Phản ứng của Nga khi Estonia trục xuất nhà ngoại giao

Đại sứ quán Nga tại Tallinn, Estonia (Ảnh: Reuters).

"Đây không phải là hành động gây căng thẳng đầu tiên của Estonia. Tôi phải nói rằng chúng tôi thậm chí đã quen với điều này rồi", Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin và Báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexey Fadeev phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay 13/8.

"Về các biện pháp trả đũa, chúng thường được cân nhắc kỹ lưỡng và sau đó công khai. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa ra bình luận vào thời điểm thích hợp về các biện pháp sẽ áp dụng đối với các nhà ngoại giao Estonia", quan chức Nga cho biết thêm.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Estonia đã tuyên bố Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Nga tại Tallinn thuộc diện "persona non grata" (người không được hoan nghênh) và yêu cầu nhà ngoại giao này rời khỏi Estonia.

Bộ Ngoại giao Estonia cho biết nhà ngoại giao Nga bị trục xuất vì vi phạm lệnh trừng phạt và các hành vi khác chống lại nhà nước.

Theo Bộ Ngoại giao Estonia, một công dân Estonia cũng bị cáo buộc các tội danh liên quan đến vụ việc, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Estonia, một quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu, đã trở nên căng thẳng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.