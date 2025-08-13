Mất giấy mua bán đất viết tay có được cấp sổ đỏ?

Theo phản ánh của công dân, gia đình có 2.300m2 đất trồng lúa, nguồn gốc do nhận chuyển nhượng vào năm 2000, nhưng đến nay gia đình vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu.

Gia đình đã liên hệ cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ thì được hướng dẫn phải có giấy tờ viết tay kèm theo để chứng minh theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 101 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

Một khu đất tại Bắc Giang (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Tuy nhiên, do thời gian đã lâu nên gia đình đã bị mất giấy mua bán viết tay. Công dân thắc mắc, gia đình có đủ điều kiện đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định tại Điều 138 Luật Đất đai năm 2024 không?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 101 thì cấp sổ đỏ đối với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định của pháp luật, hồ sơ nộp để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu phải nộp giấy tờ mua bán có chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

Do đó, đối với trường hợp đã mua bán bằng giấy tờ viết tay nhưng không có giấy tờ này trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận thì không có cơ sở để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận theo Điều 42 Nghị định số 101.

Đối với trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, cũng như không có giấy tờ viết tay về việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Bộ đề nghị công dân tham khảo quy định tại Luật Đất đai, Nghị định số 101, hoặc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết theo quy định.