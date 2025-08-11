Đề nghị công an xử lý việc tung tin sai lệch về bất động sản tại Bắc Ninh

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn đề nghị các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải, cung cấp thông tin, huy động vốn tại các dự án bất động sản trái quy định của pháp luật. Sở này nêu gần đây nhận thấy trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin và tài khoản cá nhân đăng tải nội dung về các dự án khu đô thị, khu nhà ở chưa đầy đủ và không chính xác.

Bên cạnh đó, một số tổ chức, cá nhân có dấu hiệu chào mời, lôi kéo người dân tham gia giao dịch tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở khi chưa được giao đất, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định pháp luật.

Các hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và các quy định pháp luật liên quan. Việc này tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu lầm, tạo bong bóng bất động sản, làm mất ổn định thị trường...

Một khu vực tại tỉnh Bắc Ninh (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Sở này khuyến cáo các tổ chức, người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu rõ thông tin, pháp lý của dự án. Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức không đăng ký, mua bán, lôi kéo, trao đổi, chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ dưới bất kỳ hình thức nào đối với các dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện huy động vốn, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, Sở này đề nghị cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến cơ quan có thẩm quyền hoặc Sở Xây dựng Bắc Ninh để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

Sở này đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động đăng tải thông tin, quảng cáo, rao bán có liên quan đến kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo các điều kiện. Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, ngăn chặn, xử lý các hành vi như đăng tải thông tin sai lệch, có dấu hiệu trục lợi từ các hoạt động mua bán, huy động vốn, lôi kéo người dân tham gia giao dịch bất động sản khi chưa đủ điều kiện.

Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin về pháp lý, tiến độ các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn; giám sát, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.