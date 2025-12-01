Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch nêu lý do không ghi rõ số tiền bồi dưỡng A80

Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tại buổi gặp sinh viên (Ảnh: Hoàng Hồng).

Tại buổi gặp, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho hay, khuyến khích sinh viên hỏi thẳng, hỏi rõ ràng để giải đáp.

Một nữ sinh đặt câu hỏi, em và các bạn thắc mắc là trong công văn chi tiền cho mỗi buổi tập tham dự A80 ghi là 80.000 đồng chứ không phải 60.000 đồng như các em được nhận.

Ông Phạm Văn Long thông tin, lúc đầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất mỗi một buổi tập được chi trả 80.000 đồng nhưng sau đó chỉ được duyệt 60.000 đồng/buổi.

Khi nói đến đây, ông Long yêu cầu bộ phận hành chính tổng hợp cầm ngay quyết định về vấn đề này của Bộ Tài chính lên.

Theo ông, đây là khoản duyệt với tất cả các trường tham dự sự kiện này, có thể do trường thông tin đến với sinh viên chưa kịp thời.

Sinh viên tham gia đối thoại (Ảnh: Hoàng Hồng).

Ông Phạm Văn Long cho biết, sinh viên của trường tham chương trình A80 tổng 22 buổi, trong đó 17 buổi tập duyệt bình thường, 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt, 2 buổi chính thức.

Theo chế độ chính sách, 17 buổi luyện tập được chi 60.000 đồng/buổi; 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt 180.000 đồng/buổi và 2 buổi chính thức 200.000 đồng/buổi.

Tổng số tiền chi cho sinh viên tham gia ở 3 khoản này là 1.960.000 đồng. Các khoản như tiền xe đi lại, tiền nước uống thì Nhà nước lo, chỉ riêng khoản tiền ăn, ông Long cho biết trích từ chi phí bồi dưỡng cho sinh viên.

Tại trường, chi phí tiền ăn một bữa chính là 30.000 đồng và bữa phụ 10.000 đồng/sinh viên. Số ngày chi tiền ăn là 11 ngày (gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ) là hết 440.000 đồng/sinh viên. Như vậy, số tiền bồi dưỡng sinh viên nhận còn lại 1.520.000 đồng.

Khi sinh viên đặt câu hỏi tại sao khi sinh viên ký giấy nhận tiền thì trên giấy không ghi rõ số tiền?

Ông Phạm Văn Long cho hay: "Thầy cô suy nghĩ rất đơn giản là khi các em nhận tiền thì các em ghi số tiền vào đó, để xác nhận số tiền các em nhận qua chữ viết của các em. Tuy nhiên thầy cô lại không giải thích về việc này nên các em nhìn nhận là ký khống. Để hoàn thiện việc chi tiền, giấy tờ chứng từ còn rất nhiều thứ. Nhà trường xin rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này”.

Trước thắc mắc tại sao sinh viên tình nguyện được nhận số tiền cao hơn, ông Phạm Văn Long cho biết, sinh viên tình nguyện thuộc nhóm khác và có mức chi khác.

Tại sao ban đầu nhà trường lấy số tài khoản của sinh viên nhưng lại phát tiền mặt? Nhà trường giải thích, số lượng sinh viên tham gia là gần 1.000 em, nhà trường đã ứng trước tiền ăn uống, vì thế nếu chuyển khoản thì sinh viên sẽ phải trả lại phần ứng trước đó cho nhà trường.

Vì vậy, để thuận tiện cho sinh viên hơn, nhà trường chi tiền mặt. Số tiền các em được bồi dưỡng là 1.960.000 đồng, 11 ngày là 440.000 đồng tiền ăn uống, số tiền sinh viên thực nhận là 1.520.000 đồng.

Một sinh viên phản đối việc Phòng Công tác học sinh sinh viên nhà trường chọn sinh viên tiêu biểu tham gia A80 để khen thưởng. Theo sinh viên này, trừ các đội trưởng ra, những người còn lại có vai trò như nhau.

Sinh viên mong nhà trường minh bạch số tiền bồi dưỡng A80 (Ảnh: Hoàng Hồng).

Sau câu hỏi này, Hiệu trưởng Phạm Văn Long nói muốn nghe tâm tư của sinh viên, xin ý kiến về việc có khen thưởng hay không. Số tiền khen thưởng trích từ quỹ thi đua khen thưởng của nhà trường.

Trước câu hỏi về sự so sánh số tiền của sinh viên nhà trường với các trường khác được nhận, ông Long nói không bàn việc trường cao trường thấp vì ông chỉ biết định mức của trường được cấp là như vậy.

Theo ông Long lý do nhà trường chia tiền bồi dưỡng thành 2 đợt là muốn để một phần chi trong buổi vinh danh sinh viên, phát kèm theo giấy chứng nhận. Nhà trường rút kinh nghiệm sâu sắc khi thông tin đã không đầy đủ, kịp thời tới sinh viên.

Một sinh viên thuộc đội sinh viên tình nguyện đề nghị nhà trường công khai số tiền đã chi trả cho nhóm này, nêu rõ tiền bồi dưỡng đó không do ngân sách cấp mà do nhà trường trích quỹ thưởng riêng. Nữ sinh cảm thấy oan ức khi các sinh viên thuộc đội xếp chữ nghĩ rằng nhóm tình nguyện không làm gì mấy nhưng lại được nhiều tiền hơn.

Một sinh viên khác đề nghị nhà trường công khai tất cả các văn bản thể hiện thu chi để minh bạch thông tin và lấy lại danh dự cho nhà trường.

Tiếp đó, sinh viên đề nghị dùng số tiền dự định dùng để khen thưởng các sinh viên tiêu biểu trong sự kiện A80 chuyển sang ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Tuy nhiên, Hiệu trưởng cho biết điều này phải do sự tự nguyện của cá nhân, nhà trường không can thiệp. Việc khen thưởng và việc sử dụng tiền khen thưởng là hai vấn để khác nhau.

Nhiều sinh viên đề xuất dùng số tiền nhà trường dự định khen thưởng để ủng hộ đồng bào vùng lũ ở miền Trung (Ảnh: Hoàng Hồng).

Trước nhiều ý kiến về việc không tổ chức khen thưởng, Hiệu trưởng cho biết sẽ tiếp tục lấy ý kiến sinh viên tới 17h chiều mai (2/12). Nếu đa số ý kiến là không khen thưởng, nhà trường sẽ chấp thuận, không xét thưởng nữa. Sinh viên vỗ tay ủng hộ quyết định này.

Ông Phạm Văn Long chia sẻ với sinh viên, nhà trường rất vinh dự khi nằm trong danh sách có sinh viên tham dự sự kiện đặc biệt này. Nhà trường và cá nhân ông cảm ơn các em đã nhiệt tình, trách nhiệm, nghiêm túc tham gia vào sự kiện A80 và hôm nay có mặt ở cuộc gặp này để đưa ra những thắc mắc và lắng nghe những giải đáp.

Ông Long khẳng định: “Quan điểm chỉ đạo của tôi và nhà trường là đặt quyền lợi của sinh viên lên trên hết, bất luận trong bối cảnh nào, không có chuyện này kia trong việc chi chế độ cho sinh viên. Trong quá trình thực hiện, do trường chưa thông tin kịp thời đến sinh viên. Hôm nay, trường cung cấp mọi thông tin, thắc mắc của sinh viên”.

Kết luận buổi đối thoại, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long khẳng định sẽ chi bồi dưỡng lần 2 cho sinh viên tại buổi vinh danh với số tiền 580.000 đồng kèm giấy chứng nhận.