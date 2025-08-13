Vụ án Gà lôi trắng: "Tôi mong mức án nhẹ nhất để làm lại cuộc đời"

Chiều 13/8, gặp lại mẹ già, vợ con và hàng xóm sau thời gian bị tạm giam, bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi), trú tại xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An bày tỏ lời cảm ơn các cơ quan chức năng đã xem xét, tạo điều kiện để anh được tại ngoại.

“Tôi cảm ơn nhà nước, tòa án và viện kiểm sát đã cho tôi cơ hội về với gia đình, với người mẹ già, vợ con và bà con làng xóm. Mong muốn của tôi là ở phiên phúc thẩm tới sẽ được xử mức án nhẹ nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời”, bị cáo Thành chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Anh Thành trong ngày đoàn tụ gia đình (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh cũng nhắn gửi tới mọi người rằng, khi nuôi bất kỳ loài động vật nào, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, chủng loại, đặc biệt là tránh nuôi động vật quý hiếm để không vô tình vi phạm pháp luật như trường hợp của mình.

Chị Nguyễn Thị Oanh, vợ anh Thành cho biết gia đình vô cùng vui mừng khi cơ quan chức năng cho anh được tại ngoại.

“Tôi rất vui khi chồng được tại ngoại. Cảm ơn các cơ quan chức năng, báo chí, luật sư và cộng đồng mạng đã tạo điều kiện. Mong anh ấy sau này làm lại cuộc đời thật tốt”, chị Oanh nói.

Bà Hường, mẹ anh Thành (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Nguyễn Thị Hường (82 tuổi), mẹ anh Thành xúc động bày tỏ sự biết ơn các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội.

“Tôi thật sự cảm ơn nhà nước, các cơ quan chức năng đã quan tâm, cho con tôi được tại ngoại để đoàn tụ với gia đình. Cảm ơn tất cả đã dành sự giúp đỡ cho gia đình chúng tôi”, bà Hường chia sẻ.

Sau khi về đến nhà, Thành thắp hương lên bàn thờ tổ tiên (Ảnh: Nguyễn Phê).

Vợ chồng anh Thành có 3 con, cháu lớn mới 7 tuổi, bé út hơn 1 tuổi.

Trước khi vụ việc xảy ra, chị Oanh làm việc tại một công ty gần nhà, còn anh Thành làm nghề nông, trồng cây cảnh, nuôi chim và thỉnh thoảng đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập.

Người dân xóm Thịnh Tâm đến thăm hỏi gia đình Thành (Ảnh: Nguyễn Phê).

Từ ngày chồng vướng vòng lao lý, chị Oanh phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc các con và mẹ chồng tuổi đã ngoài 80.

Chiều 13/8, đại diện chính quyền địa phương cũng đã hướng dẫn anh Thành khai báo, làm thủ tục theo quy định trong thời gian tại ngoại.