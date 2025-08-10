Giá rao bán nhà trong ngõ tại Hà Nội lại tăng, khách mua choáng váng

Giá nhà trong ngõ tại Hà Nội lại tăng

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, nhà trong ngõ 2-3m, diện tích khoảng 30m2 tại phường Từ Liêm (Hà Nội)... có giá từ 5,3 tỷ đồng đến 5,5 tỷ đồng, tăng khoảng 200-300 triệu đồng so với đầu năm.

Chẳng hạn, một căn nhà ở khu vực phố Phú Đô có diện tích 30m2 nằm trong mặt ngõ hơn 2m đang được rao bán với giá hơn 5,5 tỷ đồng, tương đương hơn 183 triệu đồng/m2. Người bán cho biết, hồi tháng 4, căn nhà này được rao bán với giá 5,2 tỷ đồng. Đến nay chủ nhà đã tăng giá lên 5,5 tỷ đồng, song vẫn chưa có khách mua.

Tại phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô (TP Hà Nội), giá nhà trong ngõ đang được rao bán dao động 210-240 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, một căn nhà diện tích 32m2 trong ngõ rộng gần 2m, dù đã được xây dựng cách đây 15 năm nhưng vẫn được rao bán với giá 6,9 tỷ đồng, tương đương giá 215 triệu đồng/m2. Người bán nói giá đã tăng hơn 300 triệu đồng so với thời điểm tháng 5.

Tại phường Thanh Xuân, Khương Đình (TP Hà Nội), giá nhà trong ngõ dao động 190-220 triệu đồng/m2.

Một số chủ nhà tiếp tục tăng giá nhà trong ngõ (Ảnh: Tâm Nguyên).

Đang tìm mua nhà trong ngõ tại Hà Nội, anh Trần Tuấn Anh (quê Ninh Bình) - nói đã hơn 4 tháng nay anh lùng sục khắp các ngõ tại phường Từ Liêm, Hà Đông,... nhưng vẫn chưa tìm được căn nhà phù hợp mức tài chính gần 4 tỷ đồng.

Theo anh, những căn nhà phù hợp túi tiền của anh nhưng diện tích chỉ khoảng 25-30m2 thì ngõ rất nhỏ. Những căn diện tích 30m2 ở trong ngõ tầm 2m giá hầu hết đều trên 5 tỷ đồng. "Gần đây, tôi thấy nhiều căn nhà đã tăng giá 200-300 triệu đồng so với thời điểm tháng 4-5, dù vẫn chưa có khách mua. Nếu giá nhà tiếp tục duy trì mức này tôi thấy rất khó mua", anh nói.

Suốt hơn 5 tháng tìm mua nhà trong ngõ tại Hà Nội, gia đình anh Nguyễn Phương (quê Bắc Ninh) đã phải tạm gác kế hoạch. Nguyên nhân được chị đưa ra là giá nhà trong ngõ quá cao, năm 2024 tăng rất mạnh, đầu năm nay mức giá chững lại, nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây giá tiếp tục tăng khoảng 300 triệu đồng/căn.

Giá tăng nhưng thanh khoản chưa cải thiện?

Anh Ngô Giang - chủ một sàn môi giới bất động sản tại Hà Nội - nói, thời điểm đầu năm nay, giá nhà trong ngõ và chung cư chững lại, thậm chí một số căn đã giảm giá nhẹ và giao dịch không nhiều bằng thời điểm giữa năm 2024. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại đây, một số chủ nhà nhà lại tăng giá khoảng 200-300 triệu đồng/căn.

Theo anh, thực tế, có rất nhiều căn nhà trong ngõ dù rao bán đã lâu nhưng vẫn chưa tìm được chủ mới. Tình hình thanh khoản hiện nay vẫn khá trầm, nguyên nhân do giá đã quá cao, người mua thực không đủ khả năng mua.

Anh cho rằng, những chủ nhà tăng giá nhà trong ngõ trong thời điểm này thương chưa có nhu cầu bán ngay. Họ thường rao giá cao, nếu có người chấp nhận mua thì bán, nếu không vẫn tiếp tục rao.

Chuyên gia khuyên người mua nên bỏ thời gian tìm kiếm những căn nhà phù hợp túi tiền (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - cho rằng, năm ngoái, giá chung cư đột ngột tăng sốc ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đã thúc đẩy một nhóm khách hàng chuyển sang tìm mua nhà trong ngõ. Nguyên nhân này cũng khiến giá nhà trong ngõ "leo thang".

Tuy nhiên, ông cho rằng, thời gian qua, thanh khoản nhà đất tại Hà Nội giảm do giá đã quá cao, người mua thực không đủ khả năng chi trả. Ông cho rằng, hiện giá nhà Hà Nội đã đạt đỉnh, nếu muốn mua thì người mua cần cân nhắc rất kỹ.

Để tránh lạc vào "ma trận" giá bán tại Hà Nội hiện nay, vị chuyên gia khuyên người mua nên chọn đơn vị uy tín để tham khảo. Đồng thời, người mua nên bỏ thời gian để nghiên cứu kỹ mức giá bán của các căn nhà tương tự trong cùng một khu vực.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - nói, nhà trong ngõ là loại hình đặc thù vì mỗi căn có đặc điểm vị trí, chiều rộng ngõ, mặt tiền, diện tích khu đất, hiện trạng xây dựng khác nhau. Tất cả tiêu chí này đều ảnh hưởng đến giá bán.

Ông cho rằng, trước kia, mức giá trên 200 triệu đồng/m2 thường ghi nhận với nhà mặt phố hoặc ngõ ô tô di chuyển thì nay xuất hiện cả ở những căn nhà trong ngõ hẹp.

Theo ông, thông thường mức tăng giá nhà tại Hà Nội khoảng 7-10%. Nhưng năm qua, giá nhà trong ngõ đã tăng vọt 30%, thậm chí hơn. Việc tăng giá nhanh thể hiện sự bất thường của thị trường và kỳ vọng của chủ nhà quá lớn.