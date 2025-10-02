Khánh Hòa điều động, chỉ định giám đốc sở về làm bí thư xã

Ngày 2/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Ninh Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định đến các tân bí thư xã, phường (Ảnh: Đức Thảo).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng điều động, chỉ định ông Trần Minh Thái, Bí thư Đảng ủy phường Bảo An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải.

Ông Trần Văn Thống, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Bảo An nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều động ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ, Giám đốc Sở Tư pháp, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Lê Phạm Quốc Vinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, được điều động đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận, điều động ông Nguyễn Văn Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Sơn, đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, được điều động đến nhận công tác tại Sở Tư pháp và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp.

Thời hạn Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bổ nhiệm đối với các chức danh trên là 5 năm kể từ ngày 1/10.