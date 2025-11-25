iOS 27 sẽ giải quyết nỗi khổ của người dùng iPhone

Trên iOS 26, Apple đã giới thiệu thiết kế Liquid Glass với giao diện hoàn toàn mới. Đồng thời, hãng cũng tích hợp hàng loạt tính năng và tiện ích bổ sung cho phiên bản cập nhật này.

Không ít người dùng iPhone phàn nàn về hiệu suất và tình trạng thiếu ổn định trên hệ điều hành iOS 26 (Ảnh: Apple).

Tuy vậy, rất nhiều ý kiến trái chiều phàn nàn về trải nghiệm tổng thể trên phiên bản hệ điều hành iOS 26. Đến nay, Apple đã phát hành nhiều bản cập nhật để sửa lỗi nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu từ người dùng.

Theo Bloomberg, Apple sẽ tạm dừng việc phát triển thêm các tính năng mới cho phiên bản hệ điều hành tiếp theo. Thay vào đó, công ty được cho là sẽ tập trung cải thiện chất lượng và độ ổn định của bản cập nhật iOS 27.

Để thực hiện mục tiêu trên, các nhóm kỹ sư của Apple đang rà soát kỹ lưỡng hệ điều hành, tìm kiếm những tính năng cồng kềnh cần cắt giảm, lỗi cần loại bỏ, từ đó tìm ra giải pháp để tăng cường hiệu suất và chất lượng tổng thể của nền tảng.

iOS 27 được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho iPhone màn hình gập và các phần cứng mới khác. Tuy vậy, Apple có thể vẫn sẽ phát hành một số tính năng AI mới trên iOS 27, để công ty không bị tụt hậu trong cuộc đua AI.

iOS 27 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm ổn định cho người dùng iPhone (Ảnh: Apple).

Trong bản cập nhật iOS 26.1 gần nhất, Apple đã bổ sung ngôn ngữ tiếng Việt cho bộ công cụ Apple Intelligence. Cùng với đó, tính năng AirPods Live Translation (dịch thuật trực tiếp) cũng hỗ trợ thêm một số ngôn ngữ mới, bao gồm tiếng Trung Quốc, tiếng Italy, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc.

Apple Intelligence là hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI) do công ty phát triển dành riêng cho các thiết bị như iPhone, iPad và Mac. Đây là sự kết hợp giữa mô hình AI tạo sinh trên thiết bị và do máy chủ cung cấp.