Khu đô thị Hồng Hạc City - Dấu ấn tiên phong mới của Phú Mỹ Hưng tại Bắc Ninh

Sau hơn 3 thập kỷ biến đầm lầy lau sậy phía Nam TPHCM thành tổ hợp không gian sống hiện đại và đáng sống đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi Đô thị Phú Mỹ Hưng, công ty Phú Mỹ Hưng đang bước vào giai đoạn phát triển thứ 2 với phiên bản nâng tầm diện mạo và giá trị đô thị nhằm thiết lập tiêu chuẩn sống hiện đại thông qua những dự án đột phá. Công ty xác định đây cũng là thời điểm để Phú Mỹ Hưng tiếp tục nhân rộng sứ mệnh xây dựng các dự án đô thị văn minh, đáng sống trên khắp cả nước.

Điểm khởi đầu cho hành trình này là dự án Khu đô thị Hồng Hạc (Hồng Hạc City). Đây là dự án có tổng diện tích lên tới gần 198ha, nằm tại thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Theo ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng, lý do Bắc Ninh được chọn là nơi công ty triển khai dự án đầu tiên ngoài khu vực TPHCM là bởi đây không chỉ là cái nôi văn hóa Kinh Bắc - vùng đất di sản trù phú đan xen vẻ đẹp truyền thống và hiện đại - mà còn sở hữu tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP hàng đầu cả nước, là điểm nhấn trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, trung tâm phát triển công nghiệp - đô thị vệ tinh vùng thủ đô, cứ điểm của nhiều tập đoàn đa quốc gia.

"Chúng tôi cũng rất ấn tượng với hạ tầng giao thông kết nối liên thông đồng bộ của Bắc Ninh với các tỉnh thành lân cận, cùng hạ tầng phát triển kinh tế hàng đầu cả nước. Bắc Ninh cũng đang tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế xanh - kinh tế số - kinh tế tuần hoàn - kinh tế tri thức, do đó, chúng tôi tin Hồng Hạc City sẽ là mảnh ghép cho sự phát triển bùng nổ của Bắc Ninh hiện tại và trong tương lai gần", ông Hưng nhấn mạnh.

Được quy hoạch và đầu tư đồng bộ, hiện đại, sinh thái với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe nhiều tầng và các công trình dịch vụ công cộng thiết yếu như y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, Hồng Hạc City sẽ có mật độ xây dựng toàn khu chỉ 27,9%, còn lại đất dành cho không gian mở, trong đó cây xanh chiếm 20%.

Ngoài các cụm tiện ích dịch vụ hỗn hợp đa chức năng tạo nên một tổ hợp không gian "All - in - one" đầy đủ tiện ích, dịch vụ, Hồng Hạc City còn được quy hoạch gồm 3 phân khu nhà ở (biệt thự song lập, nhà phố thương mại, nhà liền kề...) có tên gọi Hồng Phát, Hồng Thịnh và Hồng Phúc, với tổng 2.844 sản phẩm "nhà có đất".

Trong kế hoạch phân kỳ xây dựng và phát triển, khu Hồng Phát sẽ được tập trung phát triển đầu tiên, các khu vực khác dự kiến sẽ được triển khai dần đến năm 2036 với cam kết "đồng hành đến khi hoàn tất dự án" của chủ đầu tư.

Trong truyền thuyết, hồng hạc là một loài chim quý của tự nhiên, thường được xem là biểu tượng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật nhờ vẻ đẹp độc đáo. Loài chim này cũng nổi tiếng về tính cộng đồng cao khi thường sống hòa đồng thành một đàn lớn, biết giao tiếp bằng giọng nói riêng và ngôn ngữ cơ thể. Chúng cũng được đánh giá có cuộc đời trường thọ, nhất là khi được tương tác với đồng loại trong một môi trường an toàn và trong lành.

Sự trùng hợp giữa những đặc tính của chim hồng hạc và hình dáng địa thế khu đô thị cùng mục tiêu xây dựng một khu đô thị xanh, bền vững, nơi an cư hạnh phúc của cư dân, nơi gia chủ được bảo vệ an toàn và được chăm sóc với những dịch vụ hàng đầu đã truyền cảm hứng để chủ đầu tư này lựa chọn tên gọi Hồng Hạc City cho dự án đầu tiên tại Bắc Ninh.

