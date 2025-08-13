Hiếu Nguyễn tái xuất trong “Mưa đỏ”, tiết lộ cảnh lội nước giữa trời 9 độ C

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, diễn viên Hiếu Nguyễn tái xuất với vai chỉ huy Thành trong bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất.

Hiếu Nguyễn kể, khi nghe tin ê-kíp tổ chức casting (thử vai) cho một bộ phim về chiến tranh Quảng Trị, anh lập tức bị cuốn hút.

"Tôi phải đến ứng tuyển bằng mọi giá, còn vai lớn hay nhỏ không quan trọng. Được góp mặt trong dự án này đã là niềm hạnh phúc lớn với tôi", nam diễn viên bày tỏ.

Hiếu Nguyễn vào vai chỉ huy trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong phim, chỉ huy Thành là người từng trải qua nhiều trận chiến, được điều về Quảng Trị với sứ mệnh bảo vệ Thành cổ bằng mọi giá.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Hiếu Nguyễn trải qua gần một tháng huấn luyện tại Củ Chi, sinh hoạt như một chiến sĩ thực thụ. Anh thức dậy từ 5h sáng, tập luyện, thực hiện nhiệm vụ mỗi ngày.

Bộ phim có sự góp mặt của nhiều thương binh từng tham gia chiến trường Quảng Trị. Một cảnh quay khiến Hiếu Nguyễn nhớ mãi là khi cùng Hứa Vĩ Văn ở trong hầm, xung quanh là tiếng la hét, máu và thương binh.

"Cảnh đó khiến chúng tôi không thể kiềm được cảm xúc, ngay cả khi đã hoàn thành", anh nói.

Hiếu Nguyễn hé lộ cảnh quay trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để hóa thân vào nhân vật, anh được huấn luyện tháo ráp, bắn nhiều loại súng như súng lục, AK47, B51, M4 và tập luyện với "đạn mã tử" để cảm nhận sự chân thật khi đứng trước ống kính.

"Trong một lần quay giữa trời 9-12 độ C, cả đoàn phải bì bõm trong hầm ngập nước, răng đánh cầm cập nhưng ai cũng thấy vui", anh kể.

Khi đặt chân đến Quảng Trị, Hiếu Nguyễn không giấu được xúc động: "Tôi đã khóc khi đến Nghĩa trang Trường Sơn, sông Thạch Hãn, Thành cổ. Nơi đây thấm đẫm sự hy sinh của các chiến sĩ từ mọi miền Tổ quốc. Nhờ họ, chúng ta mới có hòa bình và cơ hội phát triển hôm nay".

Mưa đỏ kể câu chuyện về tiểu đội 1, những thanh niên trẻ tuổi, kiên cường bám trụ tại trận địa ác liệt Thành cổ Quảng Trị. Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ, bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội, khát vọng hòa bình và hòa hợp dân tộc.