trong ảnh là một xóm nhỏ ở thôn Phú Hữu, nơi 4/5 căn nhà bị lũ phá hỏng gần như hoàn toàn.

Lũ dữ quét qua Hòa Thịnh, có nơi ngập hơn 4m, làm nhiều mái nhà bị cuốn trôi, tài sản bị nhấn chìm và hư hỏng gần như hoàn toàn.

"Tôi năm nay 76 tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ thấy lũ lớn như thế. Lũ lịch sử năm 1993, nước chỉ cao khoảng 1m, nhưng năm nay gần ngập mái nhà. 4/5 căn nhà trong xóm đều bị lũ phá tan hoang, may mà còn một căn nhà kiên cố, bà con đến tá túc mới thoát nạn", bà Lê Thị Yến ở Hòa Thịnh nhớ lại.

Để chia sẻ với những mất mát của người dân, Sư đoàn Bộ binh 315 (Quân khu 5) đã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đến xã Hòa Thịnh hỗ trợ vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa và tiến tới xây dựng lại nhà ở, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Trong lúc chờ xây nhà mới, Sư đoàn Bộ binh 315 đã dựng các lều dã chiến làm nơi trú tạm cho người dân.

Bà Lê Thị Hiền, 43 tuổi, trú xã Hòa Thịnh cho biết sau khi nhà bị đổ sập, lực lượng quân đội đã được điều động đến xóm để giúp bà con dọn dẹp nhà cửa, dựng lều dã chiến và bếp, đảm bảo nơi ở và sinh hoạt.

"May có bộ đội hỗ trợ, chứ không thì gia đình không biết xoay xở thế nào. Tôi và nhiều bà con ở đây cảm ơn bộ đội nhiều lắm", bà Hiền nói.

Đại diện Sư đoàn Bộ binh 315 cho biết lều dã chiến rộng 40m2, khung làm bằng sắt, bạt ni lông theo tiêu chuẩn quân đội, phần mái được gia cố bằng tre già để đảm bảo chắc chắn. Lều đủ không gian sắp xếp giường, bàn ghế và khu chứa lương thực, nhu yếu phẩm.

Bên trong gian bếp của gia đình bà Lê Thị Hiền được bộ đội hỗ trợ dựng giúp.

Bộ đội giúp người dân làm những chiếc bàn tre để đặt đồ ăn, thức uống lên cao, tránh ẩm mốc.

Nhiều thanh gỗ bị lũ cuốn trôi được bộ đội thu gom, vận chuyển sang nơi khác để lấy mặt bằng xây nhà mới.

Bộ đội nhường người dân những lều dã chiến kín đáo, ấm áp, còn lực lượng này đang dựng các lều tạm để ở trong quá trình thi công nhà mới giúp 6 hộ dân.

Ba mẫu nhà tránh lũ được giới thiệu đến người dân nơi đây. Người dân được chọn mẫu thiết kế để các lực lượng, địa phương, đơn vị hỗ trợ xây lại nhà mới kiên cố hơn.

Thượng tá Vũ Quốc Toàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Bộ binh 315, trao đổi với bà Lê Thị Hiền về phương án xây nhà mới sắp đến.

Theo Thượng tá Toàn, ngoài dọn dẹp vệ sinh công trình, nhà cửa, đơn vị đã tặng hơn 200 suất quà đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn Bộ binh 315 cho biết thêm, ngoài những hoạt động trên, đơn vị sẽ đảm nhận phần công xây dựng lại cho 6 hộ dân có nhà sập hoàn toàn tại xã Hòa Thịnh. "Mục tiêu của đơn vị là sẽ được xây dựng hoàn thành 6 ngôi nhà trước Tết Nguyên đán để người dân có nơi vui đón Tết", Thượng tá Toàn chia sẻ.