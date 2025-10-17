iPhone Air "cháy hàng" sau khi CEO Tim Cook đến Trung Quốc

Trước đó, iPhone Air đã bị trì hoãn bán tại thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân là do mẫu smartphone này chỉ sử dụng eSIM và không được trang bị khe cắm SIM vật lý. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc có những quy định nghiêm ngặt đối với các thiết bị chỉ hỗ trợ eSIM.

CEO Tim Cook trong chuyến thăm đến Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Các nhà mạng và nhà sản xuất smartphone muốn cung cấp eSIM hoặc các mẫu điện thoại không có khe SIM vật lý tại thị trường này đều phải có giấy phép đặc biệt từ chính phủ. Giờ đây, Apple và các nhà mạng tại Trung Quốc mới có đầy đủ giấy phép cần thiết để bán iPhone Air.

CEO Tim Cook đích thân đến Trung Quốc để chuẩn bị cho dịp bán iPhone Air ra thị trường nước này, cho thấy Trung Quốc vẫn là một thị trường rất quan trọng đối với Apple.

Thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc đã giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý III, vivo vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường với 18% thị phần. Huawei và Apple lần lượt chiếm 16% và 15% thị phần, theo sau là Xiaomi và OPPO.

iPhone Air sẽ có giá khởi điểm 7.999 Nhân dân tệ (tương đương 29,5 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc. Trong chuyến ghé thăm, CEO Tim Cook còn xuất hiện trong một buổi livestream bán hàng trực tuyến của Apple trên nền tảng mạng xã hội Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc).