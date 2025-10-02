Ngành y tế Khánh Hòa phát cảnh báo về “lớp bán trú dành cho người cao tuổi”

Thông tin trên được ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, xác nhận ngày 2/10.

Theo văn bản do ông Hiệp ký, cuối tháng 9, Sở Y tế nhận được báo cáo từ Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa. Trong báo cáo, trung tâm cho biết đã phát hiện một trang Facebook mang tên “Lớp học bán trú dành cho người cao tuổi”, giả mạo đơn vị và sử dụng địa chỉ của cơ quan nhà nước này để lừa đảo.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa (Ảnh: Thùy Linh).

Sở Y tế khẳng định thông tin trên Facebook về việc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa mở lớp bán trú cho người cao tuổi là sai sự thật.

Cũng theo Sở Y tế, hiện nay, Khánh Hòa chưa có loại hình lớp học bán trú dành cho người cao tuổi. Do đó, người dân cần cảnh giác trước những thông tin không chính xác, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội.

Để tăng cường phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Sở Y tế đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mở cao điểm tấn công, trấn áp loại tội phạm này, đặc biệt trên môi trường mạng.