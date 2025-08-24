Clip “người phụ nữ kịp cứu em bé khỏi tai nạn nguy hiểm” nổi bật tuần qua

Người phụ nữ có mặt kịp lúc, cứu em nhỏ khỏi tai nạn nguy hiểm

Đoạn video do camera giám sát ghi lại khiến nhiều người xem phải thót tim, khi người phụ nữ đã có mặt kịp thời để cứu em bé khỏi cú ngã nguy hiểm từ tấm phản cao xuống đất.

Clip này cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, tuyệt đối không để trẻ nhỏ ở một mình, đặc biệt khi trẻ đang nằm trên giường hoặc phản cao.

Người phụ nữ có mặt kịp lúc, cứu em nhỏ khỏi tai nạn nguy hiểm (Video: HKN).

Bật cười với khoảnh khắc cô giáo không hiểu ý em bé trong trường mầm non

Em bé đang chuẩn bị tư thế để trèo lên ghế ngồi, nhưng cô giáo lại không hiểu ý nên dọn dẹp ghế sang nơi khác, tạo nên một tình huống vừa hài hước vừa đáng yêu.

Bật cười với khoảnh khắc cô giáo không hiểu ý em bé trong trường mầm non (Video: TikTok).

Chắn đường sắt tự động bất ngờ nâng lên khi đoàn tàu đang lao đến

Camera hành trình trên một chiếc ô tô đã ghi lại được khoảnh khắc chắn tự động tại đoạn giao nhau giữa đường bộ và đường sắt thuộc phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) đã bất ngờ nâng lên, chỉ ít giây trước khi đoàn tàu lao nhanh đến.

Sự việc xảy ra vào tối 19/8. May mắn vào thời điểm này, tài xế chiếc ô tô đã đề cao cảnh giác, không vượt qua đường sắt nên tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Sau khi thông tin được phản ánh, cơ quan chức năng đã kiểm tra và khắc phục sự cố.

Chắn đường sắt tự động bất ngờ nâng lên khi đoàn tàu đang lao đến (Video: Cộng đồng đường sắt).

Những sự cố hài hước của robot hình người tại Trung Quốc

Trung Quốc đang là quốc gia có tốc độ phát triển công nghệ robot nói chung và robot hình người nói riêng nhanh nhất thế giới. Các loại robot hình người tại Trung Quốc đang ngày càng thực hiện được nhiều điều, như thi chạy marathon, đấu võ tự do, chơi đá bóng hay khiêu vũ…

Tuy nhiên, đôi khi các robot hình người này lại gặp phải những sự cố bất ngờ và hài hước, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải bật cười.

Những sự cố hài hước của robot hình người tại Trung Quốc (Video: Bilibili).

Khoảnh khắc động cơ máy bay chở khách phát nổ, bốc cháy giữa trời

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy khoảnh khắc chiếc máy bay Boeing 757 của hãng hàng không Condor (Đức) vừa rời sân bay quốc tế Corfu (Hy Lạp) để đến Dusseldorf (Đức) thì động cơ bên phải bốc cháy dữ dội, liên tục phát ra tia lửa kèm theo tiếng nổ lớn.

Sự việc xảy ra khi máy bay đang ở độ cao khoảng 450m.

Ban đầu, cơ trưởng dự định hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Corfu. Tuy nhiên, sau đó phi hành đoàn quyết định đưa máy bay lên độ cao 2.500m để tiếp tục hành trình và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Brindisi (Ý), cách sân bay Corfu khoảng 200km.

Toàn bộ 273 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đều an toàn sau sự việc.

Nguyên nhân của sự cố đang được điều tra, nhưng nhiều khả năng sự việc xảy ra do động cơ máy bay đã hút phải chim trong lúc đang lấy độ cao.

Khoảnh khắc động cơ máy bay chở khách bốc cháy giữa trời (Video: X).

Tên cướp có vũ trang ngang nhiên cướp tiệm vàng ngay giữa trung tâm thương mại

Một vụ cướp tiệm vàng ngay giữa ban ngày xảy ra bên trong trung tâm thương mại tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, đã được camera giám sát ghi lại.

Hình ảnh từ video cho thấy tên cướp đội mũ bảo hiểm để che kín mặt, sử dụng súng để đe dọa các nhân viên tiệm vàng, rồi vơ vét đồ trang sức bên trong cửa tiệm bỏ vào túi. Tên này sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường và tẩu thoát trên một chiếc xe máy trước sự chứng kiến của các nhân viên bảo vệ.

Điều tra ban đầu cho thấy số trang sức bị cướp có giá trị hơn 8 triệu baht, tương đương 6,5 tỷ đồng.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ cướp táo bạo này nhưng vẫn chưa đưa ra thông tin nào về nghi phạm.

Tên cướp vũ trang ngang nhiên cướp tiệm vàng ngay giữa trung tâm thương mại (Video: Newsflare).

Bánh xe tải phát nổ thổi tung thùng rác bên đường

Camera giám sát trên một tuyến phố tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã ghi lại được khoảnh khắc bánh sau của một chiếc xe tải bất ngờ phát nổ, tạo ra áp lực mạnh khiến thùng rác ven đường bị thổi tung, vỡ nát.

May mắn vụ nổ không trúng vào người đi đường, nếu không hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

Bánh xe tải phát nổ thổi tung thùng rác bên đường (Video: Weibo).

Cặp đôi trộm xe máy và cái kết khó ngờ

Một vụ trộm đã được camera giám sát ghi lại tại Brazil, cho thấy khoảnh khắc tên trộm tìm cách phá khóa chiếc xe máy, trong khi bạn gái tên này ngồi trên một xe máy khác chờ sẵn.

Sau khi phá khóa thành công, tên trộm lên xe rú ga bỏ chạy, để lại bạn gái phía sau. Cô gái khởi động xe máy để đuổi theo, nhưng chiếc xe không thể nổ máy.

Chủ nhân chiếc xe máy bị mất trộm khi phát hiện sự việc đã lập tức đuổi theo nhưng không kịp. Lúc này, đồng phạm của tên trộm đã giả vờ mình chỉ là người đi đường để qua mắt chủ xe.

Tuy nhiên, khi chủ nhân của chiếc xe bị trộm kiểm tra lại camera giám sát, họ đã phát hiện ra đồng phạm của tên trộm vẫn đang bị kẹt lại nên lập tức bắt giữ. Cái kết của vụ trộm xe máy khiến nhiều người phải bật cười.

Cặp đôi trộm xe máy và cái kết khó ngờ (Video: Reddit).

Người đàn ông thoát chết may mắn sau cú ngã từ trên cao

Video do camera giám sát ghi lại tại một ngôi nhà ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cho thấy khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ bị ngã từ trên cao, rơi xuống chiếc ô tô đang đậu phía dưới sân.

Người đàn ông bị ngã cắm đầu, va chạm mạnh khiến phần trần xe bị móp. Người này sau đó bị rơi xuống đất và thể hiện sự đau đớn.

Được biết, người đàn ông đang làm vệ sinh trên mái ngôi nhà 3 tầng của mình, thì bị mất đà và ngã xuống dưới từ độ cao hơn 10m.

Nạn nhân được mang đến bệnh viện với nhiều vị trí gãy xương, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Các bác sĩ cho biết chính chiếc ô tô đã giúp giảm lực va đập, cứu sống người đàn ông sau cú ngã.