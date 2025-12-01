9h ngày 28/11, Nguyễn Trọng Tuấn (sinh viên ở Hà Nội) đang ngồi chờ xe buýt ở bến Yên Phụ, bất ngờ một thanh niên mặc áo dài chạy đến nhờ đi bê tráp giúp. Chàng trai này giải thích do thiếu người, cả hai họ phải đứng chờ ngoài đường chưa thể tiến hành nghi lễ.

“Lúc đó tôi khá phân vân, sợ bị lừa đảo, xe thì sắp tới rồi, nếu đồng ý có thể sẽ lỡ chuyến và muộn học”, Tuấn chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Tuy nhiên, khi nhìn sang bên kia đường, thấy một đoàn người xúng xính váy áo và nhiều mâm đồ lễ đang rối loạn trước cổng một rạp cưới, Tuấn tin không phải lừa đảo nên quyết định nhận lời hỗ trợ.

Ngồi chờ xe buýt, chàng trai bất ngờ được người lạ nhờ bê tráp (Clip: Nhân vật cung cấp).

Tuấn được đưa sang thay áo dài và nhập vào đoàn bê tráp. Mọi người trong đoàn tỏ ra khá bất ngờ trước tình huống hy hữu này. Tuấn cũng nhanh chóng hòa vào không khí, bê tráp, chụp ảnh cùng cô dâu - chú rể, rồi rời đi để kịp bắt chuyến xe tiếp theo.

Chàng trai kể, từ lúc ra khỏi bến xe đến khi hoàn thành việc bê tráp và quay lại chỉ khoảng hơn một tiếng.

“Lúc đó tôi còn chẳng biết tên cô dâu, chú rể. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ có mấy anh chị bê tráp trong đoàn biết tôi được gọi sang “chữa cháy”, như cô dâu chú rể cũng không hay biết”, anh nói.

Các bạn nữ bê tráp sau khi biết chuyện cũng ngạc nhiên, bật cười vì bất ngờ. Lần đầu rơi vào tình huống thế này, Tuấn có nhờ một bạn nữ trong đoàn quay video, đăng tải lên mạng làm kỷ niệm. Sau khi hoàn thành việc bê tráp, anh trả lại áo dài và vội đón xe buýt về trường. Một người trong đoàn đã chạy theo xin số tài khoản để gửi Tuấn một chút tiền lì xì.

Đoạn video của chàng trai nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người để lại lời cảm ơn, thậm chí một số người thân của cô dâu - chú rể cũng vào bày tỏ sự bất ngờ và gửi lời tri ân. Điều đó khiến Tuấn cảm thấy vui, xem đây là một kỷ niệm khó quên.

Xác nhận với phóng viên, anh Tuấn Anh, người phụ trách khâu điều phối nhân sự cho lễ nạp tài, cho biết, nhờ có Tuấn mà lễ nạp tài của cô dâu - chú rể diễn ra thuận lợi.

Anh Tuấn Anh chia sẻ, ngày 28/11 là thời điểm “cao điểm mùa cưới”. Hôm đó anh nhận điều phối hơn 20 ê-kíp bê tráp. Theo quy trình, cửa hàng sẽ báo lịch trước 1-2 tuần để anh sắp xếp nhân sự. Riêng đám hỏi tổ chức sáng 28/11, do số lượng đơn quá nhiều, cửa hàng sơ suất quên mất lịch, đến rạng sáng mới kiểm tra lại và gọi gấp cho anh xử lý.

Trọng Tuấn được nhờ bê tráp vì người trong đoàn tắc đường không đến kịp (Ảnh: Cắt từ clip).

Đám hỏi yêu cầu đủ 7 nam và 7 nữ bê tráp. Anh gọi dồn dập trong buổi sáng và may mắn gom đủ người. Đến khi chỉ còn 10 phút nữa là nhà trai xuất phát, đội nam lại chưa có mặt đầy đủ. Để tránh muộn giờ, Tuấn Anh liên hệ xin phép nhà trai cho đội nam đến thẳng nhà gái ở phố Hàng Than đứng chờ sẵn.

Khi cả hai đội nam - nữ đã tập trung đầy đủ tại nhà gái, bất ngờ một thành viên trong đội nam báo bị tắc đường không thể di chuyển.

“Không còn cách nào khác, một người đã chạy ngay ra đường tìm xem có bạn nam nào trẻ, đứng gần đó để “cứu” đoàn”, anh Tuấn Anh nói.

Đúng lúc ấy, thấy một nam sinh đang ngồi chờ xe buýt ở đối diện nhà gái, người này đã chạy đến năn nỉ, giải thích tình huống gấp gáp. Thấy rạp cưới ngay trước mặt và tin đây là lời nhờ vả thật sự, nam sinh đồng ý hỗ trợ.

Chàng trai được đưa vào thay áo dài, gia nhập đội tráp một cách “thần tốc”, hoàn thành nghi lễ, chụp ảnh cùng cô dâu - chú rể rồi xin phép rời đi ngay để kịp chuyến xe buýt. Vì quá vội, cả đội chỉ kịp xin số điện thoại để gửi tiền công, chứ vẫn chưa biết tên tuổi.

“Cũng may có bạn ấy giúp. Nếu không, nhà trai còn phải đợi rất lâu. Bạn ấy nhiệt tình, bê tráp xong còn chụp ảnh cho trọn vẹn”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Theo Tuấn Anh, nam sinh đã nhận lì xì rồi rời đi ngay vì bận học. Sau đó, nhân sự của đội cũng vừa kịp tới, tiếp tục phần việc còn lại cho đến khi buổi lễ hoàn tất.