Hơn 610 phiếu trả giá, thửa đất tại Quảng Trị cao nhất gần 7,7 tỷ đồng

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mới đây tổ chức phiên đấu giá 18 thửa đất tại phường Đồng Hới. Các thửa đất đưa ra đấu giá có diện tích 48,3-183,5m2; giá khởi điểm mỗi thửa từ gần 794 triệu đồng đến hơn 3 tỷ đồng.

Tham gia buổi đấu giá có 181 người, với 611 phiếu trả giá. Kết quả khiến nhiều người “sốc” với giá cao gấp nhiều lần khởi điểm.

Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Trong đó, thửa đất ký hiệu C17, diện tích 104,8m2, khởi điểm hơn 2 tỷ đồng được đấu giá lên gần 7,7 tỷ đồng (hơn 73 triệu đồng/m2).

Đa phần các thửa đất còn lại có giá trúng đấu giá vượt 2–2,7 lần so với giá khởi điểm. Toàn bộ 18 thửa đất được đấu thành công, thu về 86 tỷ đồng.

Tham gia đợt đấu giá lần này có một số người từ tỉnh Quảng Trị (cũ) ra Đồng Hới - trung tâm của tỉnh mới - sinh sống và làm việc. Với họ, đây được xem là cơ hội để mua đất định cư lâu dài. Tuy nhiên, mức giá tại phiên đấu gần như nằm ngoài tầm với của nhiều người.

“Đất đấu giá ở phường Đồng Hới thời điểm này quá cao, những người có thu nhập trung bình như tôi dù có nhu cầu cũng khó mà mua được, thôi chờ dịp sau”, anh T.L., một người dân phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị chia sẻ.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị nhận định, lý do các thửa đất trong đợt này trúng đấu giá cao là vì nằm ở khu vực gần trung tâm phường Đồng Hới.

Theo ghi nhận, sau nhiều năm trầm lắng, "đóng băng", thị trường bất động sản tại Quảng Trị, đặc biệt là Đồng Hới bắt đầu có dấu hiệu "ấm" trở lại. Nhất là khi Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất, Đồng Hới là nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh mới.