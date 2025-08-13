Vợ chồng lĩnh án tù vì nhận tiền để "bảo kê" xe quá khổ

Ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo Đào Thanh Linh (SN 1983, trú tại phường An Bình) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, vợ của Linh) 2 năm tù; Nguyễn Minh Thương (SN 1988, trú tại phường An Bình) 12 tháng tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Linh hoạt động trong ngành vận tải, chuyên chở mía, mì (sắn) từ các huyện Đăk Pơ, Kbang, Kông Chro, thị xã Ayun Pa (cũ) đến nhiều nhà máy trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các bị cáo Lệ, Thương, Linh (từ trái qua phải) tại phiên tòa xét xử (Ảnh: Chí Anh).

Trong khi hoạt động kinh doanh vận tải, xe của Linh thường vi phạm quá khổ, quá tải, bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử phạt. Khi không xin được cho xe "thông chốt", Linh đã nhờ người khác bí mật ghi âm, ghi hình lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Các video này, Linh dùng để gây áp lực, buộc một số cán bộ cảnh sát giao thông để cho xe tải của Linh qua chốt kiểm soát. Nếu không được, Linh sẽ gửi video này đến cơ quan thanh tra ngành công an để xử lý cán bộ cảnh sát giao thông vi phạm.

Thấy có nhiều tài xế xe tải chở quá khổ, quá tải có nhu cầu "thông chốt", Linh đã đưa ra thông tin gian dối về việc mình quen biết với nhiều cán bộ Công an tỉnh Gia Lai và có thể lo được.

Do cả tin trước những gì mà Linh đưa ra, tháng 10/2022, anh V.M.C. (SN 1983, trú tại phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) và anh N.M.Đ. (SN 1982, trú tại xã Ia Sao, tỉnh Gia Lai) cùng nhiều tài xế xe tải khác đã đưa 95 triệu đồng để nhờ Linh lo xe của họ qua chốt kiểm soát giao thông.

Linh đã trực tiếp hoặc thông qua vợ mình là Lệ và Thương để nhận tiền của các tài xế trên. Sau khi đưa tiền, nhiều tài xế vẫn bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Trước đó, Linh cũng sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của nhiều tài xế. Hồi tháng 6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Linh mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.