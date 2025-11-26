Điện thoại màn hình gập đã được thương mại hóa trong 7 năm qua. Tuy vậy, dòng sản phẩm này đến nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế như màn hình dễ bị hỏng khi gập lại do bụi bám vào thiết bị hay một nếp nhăn ở giữa màn hình khi mở ra.

Apple được cho là đã giải quyết triệt để vấn đề nếp gấp trên iPhone màn hình gập (Ảnh: 9to5mac).

Báo cáo mới nhất từ 9to5mac cho biết Apple đã giải quyết triệt để các vấn đề này trên chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Nhiều nguồn tin rò rỉ tiết lộ Samsung là đối tác độc quyền cung ứng màn hình gập cho dòng sản phẩm này. Tuy vậy, Apple được cho là đã tham gia rất nhiều vào công đoạn thiết kế tấm nền và cơ chế gập để loại bỏ hoàn toàn nếp nhăn trên màn hình.

Theo đó, cấu trúc tấm nền, quy trình xử lý vật liệu và phương pháp ép nhiều lớp màn hình đều do Apple phát triển. Đến nay, công ty đã chuyển sang giai đoạn thứ hai trong quá trình sản xuất, được gọi là giai đoạn Kiểm tra xác minh kỹ thuật (EVT).

Một nguồn tin khác cho biết tập đoàn HonHai đã thiết lập một dây chuyền sản xuất riêng biệt cho iPhone gập. Điều này cho thấy iPhone gập đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm, bước vào quá trình kiểm tra kỹ thuật và tiền sản xuất.

Thông thường, Apple sẽ tạo ra khoảng 100 sản phẩm mẫu ở giai đoạn này để phục vụ cho quá trình thử nghiệm thiết bị.

Theo ước tính của nhà phân tích Arthur Liao từ Fubon Research, iPhone màn hình gập sẽ có giá 2.399 USD. Fubon Research cho rằng tấm nền màn hình và bản lề sẽ đẩy giá bán sản phẩm lên mức cao hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Khoảng 100 mẫu iPhone gập có thể được tạo ra để phục vụ quá trình thử nghiệm (Ảnh: MacRumors).

Báo cáo ước tính Apple có thể bán được khoảng 5,4 triệu chiếc iPhone màn hình gập vào năm 2026. Máy dự đoán sẽ có tên là iPhone Fold. Nhu cầu điện thoại thông minh toàn cầu có thể giảm, nhưng điện thoại màn hình gập sẽ trở thành "điểm sáng duy nhất" trên thị trường.

Một nguồn tin từ Hàn Quốc tiết lộ Apple đang thử nghiệm trên một viên pin có dung lượng 5.400-5.800mAh. Mức pin này cao hơn đáng kể so với dung lượng 5.088mAh trên iPhone 17 Pro Max.

Trong khi đó, tài khoản Instant Digital khẳng định viên pin trên iPhone màn hình gập chắc chắn sẽ có dung lượng trên 5.000mAh.