Theo chia sẻ bên lề sự kiện lễ ra mắt dự án Hồng Hạc City, Phó tổng giám đốc công ty Phú Mỹ Hưng cho hay hình ảnh chim hạc sải cánh trên bầu trời cũng thể hiện hoài bão, khát vọng và quyết tâm chinh phục mục tiêu. Ý tưởng phát triển ban đầu của dự án khu đô thị Hồng Hạc là xây dựng một tổ ấm, đất lành chim đậu, nơi con người đi - về, trú ngụ và an cư.

"Như vậy, tên gọi Hồng Hạc City mang trong mình những ý nghĩa tốt đẹp về sự an lành, hạnh phúc, trường thọ, cao quý, sức sống mạnh mẽ và khát vọng phát triển, đồng thời thể hiện tầm nhìn về một khu đô thị hài hòa, là mái nhà chung cho mọi cư dân. Nơi nào để trở về thì đó chính là tổ ấm. Hay nói một cách khác, đô thị Hồng Hạc sẽ là một nơi mà mọi người đến để hưởng thụ những điều kiện tốt nhất của cuộc sống, một nơi trở về, một nơi để nhớ nếu có đi xa. Chúng tôi đặt tên dự án là Hồng Hạc cũng với mong muốn xây dựng vùng đất này trở thành một đô thị hiện đại văn minh, là một viên ngọc quý của Bắc Ninh, của cư dân Hồng Hạc trong tương lai", ông Hưng nói

Tại sự kiện ra mắt đặc biệt này, trong hàng trăm nhà đầu tư, khách hàng đầu tiên được mời đến để tìm hiểu về dự án, không ít người đã bày tỏ sự xúc động với biểu tượng "chốn an cư, nơi chim làm tổ và bốn mùa an vui" mà Hồng Hạc City đang truyền tải. Bởi trong tâm trí của người Việt, phải có "an cư" thì mới "lạc nghiệp".

Là một người con của vùng đất Dầu Giây, Đồng Nai ra Bắc làm việc tại tổ hợp Samsung Display đã được nhiều năm, anh Huỳnh Ngọc Phát, một khách hàng tham dự Lễ ra mắt dự án Hồng Hạc City, tỏ ra rất ngạc nhiên về một dự án mang đậm giá trị của nhà phát triển đô thị nổi tiếng này ngay tại vùng đất Kinh Bắc. Nhiều năm sinh sống và làm việc tại vùng đất cách xa cố hương tới 1.600km, anh Phát đã đem lòng yêu Bắc Ninh như quê hương thứ 2 của mình, và luôn mong muốn có thể gắn bó với vùng đất này nhiều năm nữa, cũng như sớm có nơi an cư cho gia đình nhỏ.

Từng ấn tượng với khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại quận 7, TPHCM, anh đánh giá cao quy hoạch, tiện ích, tiện nghi của khu đô thị Hồng Hạc City, cùng với niềm tin vào chủ đầu tư vốn đã nức tiếng ở phía Nam - Phú Mỹ Hưng.

"Phú Mỹ Hưng mang được những nét bản sắc làm nên thành công của mình là khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại TPHCM khi thực hiện dự án Hồng Hạc City, nhưng đồng thời cũng có những nâng cấp, chỉn chu và đậm nét văn hóa vùng đất Bắc Ninh. Tôi thật sự rất kỳ vọng dự án này sẽ tạo dấu ấn tại Bắc Ninh, và mong có thể sở hữu bất động sản tại đây để biến Bắc Ninh thực sự trở thành nơi chốn đi về lâu dài của mình", anh Phát cho hay.

