Đọc Facebook công an, người dân muốn... chuyển khẩu đến ở

Nội dung tuyên truyền hàng chục nghìn “like” của công an xã

“Trang này nói hay mà lại hay nói đúng, rất thu hút người đọc. Triệu like”.

“Xem nhiều status của trang này, bác chủ tus nói rất đúng và rất thấm, còn hài nữa".

“Khẩu hiệu ngắn gọn súc tích. 10 điểm cho các chú công an”.

“Anh chủ trang này chắc thông minh hài hước và thương yêu hiểu rõ tâm lý lắm nè. Mỗi bài đăng đều mang tính vui vẻ, gần gũi, sâu sắc và rất đúng. Anh này làm việc chắc cũng công tâm lắm".

Nội dung tuyên truyền trên Fanpage Công an xã Diễn Châu nhận được sự tương tác cao từ người dùng mạng xã hội (Ảnh: Hoàng Lam).

“Tôi tận Lào Cai mà theo dõi Công an xã Diễn Châu luôn”.

“Xem cái tút xong muốn chuyển khẩu tới xã này luôn quá”.

Những bình luận này được người dùng mạng xã hội để lại trên các bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật đăng tải tại Fanpage (trang thông tin trên Facebook) Công an xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An).

Thay vì trích dẫn những quy định, điều luật, các status (dòng trạng thái) tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được Công an xã Diễn Châu thể hiện một cách ngắn gọn, hài hước nhưng không kém phần thấm thía trên ứng dụng mạng xã hội.

Thiếu tá Hoàng Thanh Hải, Trưởng Công an xã Diễn Châu, cho biết bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, trong thời gian qua, đơn vị đã xây dựng nhiều kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng bài bản, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với tình hình địa bàn, từng đối tượng bằng nhiều hình thức khác nhau.

Cùng các hình thức tuyên truyền truyền thống như tập trung tại các cơ quan, trường học, tổ chức các cuộc họp dân, qua loa phát thanh, pano, áp phích, tờ rơi.., đơn vị đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ số, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội, coi đây là kênh truyền tải thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

Một status của Công an xã Diễn Châu thu hút hơn 20.000 lượt cảm xúc, hàng trăm lượt tương tác, chia sẻ (Ảnh: Hoàng Lam).

“Chúng tôi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo... giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật mọi lúc, mọi nơi. Nội dung được số hóa bằng nhiều hình thức như clip ngắn, bài viết ngắn gọn, dễ hiểu, theo phương châm “ngắn - đúng - dễ nhớ - dễ làm theo”, qua đó nâng cao rõ rệt hiệu quả tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng”, Thiếu tá Hải thông tin.

Các số liệu thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 11, sau 5 tháng hoạt động, trang Fanpage Công an xã Diễn Châu có gần 27.000 lượt thích và đăng ký theo dõi với hơn 12 triệu lượt xem, tương tác. Đây là con số khá ấn tượng đối với một trang Fanpage công an cấp xã tại Nghệ An.

Có những status tuyên truyền đạt 20.000 lượt cảm xúc cùng hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, trong đó có những người nổi tiếng chia sẻ lên trang cá nhân, tạo thành “trend” (xu hướng) thu hút người dùng mạng xã hội, trong đó có giới trẻ.

“Người dân muốn nghe gì, công an tuyên truyền cái đó”

Theo Thiếu tá Hoàng Thanh Hải, sự đổi mới về cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật của đơn vị xuất phát từ chính yêu cầu thực tiễn địa bàn, hướng tới việc tiếp cận được nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ. Cách thức tuyên truyền cũng đã được thay đổi, từ “tuyên truyền cho người dân nghe” sang “dân muốn nghe gì, công an tuyên truyền cái đó”.

Thay vì trích dẫn các điều luật khô cứng, Công an xã Diễn Châu đã thể hiện nội dung tuyên truyền bằng các dòng trạng thái ngắn gọn, sinh động, ngôn ngữ gần gũi, dân dã nhưng vẫn phải đảm bảo tính chuẩn mực và có tính pháp lý.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tổ quản trị trang Fanpage chịu trách nhiệm về biên soạn nội dung tuyên truyền, tương tác và tư vấn pháp luật đến người dân (Ảnh: Hoàng Lam).

Một tổ quản trị trang Fanpage Công an xã gồm 6 cán bộ, chiến sỹ trẻ am hiểu công nghệ thông tin, nhạy bén và nghiệp vụ vững vàng đã được thành lập.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Hưng, cán bộ Công an xã Diễn Châu, cho biết việc chuyển hóa một nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật thành một dòng trạng thái ngắn gọn, đủ thông tin và hấp dẫn là điều không đơn giản.

Những status được đăng tải trên trang công an xã có khi mất cả ngày viết, thảo luận, chỉnh sửa mới đạt yêu cầu và phải qua kiểm duyệt chặt chẽ của lãnh đạo công an xã.

Ngoài khả năng, năng khiếu hài hước của các thành viên quản trị, ứng dụng ChatGPT cũng đã được áp dụng vào việc biên soạn các nội dung tuyên truyền, đáp ứng các tiêu chí đề ra.

Bên cạnh phụ trách nội dung tuyên truyền, tổ quản trị sẽ phân công lịch trực trang 24/24h, kịp thời tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc và tư vấn pháp luật cho người dân.

Theo Thiếu tá Hoàng Thanh Hải, từ khi trang Fanpage đi vào hoạt động đơn vị đã ghi nhận sự thay đổi rõ rệt về tiếp nhận thông tin và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên trên địa bàn.

Bên cạnh chủ động tiếp nhận thông tin, người dân chia sẻ các nội dung trên trang công an xã về trang cá nhân, góp phần lan tỏa các thông điệp, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác trước tội phạm, nhất là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Thiếu tá Hoàng Thanh Hải, Trưởng Công an xã Diễn Châu, làm việc với nhóm học sinh có hành vi tụ tập đua xe được người dân phản ánh qua trang Fanpage công an xã (Ảnh: Hoàng Lam).

“Nhiều người dân phát hiện dấu hiệu vi phạm đã chủ động nhắn tin đến công an xã qua trang Fanpage cung cấp thông tin, góp phần hỗ trợ lực lượng công an trong bảo đảm an ninh trật tự.

Hiệu quả rõ rệt nhất là kể từ khi trang Fanpage Công an xã Diễn Châu đi vào hoạt động, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuần tra, phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tỉ lệ các vụ việc vi phạm an ninh trật tự đã giảm mạnh”, Thiếu tá Hải thông tin.

Trưởng Công an xã Diễn Châu cho biết, xác định tuyên truyền trên không gian mạng là nhiệm vụ lâu dài và liên tục, Công an xã Diễn Châu đang tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, cách thức thể hiện.

Ngoài việc tăng cường xây dựng các clip, sử dụng hình ảnh, câu chuyện thật, tình huống pháp luật cụ thể, dễ hiểu, tổ quản trị đang nghiên cứu ứng dụng AI, công cụ đồ họa để nâng cao chất lượng hình ảnh, đảm bảo tính hấp dẫn nhưng vẫn chuẩn mực của lực lượng công an.

Bên cạnh đó, công an xã đang xây dựng kế hoạch mở 8 chuyên mục, sản xuất các clip tuyên truyền, đăng tải theo khung giờ cố định trên trang Fanpage Công an xã để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm.