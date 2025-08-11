Bất động sản thứ hai: “Pháo đài” của giới siêu giàu

Nếu có trong tay khối tài sản ròng hơn 30 triệu USD, bạn sẽ chọn nơi đâu để mua ngôi nhà thứ hai của mình? Câu trả lời có thể sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Không phải những tòa penthouse hào nhoáng ở New York (Mỹ) hay các dinh thự cổ kính tại London (Anh), mà chính thành phố biển Miami (Mỹ) đầy nắng và gió lại vươn lên dẫn đầu cuộc đua, vượt mặt cả những trung tâm tài chính lâu đời nhất.

Sự trỗi dậy của Miami không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Nó là dấu hiệu rõ nét cho một sự dịch chuyển mang tính kiến tạo trong tư duy đầu tư bất động sản của giới siêu giàu (UHNW - Ultra-high-net-worth individuals).

Theo một báo cáo chuyên sâu vừa được công ty phân tích tài sản Altrata công bố, dựa trên dữ liệu độc quyền tính đến tháng 7, ngôi nhà thứ hai giờ đây đã vượt ra khỏi định nghĩa về một nơi nghỉ dưỡng đơn thuần. Nó đã trở thành một công cụ tài chính đa năng, một "pháo đài" chiến lược trong danh mục đầu tư của giới tinh hoa.

Bất động sản: Từ tiêu sản hưởng thụ đến tài sản phòng thủ

Trong một thế giới đầy biến động, việc sở hữu một bất động sản ở một quốc gia khác không còn chỉ để phục vụ những kỳ nghỉ sang trọng mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược bảo toàn và phát triển tài sản.

Jack Cotton, thành viên sáng lập REALM và là một nhà môi giới kỳ cựu của Sotheby’s International Realty, nhận định: “Bất động sản ở một vị trí hiếm hoặc đẹp có những đặc điểm giống như vàng nhưng bạn có thể sử dụng, tận hưởng và tạo ra những kỷ niệm với nó”. Ông nhấn mạnh, ngày nay, các ngôi nhà bổ sung ngày càng được xem như một nơi lưu trữ giá trị an toàn.

Tư duy này lý giải tại sao các khu vực có môi trường thuế thuận lợi lại trở thành "thỏi nam châm" hút giới siêu giàu. Florida, với chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân của tiểu bang, đã biến những thành phố như Miami và Naples thành thiên đường. Tương tự, Thụy Sĩ với sự ổn định và chính sách thuế hấp dẫn cũng là điểm đến ưa thích.

Bên cạnh đó, yếu tố "đòn bẩy" địa chính trị ngày càng trở nên quan trọng. Một bất động sản có thể là tấm vé thông hành để có được chỗ đứng hợp pháp tại các khu vực chiến lược, đa dạng hóa rủi ro và quan trọng hơn, nó là một "kế hoạch thoát hiểm" hữu hình. Các chương trình cấp thị thực vàng (Golden Visa) như của Dubai là một minh chứng điển hình.

Bằng cách đầu tư vào bất động sản, giới siêu giàu không chỉ sở hữu một tài sản giá trị mà còn mở ra cánh cửa trở thành công dân toàn cầu, đảm bảo khả năng di chuyển linh hoạt cho cả gia đình.

Người mua thuộc nhóm siêu giàu đang đổ xô đến Miami để sở hữu nhà thứ hai, bị thu hút bởi ưu đãi thuế, lối sống và khí hậu nơi đây (Ảnh: Getty).

Những ngôi sao mới nổi trên bản đồ bất động sản hạng sang

Trong khi những cái tên quen thuộc vẫn giữ vững vị thế, cuộc chơi đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của những điểm đến mới, mỗi nơi mang một "khẩu vị" riêng để hấp dẫn giới siêu giàu.

Naples, Florida - "Thủ phủ" của những ngôi nhà thứ hai: Thành phố ven biển yên bình này nắm giữ một kỷ lục đáng kinh ngạc: 95% số bất động sản do giới UHNW sở hữu tại đây đều là nhà thứ hai.

Con số đó cho thấy Naples gần như là một thị trường chuyên biệt, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng và đầu tư chiến lược thay vì là nơi ở chính. Sức hút của nó đến từ khí hậu ấm áp, lối sống thượng lưu và đặc biệt là lợi thế về thuế của bang Florida.

Lisbon, Bồ Đào Nha - Sức hấp dẫn từ chất lượng sống: Từng được thúc đẩy mạnh mẽ bởi chương trình Thị thực Vàng, Lisbon (xếp thứ 23 toàn cầu) đã trở thành điểm nóng thu hút giới siêu giàu, đặc biệt là người Mỹ.

Sức hấp dẫn của thành phố này nằm ở sự pha trộn giữa văn hóa quốc tế, chi phí sinh hoạt tương đối phải chăng so với các thủ đô châu Âu khác và chất lượng sống cao. Mặc dù chương trình thị thực vàng qua bất động sản đã kết thúc vào tháng 10/2023, sức nóng của Lisbon vẫn chưa hạ nhiệt, cho thấy giá trị nội tại của thị trường này.

