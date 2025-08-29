Xe tăng T-90S: "Nắm đấm thép” của Quân đội Nhân dân Việt Nam

T-90 - Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba với nhiều tính năng hiện đại

T-90 bắt đầu được phát triển vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước bởi Uralvagonzavod, nhà sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới, có trụ sở tại thành phố Nizhny Tagil, Nga.

Đây là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba được Nga phát triển để thay thế xe tăng T-72 và T-80 trước đây, với nhiều nâng cấp về hệ thống điện tử, giáp bảo vệ, hệ thống phòng thủ, vũ khí tấn công…

T-90 chính thức được biên chế vào quân đội Nga vào năm 1992, trước khi các mẫu xe tăng T-90S và T-90SK dành cho xuất khẩu được ra mắt.

Xe tăng T-90S của Quân đội Nhân dân Việt Nam di chuyển qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên nhiệm vụ A80, tối 22/8 (Ảnh: Mạnh Quân).

So với phiên bản T-90 tiêu chuẩn, các phiên bản T-90S và T-90SK dành cho xuất khẩu được nâng cấp về hệ thống điện tử, liên lạc, hỏa lực, động cơ… để phù hợp với yêu cầu của bên đặt hàng.

Xe tăng T-90S của Quân đội Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên được lộ diện vào tháng 12/2019 tại Hội nghị Quân chính toàn quân của Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng). Tại Hội nghị này, xe tăng T-90S cùng một số khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được trưng bày ở trụ sở Bộ Quốc phòng.

Tại triển lãm Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân diễn ra tại thành phố Thái Nguyên, ngày 20/12/2019, Bộ Quốc phòng đã lần đầu tiên trình diễn trước công chúng đồng thời 2 mẫu xe tăng T-90S và T-90SK của Binh chủng Tăng - Thiết giáp.

Xe tăng T-90S/T-90SK giúp hiện đại hóa lực lượng Tăng - Thiết giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng với các xe tăng T-54/T-55 và T-62 thế hệ cũ, giúp bảo vệ an ninh quốc gia (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thông số xe tăng T-90S/T-90SK của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Về cơ bản, T-90S và T-90SK được trang bị thông số kỹ thuật, hệ thống vũ khí và phòng vệ tương tự nhau. Điểm khác biệt T-90SK được xem là phiên bản xe tăng chỉ huy, được trang bị thêm hệ thống liên lạc và dẫn đường để chỉ huy trong quá trình tác chiến.

Thiết kế bên ngoài giữa T-90S và T-90SK không có sự khác biệt, ngoại trừ việc T-90SK sẽ có 2 cột ăng-ten, thay vì một như trên T-90S, để tăng cường hệ thống vô tuyến, liên lạc.

Xe tăng T-90S được trang bị hệ thống hỏa lực mạnh, tính cơ động cao, phù hợp tác chiến trong nhiều điều kiện (Ảnh: Hải Long).

Theo công bố tại triển lãm Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 12/2019, xe tăng T-90S/T-90SK có chiều dài 9,57m, rộng 3,78m và cao 2,86m, nặng khoảng 46,5 tấn.

Xe được trang bị động cơ V-92, cho công suất hơn 1.000 mã lực, giúp xe tăng có thể đạt vận tốc tối đa 60km/h và tầm hoạt động tối đa 550km đường bằng hoặc 520km đường địa hình.

T-90S/T-90SK được lắp đặt hệ thống dẫn đường hiện đại, hệ thống treo tiên tiến, kèm các giảm chấn thủy lực dung tích lớn, dải xích bản mặt rộng… cho phép hoạt động trong nhiều điều kiện khác, phù hợp tác chiến tại trên mọi địa hình tại Việt Nam. Xe có thể vượt hào rộng 2,85m, leo qua chướng ngại vật cao 1m…

Ngoài khả năng di chuyển trên bộ, xe tăng T-90S/T-90SK còn có khả năng lội nước ở độ sâu 1,2m mà không cần chuẩn bị hoặc lội qua vùng nước sâu đến 5m nếu trải qua quá trình chuẩn bị khoảng 20 phút, bao gồm lắp đệm cao su vào cửa xe, che nòng pháo chính, lắp đặt thêm hệ thống “ống thở lội nước sâu” trên tháp pháo…

Kíp lái của T-90S/T-90SK gồm 3 người, bao gồm trưởng xe (chỉ huy toàn bộ hoạt động của xe, ra quyết định chiến đấu, phối hợp với các đơn vị khác…), pháo thủ (vận hành hệ thống hỏa lực trên xe) và lái xe (điều khiển xe tăng, theo dõi các thông số kỹ thuật của xe…).

