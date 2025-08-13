Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu mở rộng phạm vi thí điểm miễn phép xây dựng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 133 về việc đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng cùng TPHCM và Hà Nội tổng kết, đánh giá việc thí điểm miễn giấy phép xây dựng với người dân tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Bộ này cần nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng miễn thủ tục này, báo cáo Chính phủ trong quý IV.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chuẩn bị tổ chức lễ khởi công đồng loạt các dự án, công trình để chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Các bộ và địa phương cần phát triển hạ tầng cho các ngành công nghệ cao, sản xuất bền vững như khu công nghệ cao, sinh thái, khu công nghệ số tập trung... nhằm giảm khí thải nhà kính trong sản xuất của doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng miễn giấy phép xây dựng, báo cáo Chính phủ trong quý IV (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trước đó, theo Công điện số 78, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, cắt giảm ít nhất 30% thời gian, chi phí và điều kiện hành chính liên quan lĩnh vực xây dựng, trong đó chú trọng giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho các dự án đã có quy hoạch 1/500 hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt.

Đầu tháng này, Sở Xây dựng TPHCM đã công bố danh mục 112 dự án trên 356 dự án nhà riêng lẻ đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định. Thành phố cũng đề xuất thí điểm miễn giấy phép này cho nhà riêng lẻ dưới 7 tầng và mở rộng diện áp dụng tại các khu vực có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị được duyệt.

Sở Xây dựng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền các xã, phường rà soát, công bố thêm các dự án, khu dân cư đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng. Đồng thời, cơ quan này sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện và hướng dẫn địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.