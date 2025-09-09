Các hành vi vi phạm Luật An ninh mạng, người dùng mạng xã hội cần tránh

Mạng xã hội ngày nay không chỉ là nơi để người dùng liên kết bạn bè, tìm kiếm những người bạn mới có chung sở thích… mà còn được xem như một cuốn nhật ký để lưu lại các kỷ niệm, chia sẻ góc nhìn, quan điểm cá nhân về một vấn đề nào đó.

Nhiều người còn lập ra những fanpage Facebook, kênh TikTok… để chia sẻ nội dung và kiếm tiền từ lượt tương tác dựa trên các nội dung đó. Không ít người thậm chí còn tìm cách câu view, câu tương tác bằng các nội dung giả mạo, xuyên tạc, sai sự thật hoặc thậm chí xúc phạm danh dự của người khác chỉ để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mạng xã hội giờ đây trở thành một phần không thể thiếu của nhiều người, nơi họ bày tỏ những góc nhìn, quan điểm cá nhân… (Ảnh minh họa: Pinterest).

Ngày 12/6/2018, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật An ninh mạng và luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Luật An ninh mạng là văn bản pháp luật đầu tiên tại Việt Nam quy định toàn diện về an ninh mạng, các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, cũng như quyền và nghĩa vụ của những tổ chức, cá nhân khi hoạt động trên môi trường mạng. Đây cũng là cơ sở pháp lý để xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Là một người dùng mạng xã hội, bạn cần nắm rõ những hành vi nào có thể vi phạm pháp luật trên không gian mạng để tránh phạm phải.

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật An ninh mạng

Theo Điều 8 và Điều 18 Luật An ninh mạng, dưới đây là các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng, người vi phạm sẽ bị xử phạt từ hành chính đến hình sự, bao gồm:

1. Hành vi chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

- Tổ chức, hoạt động, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước.

- Đăng tải thông tin tuyên truyền chống Nhà nước, kích động bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng.

- Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc.

Sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, giả mạo… là hành vi bị nghiêm cấm (Ảnh: CTS).

2. Đăng tải thông tin sai sự thật:

- Đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ.

- Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

3. Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín:

- Đăng tải thông tin làm nhục, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân hoặc tổ chức.

- Giả mạo tổ chức, cá nhân để phát tán thông tin sai sự thật.

4. Hoạt động vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục:

- Đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mua bán người.

- Cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

5. Xâm phạm bí mật nhà nước, cá nhân, kinh doanh:

- Đưa thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, hoặc đời sống riêng tư trái pháp luật.

- Nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại.

- Thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng.

6. Tấn công mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng:

- Sử dụng không gian mạng, mạng xã hội để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, internet, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

- Vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa để chiếm đoạt hoặc thu thập trái phép thông tin.

7. Các hành vi khác:

- Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hoặc trục lợi.

- Cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

- Hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Vi phạm Luật An ninh mạng sẽ bị xử lý thế nào?

Điều 9 Luật An ninh mạng và Nghị định 15/2020/NĐ-CP về “xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử” quy định việc xử lý vi phạm pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm như sau: Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật An ninh mạng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Sử dụng mạng xã hội không đúng cách có thể dẫn đến hình phạt nặng, bao gồm cả án phạt tù (Ảnh minh họa: Getty).

Cụ thể, Điều 99, 101, 102, 103 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật.

+ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

+ Đăng, phát tán, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia.

+ Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm.

+ Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.

+ Đăng, phát tán các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội nhưng chưa được sự đồng ý của cá nhân đó.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

+ Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

+ Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

+ Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn.

+ Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

+ Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu.

+ Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm.

+ Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.

+ Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Tuyên truyền, kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia; xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các vi phạm hình sự người dùng mạng xã hội có thể mắc phải

Điều 155 và 156 Bộ luật Hình sự 2015 quy định các hành vi làm nhục người khác, vu khống, bịa đặt thông tin, loan truyền thông tin giả mạo để xúc phạm nghiêm trọng người và các tổ chức sẽ bị xử lý hình sự với mức phạt lên đến 5 năm tù.

Người dùng mạng xã hội cần nắm rõ các quy định về Luật An ninh mạng để tránh vi phạm pháp luật (Ảnh: Facebook).

Bên cạnh đó theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự, tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông bị phạt tiền từ 30 đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.

Còn theo Điều 290 Bộ luật Hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản có mức hình phạt lên đến 20 năm tù.

Theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (bao gồm cả phát tán, tuyên truyền trên mạng xã hội) sẽ bị phạt tù từ 5 đến 12 năm. Trường hợp phạm tội trong tình huống đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 đến 20 năm, người chuẩn bị phạm tội có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Trên đây là một vài hành vi người dùng Internet có thể mắc phải trong quá trình sử dụng mạng xã hội, bạn đọc cần phải tìm hiểu và nắm rõ các luật liên quan đến không gian mạng để không vi phạm, tránh bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị xử lý hình sự.