Dubai, UAE - Cánh cửa "vàng" đến Trung Đông: Với chính sách cư trú đổi lấy đầu tư hấp dẫn, Dubai đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một trung tâm toàn cầu cho giới siêu giàu. Thành phố này không chỉ cung cấp một lối sống xa hoa mà còn là một môi trường kinh doanh năng động, an toàn và kết nối toàn cầu.

Geneva và Zurich, Thụy Sĩ - Pháo đài của sự riêng tư và ổn định: 2 thành phố của Thụy Sĩ này thu hút giới siêu giàu bằng một công thức đã được kiểm chứng qua thời gian: sự kết hợp hoàn hảo giữa quyền riêng tư, an ninh tuyệt đối, ổn định chính trị và hệ thống tài chính vững mạnh. Thêm vào đó là chất lượng giáo dục đẳng cấp thế giới và thiên nhiên hùng vĩ ngay ngưỡng cửa, tạo nên một môi trường sống lý tưởng để xây dựng di sản cho nhiều thế hệ.

Bảng xếp hạng toàn cầu: Cuộc chơi của những người khổng lồ

Báo cáo năm 2025 cho thấy 20 thành phố dẫn đầu toàn cầu về số lượng giới siêu giàu sở hữu nhà thứ hai trải rộng khắp các châu lục, nhưng Mỹ vẫn áp đảo với 10 đại diện.

Dẫn đầu là Miami (Mỹ) với 13.211 chủ sở hữu, tiếp theo là New York (Mỹ) 12.813, London (Vương quốc Anh) 9.221, Los Angeles (Mỹ) 8.640 và San Francisco (Mỹ) 6.477.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Bắc Kinh (Trung Quốc) 5.648, Hồng Kông (Trung Quốc) 4.939, Singapore (Singapore) 4.256, Naples, Florida (Mỹ) 4.213 và Boston (Mỹ) 3.167.

Nửa sau bảng xếp hạng gồm San Jose (Mỹ) 2.824, Greenwich, Connecticut (Mỹ) 2.732, Washington, D.C. (Mỹ) 2.699, Chicago (Mỹ) 2.295, Geneva (Thụy Sĩ) 1.745, Munich (Đức) 1.686, Milan (Ý) 1.650, Paris (Pháp) 1.643, Zurich (Thụy Sĩ) 1.354 và Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) 1.288.

Một điểm đáng chú ý là London, bất chấp những thách thức từ Brexit, thuế cao và các quy định siết chặt, vẫn là "thỏi nam châm" số một của châu Âu và đứng thứ ba toàn cầu. 59% chủ sở hữu UHNW tại London là mua nhà thứ hai, một tỷ lệ chỉ thua Miami. Sức hút bền bỉ của London đến từ hệ thống pháp lý ổn định, quyền sở hữu được bảo vệ, mạng lưới tài chính sâu rộng, các trường học danh tiếng và vị thế văn hóa không thể thay thế.

Định nghĩa mới của "xa xỉ": Không phải mét vuông, mà là sự tự do

Cuối cùng, sự thay đổi trong chiến lược mua nhà thứ hai cũng phản ánh một định nghĩa mới về sự xa xỉ. Marco Tirelli, nhà sáng lập công ty tư vấn bất động sản hạng sang Tirelli & Partners, chia sẻ một góc nhìn sâu sắc: “Khách hàng của chúng tôi ngày càng là tầng lớp tinh hoa toàn cầu - những cá nhân, gia đình sống ở nhiều quốc gia, quản lý tài sản quốc tế và di chuyển liền mạch giữa các châu lục”.

Đối với họ, xa xỉ không còn được đo đếm bằng diện tích, bằng đá cẩm thạch hay nội thất đắt tiền. Sự xa xỉ thực sự nằm ở khả năng di chuyển tự do, ở sự chắc chắn về pháp lý, ở quyền riêng tư và một hạ tầng tài chính đủ mạnh để hỗ trợ các chiến lược quản lý tài sản phức tạp qua nhiều thế hệ.

“Khả năng hoạt động xuyên múi giờ, ngôn ngữ và khung pháp lý không còn là một lựa chọn mà đó là tiêu chuẩn cơ bản”, ông Tirelli nói.

Tư duy này chính là động lực thúc đẩy nhu cầu tại các thành phố như Geneva, Singapore và London. Và có lẽ, nó cũng là lời giải thích sâu sắc nhất cho việc giới siêu giàu đang làm. Họ không chỉ mua một ngôi nhà mà họ đang mua sự chắc chắn, mua sự linh hoạt, và mua một tương lai an toàn hơn.

Như lời Tirelli kết luận: “Sự xa xỉ thực sự ngày nay chính là thời gian - thời gian cho bản thân, cho những người thân yêu, và cho một cuộc sống trọn vẹn”. Và bất động sản, hơn bao giờ hết, chính là công cụ để họ mua được thứ tài sản quý giá đó.