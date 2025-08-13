Hệ thống Trung tâm điều hành xã thông minh - Bước đột phát trong chuyển đổi số cấp cơ sở

Trung tâm điều hành xã thông minh do VNPT phát triển là một giải pháp tiên tiến, ứng dụng AI để phân tích dữ liệu trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục và giám sát an ninh, giao thông.

Hệ thống cung cấp các chỉ số quan trọng, giúp lãnh đạo địa phương đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và kịp thời. Với khả năng phát hiện và cảnh báo tự động, trung tâm điều hành thông minh không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần đảm bảo an toàn, trật tự công cộng.

Đại biểu điểm danh bằng VNPT AI tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Xã Phú Xuyên, Hà Nội (Ảnh: VNPT).

Ví dụ, AI có thể phân tích dữ liệu camera để phát hiện các vấn đề giao thông hoặc an ninh, từ đó đưa ra cảnh báo kịp thời cho cơ quan chức năng. Hay như giải pháp tích hợp AI để nhận diện và trích xuất thông tin quan trọng từ tài liệu, giúp cán bộ nắm bắt nội dung chính mà không cần đọc toàn bộ văn bản.

Điểm nổi bật của hệ thống là tích hợp AI giúp tăng cường trải nghiệm người dùng nhờ khả năng tìm kiếm nhanh, hiệu quả chính xác đồng thời hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa giúp giảm thiểu sai sót và hỗ trợ ra quyết định hiệu quả hơn.

Ngoài cấp xã, VNPT cũng triển khai hệ thống điều hành khu, ấp, phố, giải pháp nổi bật, hỗ trợ tổ trưởng tổ dân phố và cán bộ phường, xã trong việc quản lý, số hóa dữ liệu và kết nối với người dân. Quy trình được đơn giản hóa, hệ thống cho phép cập nhật thông tin dân cư, quản lý các hoạt động cộng đồng và xử lý các yêu cầu của người dân một cách nhanh chóng. Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả phục vụ và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

Hệ thống truyền thông thông minh của VNPT sử dụng cụm loa truyền thanh để sản xuất và biên tập nội dung, đưa thông tin đến người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả. Đây là giải pháp phù hợp với các địa phương cấp xã, nơi thông tin cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối chính quyền và người dân.

Bên cạnh đó, nền tảng cộng tác hợp nhất trên môi trường số của VNPT là một không gian làm việc thông minh dành cho cán bộ. Với sự hỗ trợ của trợ lý trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), nền tảng này tích hợp các hệ thống làm việc thiết yếu, cung cấp thông tin kịp thời và cho phép tra cứu thông minh qua hỏi đáp.

Nhân viên VNPT hỗ trợ cán bộ xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng sử dụng các nghiệp vụ trên Cổng dịch vụ Công quốc gia (Ảnh: VNPT).

Ngoài nền tảng thông minh, tiên tiến, giải pháp số hóa và lưu trữ hồ sơ của VNPT cũng là điểm nhấn quan trọng. Hệ thống này giúp bảo vệ tài liệu khỏi hư hỏng do thời gian, môi trường hay các sự cố như cháy, lũ lụt. Thay vì tìm kiếm thủ công, người dùng có thể tra cứu tài liệu nhanh chóng thông qua từ khóa hoặc bộ lọc, tiết kiệm thời gian và chi phí lưu trữ vật lý.

VNPT cũng cung cấp các giải pháp quản lý chuyên ngành trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, đất đai và tài nguyên môi trường. Những giải pháp này được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng địa phương, từ việc quản lý hồ sơ y tế, theo dõi tiến độ học tập, đến giám sát tài nguyên đất đai…

Sau một thời gian đi vào vận hành, chính quyền số 2 cấp đem lại những trải nghiệm dịch vụ số hóa mượt mà cho người dân và các cán bộ vận hành.

Các Kiosk thông minh cho phép người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, lấy số thứ tự và đánh giá sự hài lòng chỉ trong vài phút. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần gũi, hiện đại.

Còn đối với các cán bộ cơ sở, hàng loạt các giải pháp số hóa của VNPT giúp cho công việc của họ vận hành trôi chảy hơn, không còn mất quá nhiều thời gian vào việc tra cứu dữ liệu, cơ chế vận hành xuyên suốt, quy trình thống nhất, việc phối hợp giữa các bộ phận được nhịp nhàng hơn. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ kịp thời về mặt kỹ thuật 24/24 của VNPT giúp các tình huống phát sinh được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Khi triển khai vận hành chính quyền 2 cấp, những khó khăn, thách thức ban đầu là điều không tránh khỏi. Nhưng với sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời nhiều giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến, chuyên ngành của VNPT tại các địa phương sau sáp nhập đã góp phần tạo điều kiện cho chính quyền các cấp từ vận hành, quản lý chuyên môn đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đây không chỉ là trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ mà còn là lời cam kết, sự đồng của VNPT vì lợi ích chung của cộng đồng, sự phát triển vững mạnh của đất nước.