Hệ thống hỏa lực tấn công của xe tăng T-90S/T-90SK

T-90S/T-90SK là xe tăng chiến đấu chủ lực và mạnh mẽ nhất hiện nay của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hoả lực chính của loại xe tăng này là pháo nòng trơn 2A46M5, cỡ đạn 125mm, cơ chế nạp đạn tự động. Tốc độ bắn của khẩu pháo đạt 8 phát/1 phút và cơ số đạn 42 viên.

Khẩu pháo này ngoài việc có thể bắn được tất cả các loại đạn thông thường ra thì còn có khả năng phóng được cả tên lửa chống tăng 9M119, đạn xuyên giáp, đạn nổ phá mảnh, đạn nổ lõm chống tăng, với tầm bắn có thể lên đến 5.000m.

Xe tăng T-90S có tính cơ động cao, cho khả năng vượt qua nhiều kiểu chướng ngại vật khác nhau (Ảnh: Nguyễn Hải).

Song song với khẩu pháo là súng máy đồng trục PKT 7,62mm, cơ số đạn 2.000 viên, với tầm bắn khoảng 1.800m, có nhiệm vụ tiêu diệt bộ binh, mục tiêu nhẹ, hoặc hỗ trợ pháo chính trong giao tranh gần.

Bên trên tháp pháo là súng máy phòng không 12,7mm, tầm bắn lên đến 2.000m. Súng máy này có thể được điều khiển tự động từ bên trong xe, cơ số đạn 300 viên.

Điểm nổi bật của xe tăng T-90S/T-90SK nằm ở việc tự động hoá khi hệ thống tấn công đều nằm dưới sự kiểm soát của hệ thống điều khiển theo dõi mục tiêu tự động (ASC) và hệ thống máy tính đạn đạo (WB), cho phép bắn chính xác cả trong điều kiện tầm nhìn kém hoặc đêm tối.

Hệ thống phòng thủ của xe tăng T-90S/T-90SK

T-90S/T-90SK được xem là một trong những dòng xe tăng có khả năng bảo vệ tốt nhất hiện nay, nhờ trang bị hệ thống giáp composite phức hợp, bao gồm giáp chính, giáp phản ứng nổ giúp tăng khả năng chống lại các loại vũ khí chống tăng.

Hệ thống phóng tên lửa khói để phòng thủ trên xe tăng T-90S (Ảnh: Mạnh Quân).

Xe tăng cũng được trang bị hệ thống gây nhiễu, phòng ngự chủ động Shtora-1, được trang bị 2 bên nòng pháo, có chức năng làm giả và gây nhiễu tín hiệu hồng ngoại khiến các hệ thống điều khiển bắn tên lửa của đối phương bị nhầm lẫn tín hiệu, đưa ra chỉ dẫn sai cho tên lửa, giúp bảo vệ xe tăng.

Xe cũng được trang bị máy thu cảnh báo laser (LWR - Laser Warning Receiver). Khi bị tia laser từ máy đo laser của các phương tiện quân sự đối phương hoặc chùm tia laser điều khiển của một số loại tên lửa chống tăng nhắm đến, hệ thống này sẽ tự động phóng các quả lựu đạn khói bố trí hai bên tháp pháo để làm cản trở khả năng quan sát của đối phương, giúp phương tiện nhanh chóng thoát ly khỏi khu vực nguy hiểm.

Xe tăng T-90S được xem là “nắm đấm thép” của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

T-90S/T-90SK cũng được trang bị hệ thống cứu hỏa tự động giúp dập tắt các đám cháy trong xe khi đang chiến đấu. Ngoài ra, phương tiện cũng có khả năng bảo vệ kíp lái và các chiến sĩ với hệ thống phòng hộ sinh hóa hạt nhân (NPC).

T-90S/T-90SK là xe tăng chiến đấu chủ lực và hiện đại nhất Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay, dần thay thế những xe tăng T-54/55 thế hệ cũ. Đây được xem là biểu tượng cho sự hiện đại hóa lực lượng Tăng - Thiết giáp Việt Nam, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.