Ký túc xá ở TPHCM miễn phí gần một năm cho hàng chục sinh viên vùng lũ

Bão lũ quét qua khiến nhiều gia đình ở Nam Trung Bộ trắng tay, nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi, cuộc sống buộc phải bắt đầu lại từ đầu. Trong cảnh túng thiếu, không ít học sinh, sinh viên đứng trước nguy cơ phải dừng việc học vì thiếu kinh phí.

Thấu hiểu điều đó, nhiều mạnh thường quân tại TPHCM đã dang tay nâng đỡ để các bạn trẻ tiếp tục đến trường. Người cho chỗ ở miễn phí, người hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng tháng, thậm chí có quán ăn mở chương trình phục vụ miễn phí cho sinh viên quê vùng lũ…

Sinh viên sẽ được ở miễn phí 9 tháng tại ký túc xá B.K. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ký túc xá miễn phí

Anh Trịnh Vĩnh Phúc (28 tuổi), Giám đốc điều hành Công ty B.K. có địa chỉ tại phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM, cho biết, Công ty B.K. có một số tòa nhà ký túc xá tại khu vực TP Thủ Đức cũ, cùng với đó là quỹ B.K.S..

Quỹ B.K.S. được vận hành bởi Công ty B.K. và các bạn sinh viên đang theo học tại TPHCM. Mỗi năm, quỹ B.K.S. sẽ hỗ trợ 5-7 suất chỗ ở miễn phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Phúc tâm sự, chứng kiến cảnh người dân miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, nhiều căn nhà bị nước lũ cuốn trôi, có sinh viên phải mồ côi người thân, các thành viên vận hành quỹ B.K.S. quyết định mở rộng chương trình.

Theo đó, ký túc xá B.K. sẽ hỗ trợ chỗ ở miễn phí đến 31/8/2026 cho 35 sinh viên có gia cảnh bị thiệt hại nặng sau đợt bão lũ vừa qua. Trong đó, 30 suất dành cho sinh viên nam, 5 suất dành cho nữ.

“Chúng tôi căn cứ vào số lượng phòng đang còn trống của các tòa ký túc xá để áp dụng chương trình. Hiện, các tòa nhà dành cho nữ đã gần kín, tòa nhà của nam còn chỗ trống nên đợt này chúng tôi hỗ trợ sinh viên nam nhiều hơn”, anh Phúc lý giải.

Trong ký túc xá B.K., mỗi phòng ở 4 người và có phòng ăn, phòng học riêng cùng quản gia dọn dẹp vệ sinh.

Người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Phú Yên cũ bắt đầu tái thiết sau mưa lũ (Ảnh: Trung Thi).

“Mục tiêu quỹ này là chắp cánh hỗ trợ các bạn đi học, các bạn cứ an tâm chỗ ở, chỉ cần học tập thật tốt. Tầng trệt của ký túc xá có quán cà phê, sinh viên có thể đăng ký làm thêm, hoặc các bạn có thể làm cộng tác viên cho công ty”, anh Phúc chia sẻ thêm.

Các sinh viên có nhu cầu cần hỗ trợ, hãy liên hệ qua số điện thoại 0931.610.338 hoặc điền thông tin vào link mẫu (https://forms.gle/vSn7a9gXUWrJhttUA).

Anh Phúc cho biết, quỹ B.K.S. sẽ phân công từng thành viên phụ trách tư vấn online, xét duyệt hồ sơ, đón tiếp, sắp xếp chỗ ở cho các sinh viên. Sau ngày 31/8/2026, sinh viên có nguyện vọng được tiếp tục hỗ trợ thì nộp hồ sơ, các thành viên sẽ xét duyệt. Sinh viên sẽ được hỗ trợ miễn phí hoặc hỗ trợ 50%-70%.

“Đối với các bạn sinh viên, chi phí chỗ ở chiếm hết 50% chi tiêu mỗi tháng. Nhiều hàng quán, đơn vị khác cũng hỗ trợ ăn uống, còn chúng tôi sẽ hỗ trợ chỗ ở. Khó khăn quá thì mình ăn mì tôm vẫn sống được, nhưng không có chỗ ở sẽ khó tập trung học”, anh Phúc nói.

Tiếp sức đến trường sau mưa lũ

Chị Nguyễn Cúc (29 tuổi, quê Ninh Bình) và anh Trần Hữu Như Anh (38 tuổi, quê Quảng Nam) là đồng sáng lập Công ty E. sản xuất phân bón hữu cơ. Mỗi năm, công ty đều có các chương trình thiện nguyện như giải cứu dưa dấu, su hào, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai.

Trường Mầm non Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, ngập sâu trong trận lũ vừa qua (Ảnh: Tiến Thành).

Gần đây nhất, chị Cúc và các cộng sự đã tổ chức chương trình hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và Quảng Nam cũ bị ảnh hưởng do bão lũ.

Đợt lũ này, chị Cúc và anh Như Anh chứng kiến sự thiệt hại nặng nề của người dân các tỉnh Phú Yên cũ, Bình Định cũ…, họ lên ý tưởng hỗ trợ sinh viên có gia cảnh bị ảnh hưởng do mưa lũ.

“Chúng tôi nhận thấy học sinh, sinh viên là con em của các gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ có nguy cơ phải nghỉ học, vì bây giờ gia đình đang khó khăn, không thể cấp kinh phí. Do đó, chúng tôi tổ chức chương trình E. đồng hành cùng sinh viên vượt lũ đến trường”, chị Cúc chia sẻ.

Theo chị Cúc, chương trình dự kiến sẽ hỗ trợ cho 25 sinh viên với mức tiền 1,5 triệu/tháng và hỗ trợ từ 3 đến 4 tháng.

Khi thông tin về chương trình được lan tỏa, đã có hơn 700 học sinh, sinh viên đăng ký xin nhận hỗ trợ và một số mạnh thường quân cũng xin được đóng góp thêm. Đến hiện tại, chương trình đã duyệt được 105 hồ sơ.

Ngoài ra, chương trình còn kết nối một số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến với các mạnh thường quân khác.

Chị Cúc và các cộng sự tham gia chương trình giải cứu su hào Hải Dương năm 2019 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Cúc cho biết, trong các hồ sơ gửi đến, chị ấn tượng với trường hợp của sinh viên tên Duy quê ở Huế. Cơn lũ đi qua đã cuốn trôi nhà cửa, tài sản của gia đình Duy. Nam sinh này phải đi xe khách từ TPHCM về quê hỗ trợ gia đình khắc phục. Duy nghe được thông tin về chương trình, bạn đã liên hệ.

"Duy trình bày hoàn cảnh và nói em muốn đi học, em không muốn nghỉ học. Tôi đọc xong khóc nấc lên, những trường hợp như vậy thì không thể nào không hỗ trợ. Chúng tôi đã kết nối Duy cho một mạnh thường quân khác để bạn được hỗ trợ mức cao hơn, lâu dài hơn", chị Cúc kể.

Chị Cúc chia sẻ, bản thân chị cũng là người dân ở tỉnh đến thành phố đi học và mưu sinh, là niềm hy vọng của gia đình, chị không muốn vì khó khăn trước mắt mà các sinh viên phải nghỉ học.

Đồng thời, chị cũng hy vọng trong thời gian tới, gia đình các sinh viên sẽ sớm tái thiết, hoặc nhà trường, Nhà nước, các mạnh thường quân khác có thêm nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên duy trì học tập.