Clip “bé gái được chiến sĩ tham gia diễu binh tặng kẹo” nổi bật tuần qua

Phản ứng đáng yêu của bé gái khi được chiến sĩ đi diễu binh tặng kẹo

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiến sĩ trong đoàn diễu binh tặng cho bé gái đang đứng bên đường một cây kẹo mút và phản ứng đáng yêu của cô bé khi được tặng kẹo đã “gây sốt” mạng xã hội tuần qua.

Phản ứng đáng yêu của bé gái khi được chiến sĩ đoàn diễu binh tặng kẹo (Video: HKN).

Tài xế thoát chết đầy may mắn trong tình huống sạt lở

Đất đá từ trên cao đã bất ngờ sạt lở dữ dội xuống đường, chỉ một vài giây trước khi chiếc xe tải di chuyển qua, khiến nhiều người chứng kiến rùng mình.

Tài xế thoát chết đầy may mắn trong tình huống sạt lở (Video: OFFB).

Khoảnh khắc cây xanh bật gốc đổ ra đường tại Hà Nội

Video do camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc một cây to đã bị bật gốc đổ ra đoạn đường có đông phương tiện đang qua lại. Thân cây đè trúng một chiếc ô tô trên đường. Vụ việc may mắn không gây ra thương vong.

Nguyên nhân được xác định là do những trận mưa lớn kéo dài tại Hà Nội khiến gốc cây bị yếu, dẫn đến việc cây bị bật gốc.

Khoảnh khắc cây xanh bật gốc đổ ra đường tại Hà Nội (Video: Otofun).

Người phụ nữ thoát chết may mắn trong tình huống khó ngờ

Chỉ vài giây sau khi người phụ nữ bước từ sân vào nhà, một tấm tôn lớn đã rơi xuống đúng vị trí người này đã đứng. Nếu không rời đi trong tình huống này, người phụ nữ này hoàn toàn có thể gặp phải tai nạn nghiêm trọng.

Người phụ nữ thoát chết may mắn trong tình huống khó ngờ (Video: TikTok).

Quá trình cất cánh trên sân bay hiểm trở nhất thế giới

Sân bay Lukla, nằm tại thị trấn Lukla (Nepal), được đánh giá là sân bay nguy hiểm nhất thế giới khi nằm ở độ cao hơn 2.800m trên mực nước biển. Sân bay có đường băng chỉ dài 527m, rộng 30m, độ dốc lên đến 11% và không có hệ thống dẫn đường điện tử, khiến đây là một thử thách vô cùng khó cho các phi công.

Sân bay yêu cầu các phi công phải đáp ứng các tiêu chuẩn gắt gao mới được phép cất và hạ cánh tại đây.

Đoạn video cho thấy quá trình cất cánh của một chiếc máy bay tại Lukla cho thấy sự phức tạp tại sân bay này.

Quá trình cất cánh trên sân bay hiểm trở nhất thế giới (Video: JustPlanes).

Tình huống ô tô đi qua đường ngập nước gây tranh cãi

Chiếc ô tô di chuyển với tốc độ cao qua đoạn đường bị ngập khiến nước văng sang các phương tiện khác và những ngôi nhà ven đường, gây bức xúc. Nhiều người đã chỉ trích hành động của tài xế chiếc ô tô, tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng tài xế buộc phải di chuyển với tốc độ cao để giữ cho xe không bị chết máy.

Tình huống ô tô đi qua đường ngập nước gây tranh cãi (Video: OFFB).

Quá trình biến đổi của bề mặt Trái Đất theo thời gian

Những hình ảnh vệ tinh trên ứng dụng Google Earth đã cho thấy sự biến đổi của bề mặt Trái Đất theo thời gian, trong đó những “mảng xanh” đã dần bị thay thế bởi những công trình xây dựng.

Quá trình biến đổi của bề mặt Trái Đất theo thời gian (Video: X).

Nữ sinh thực hiện động tác nhào lộn ấn tượng khi lên nhận bằng tốt nghiệp

Nữ du học sinh người Trung Quốc Trần Y Ninh, 24 tuổi, đã có cách ăn mừng độc đáo trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp tại trường Đại học Roehampton (Anh), khi thực hiện một cú nhào lộn theo phong cách kungfu.

Màn ăn mừng của nữ sinh họ Trần đã khiến những người xung quanh phải bất ngờ, nhưng cũng không kém phần ấn tượng.

Nữ sinh thực hiện động tác nhào lộn ấn tượng khi lên nhận bằng tốt nghiệp (Video: X).

Bé trai thoát chết may mắn khi bức tường bất ngờ đổ sập ngay sau lưng

Camera giám sát trên một con đường tại thành phố Bucaramanga, Colombia, đã ghi lại khoảnh khắc thót tim khi cậu bé vừa bước ra khỏi nhà thì bức tường phía trên bất ngờ sập xuống, tạo nên một cảnh tượng ngổn ngang.

May mắn, cậu bé đã kịp thời bỏ chạy, thoát chết trong gang tấc.

Sự việc may mắn không gây ra thương vong. Nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.