Xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01 do Việt Nam chế tạo có gì đặc biệt?

XCB-01 (viết tắt tiếng Việt: Xe Chiến đấu Bộ binh-01) là xe chiến đấu bộ binh bọc thép, bánh xích lần đầu tiên được ra mắt tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, diễn ra vào tháng 12 năm ngoái.

Đây là xe chiến đấu bộ binh bọc thép bánh xích đầu tiên do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo trong nước.

XCB-01 có hình dáng bên ngoài gần như tương đồng với xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Liên Xô, tuy nhiên, XCB-01 có kích thước hơi lớn hơn, khả năng bảo vệ được nâng cao và hệ thống vũ khí được nâng cấp hiện đại hơn.

Thông số kỹ thuật của xe XCB-01

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam phát triển và chế tạo hoàn toàn (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo công bố tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2024, XCB-01 có chiều dài 6,95m, rộng 3,25m và cao 2,14m, khoảng sáng gầm xe 37cm, nặng khoảng 15 tấn. Xe được trang bị động cơ diesel 6 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa 338 mã lực, giúp xe có thể đạt tốc độ tối đa 65km/h trên đường bằng phẳng, 45km/h trên đường địa hình xấu.

Xe có phạm vi hoạt động khoảng 550km. Hệ thống treo tốt cho phép xe có khả năng vượt dốc đứng cao 0,7m, vượt hào rộng 2,5m, dốc nghiêng lên tới 30 độ.

Ngoài khả năng di chuyển trên bộ, XCB-01 còn có khả năng di chuyển dưới nước với tốc độ tối đa 7km/h mà không cần chuẩn bị trước, nâng cao khả năng tác chiến trên các địa hình phức tạp.

Kíp điều khiển xe bao gồm 3 thành viên (trưởng xe, lái xe và pháo thủ), khoang chở quân ở phía sau có các ô kính tựa như lỗ châu mai, có sức chứa 8 chiến sĩ với đầy đủ vũ khí trang bị.

Hệ thống vũ khí tấn công và phòng thủ trên XCB-01 đều do các kỹ sư của Việt Nam chế tạo (Ảnh: Hải Long).

Hệ thống hỏa lực tấn công và phòng thủ của XCB-01

XCB-01 được trang bị hệ thống vũ khí chính bao gồm pháo nòng trơn cỡ nòng 73mm, cơ số đạn 40 viên, có khả năng bắn đạn xuyên và đạn nổ phá mảnh, sử dụng để tiêu diệt xe cộ, công sự và sinh lực địch ở khoảng cách 700m.

Xe được trang bị 4 tên lửa chống tăng CTVN-18, có thể tiêu diệt phương tiện cơ giới của đối phương ở khoảng cách từ 500 đến 3.000m.

Hệ thống vũ khí phụ bao gồm súng máy đồng trục PKT 7,62mm, cơ số 2.000 viên; súng máy phòng không NSV 12,77mm trên nóc tháp pháo, cơ số 200 viên.

Xe chiến đấu XCB-01 có tính cơ động cao, phù hợp với địa hình tại Việt Nam.

XCB-01 có khả năng phát hiện mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết nhờ trang bị tổ hợp kính ngắm đa kênh thế hệ mới, cho phép phát hiện mục tiêu ở cự ly lên tới 2.000m trong mọi điều kiện thời tiết.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống vũ khí và tổ hợp kính ngắm trên XCB-01 đều được nghiên cứu tại Việt Nam, nhiều linh kiện, khí tài quan trọng được nội địa hóa, cho thấy khả năng làm chủ hoàn toàn các công nghệ trên mẫu xe này.

Về khả năng phòng vệ, xe được trang bị giáp thép kết hợp composite, cho khả năng chống đạn nổ và đạn xuyên giáp tốt hơn.

Xe cũng được trang bị máy thu cảnh báo laser (LWR - Laser Warning Receiver). Khi bị tia laser từ máy đo laser của các phương tiện quân sự đối phương hoặc chùm tia laser điều khiển của một số loại tên lửa chống tăng nhắm đến, hệ thống này sẽ tự động phóng các quả lựu đạn khói bố trí hai bên tháp pháo để làm cản trở khả năng quan sát của đối phương, giúp phương tiện nhanh chóng thoát ly khỏi khu vực nguy hiểm.

XCB-01 cũng được trang bị hệ thống cứu hỏa tự động giúp dập tắt các đám cháy trong xe khi đang chiến đấu. Ngoài ra, phương tiện cũng có khả năng bảo vệ kíp lái và các chiến sĩ với hệ thống phòng hộ sinh hóa hạt nhân (NPC).

Với tính cơ động của mình và phù hợp với địa hình tại Việt Nam, XCB-01 có nhiệm vụ hỗ trợ, vận chuyển bộ binh, đột kích và tiêu diệt các mục tiêu quan trọng của đối phương.

XCB-01 không chỉ là bước tiến quan trọng trong ngành quốc phòng Việt Nam, mà còn là minh chứng cho thấy khả năng tự thiết kế và sản xuất phương tiện chiến đấu bánh xích với công nghệ hiện đại, giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu giúp tiết kiệm chi phí quốc phòng.

XCB-01 cũng cho thấy năng lực công nghiệp quốc phòng ngày càng phát triển, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại và điều kiện địa hình Việt Nam.