Một không gian sống được kiến tạo bởi cộng đồng tri thức, nhân văn, nơi cung cấp trải nghiệm sống vượt trội, đi theo các tiêu chí bền vững, sinh thái, đa tiện ích, vận hành chuyên nghiệp, chất lượng toàn diện, bàn giao khác biệt, pháp lý minh bạch, an ninh an toàn, sống động cảm xúc và đầy chiều sâu văn hóa có lẽ là ước mơ của bất cứ người Việt Nam nào. Hồng Hạc City đang bước những bước đầu tiên vững chắc để biến ước mơ của gần 28.000 cư dân tương lai tại dự án này thành hiện thực.

Theo chủ đầu tư, dự án được thực hiện dựa trên bộ nguyên tắc 7S được dẫn dắt bởi mục tiêu bền vững, gồm quy hoạch thông minh, tiện ích đa dạng, hậu mãi chuyên nghiệp, an ninh 24/7, chuẩn pháp lý - kinh doanh - xây dựng - bàn giao, sản phẩm khan hiếm, cộng đồng nhân văn. Tất cả đều hướng tới mục tiêu lấy con người làm trung tâm để phát triển và phát triển vì con người.

Hồng Hạc City có nhiều mảng xanh xen kẽ nằm tại các phân khu, cùng khu vực không gian mở trung tâm rộng tới 17ha phân định hai khu vực Bắc - Nam giúp cư dân dễ dàng tận hưởng không gian mở, các khoảng xanh và tiếp cận tiện ích ngoài trời, khuyến khích các hoạt động ngoài trời, kết nối, giao tiếp cộng đồng và thiên nhiên.

Không gian mặt nước trải dài theo trục Bắc - Nam nhìn từ trên cao tựa như tấm lụa đào, giúp điều tiết hài hòa khí hậu. Quy hoạch các phân khu cũng tập trung các giải pháp khoa học, bền vững giúp người dân yêu thích vận động hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới, hình thành tư duy xanh, lối sống xanh, sống khỏe.

Cùng với các đối tác lâu năm của mình và kinh nghiệm đã từng triển khai thành công tại dự án Phú Mỹ Hưng TPHCM, chủ đầu tư tiếp tục mang tới cho cư dân tương lai của Hồng Hạc City không gian sống "All - in - one" - hội tụ tiện ích dịch vụ trong bán kính đi bộ. Nơi đây sẽ là điểm đến ươm mầm tri thức tương lai khi sở hữu 8 khu vực giáo dục đa cấp bậc; là nơi gửi gắm kỳ vọng chăm sóc sức khỏe trọn đời với hệ thống y tế hiện đại, giúp cộng đồng an tâm vui sống. Trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí cũng được thiết kế nhằm mang tới những trải nghiệm đáng giá mỗi ngày của cư dân.

Một trong những điểm nổi bật của Phú Mỹ Hưng trong quản lý vận hành đô thị là công tác an ninh bảo vệ vốn đã được ghi nhận, đánh giá cao tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng sẽ được chủ đầu tư triển khai tại Hồng Hạc City theo tiêu chí chú trọng toàn diện từ trang thiết bị tiên tiến, ứng dụng công nghệ cho đến đội ngũ nhân sự có chuyên môn, nghiệp vụ và quy trình chặt chẽ.

Dự án cũng đảm bảo cung cấp thông tin minh bạch, pháp lý hoàn thiện, sở hữu lâu dài, chính sách bán hàng nhất quán cùng tiêu chuẩn bàn giao tối ưu, nhằm bảo vệ toàn vẹn giá trị tài sản cho nhà đầu tư. Lượng sản phẩm mở bán hàng năm sẽ dựa vào năng lực đáp ứng hạ tầng tiện ích, chất lượng không gian sống, công tác vận hành, thay vì xây dựng và bán hàng ồ ạt.

Quan trọng và đáng giá hơn cả, Phú Mỹ Hưng sẽ đồng hành cùng cư dân để xây dựng cộng đồng có chung nhân sinh quan chân - thiện - mỹ, gắn kết và chia sẻ giá trị sống xanh, xây dựng nếp sống nhân văn, đưa Hồng Hạc City xứng đáng là công trình tiên phong mang dấu ấn vị nhân sinh của một chủ đầu tư có tâm - có tầm, trong hành trình nối dài những khu đô thị văn minh trên khắp Việt Nam.

