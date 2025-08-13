Vụ án Gà lôi trắng: "Tôi mong mức án nhẹ nhất để làm lại cuộc đời"
(Dân trí) - Được tại ngoại sau vụ án Gà lôi trắng, bị cáo Thái Khắc Thành xúc động khi đoàn tụ với gia đình. Bị cáo mong phiên phúc thẩm tới được hưởng mức án nhẹ nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời.
Chiều 13/8, gặp lại mẹ già, vợ con và hàng xóm sau thời gian bị tạm giam, bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi), trú tại xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An bày tỏ lời cảm ơn các cơ quan chức năng đã xem xét, tạo điều kiện để anh được tại ngoại.
“Tôi cảm ơn nhà nước, tòa án và viện kiểm sát đã cho tôi cơ hội về với gia đình, với người mẹ già, vợ con và bà con làng xóm. Mong muốn của tôi là ở phiên phúc thẩm tới sẽ được xử mức án nhẹ nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời”, bị cáo Thành chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Anh cũng nhắn gửi tới mọi người rằng, khi nuôi bất kỳ loài động vật nào, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, chủng loại, đặc biệt là tránh nuôi động vật quý hiếm để không vô tình vi phạm pháp luật như trường hợp của mình.
Chị Nguyễn Thị Oanh, vợ anh Thành cho biết gia đình vô cùng vui mừng khi cơ quan chức năng cho anh được tại ngoại.
“Tôi rất vui khi chồng được tại ngoại. Cảm ơn các cơ quan chức năng, báo chí, luật sư và cộng đồng mạng đã tạo điều kiện. Mong anh ấy sau này làm lại cuộc đời thật tốt”, chị Oanh nói.
Bà Nguyễn Thị Hường (82 tuổi), mẹ anh Thành xúc động bày tỏ sự biết ơn các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội.
“Tôi thật sự cảm ơn nhà nước, các cơ quan chức năng đã quan tâm, cho con tôi được tại ngoại để đoàn tụ với gia đình. Cảm ơn tất cả đã dành sự giúp đỡ cho gia đình chúng tôi”, bà Hường chia sẻ.
Vợ chồng anh Thành có 3 con, cháu lớn mới 7 tuổi, bé út hơn 1 tuổi.
Trước khi vụ việc xảy ra, chị Oanh làm việc tại một công ty gần nhà, còn anh Thành làm nghề nông, trồng cây cảnh, nuôi chim và thỉnh thoảng đi hát đám cưới để kiếm thêm thu nhập.
Từ ngày chồng vướng vòng lao lý, chị Oanh phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc các con và mẹ chồng tuổi đã ngoài 80.
Chiều 13/8, đại diện chính quyền địa phương cũng đã hướng dẫn anh Thành khai báo, làm thủ tục theo quy định trong thời gian tại ngoại.
Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2022, Thành tìm hiểu, mua một con gà trống từ Cần Thơ và đổi một con chim chích chòe lửa lấy 2 con gà mái ở Nghệ An.
Sau thời gian nuôi, đàn gà sinh sản được 10 con non. Tháng 3, Thành rao bán 10 gà con với giá 500.000 đồng/con, nhận cọc 2 triệu đồng từ người mua qua mạng.
Ngày 2/4, khi thuê xe chở số gà này đi giao tại Hưng Yên, Thành bị công an kiểm tra, thu giữ, đồng thời phát hiện thêm 3 con gà lôi tại nhà.
Kết luận giám định xác định tất cả là gà lôi trắng (Lophura nycthemera) - loài thuộc nhóm IB, động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Bị cáo Thái Khắc Thành sau đó bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, với hành vi nuôi, bán 13 cá thể gà lôi trắng.
Ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án sơ thẩm số 35/2025/HSST của Tòa án nhân dân khu vực 5. Vụ án được đề nghị xem xét lại toàn bộ theo quy định pháp luật.
Cùng ngày, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án, đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
Cũng trong ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.
Theo Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 1/7, trong đó gà lôi trắng thuộc nhóm IIB, thay vì nhóm IB như căn cứ xét xử trước đó. Việc áp dụng quy định cũ bị cho là không phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.