Dự án One Central HCM, nằm trên khu đất "kim cương" với bốn mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Lê Thị Hồng Gấm - Calmette (phường Bến Thành), được quy hoạch thành khu phức hợp cao cấp gồm trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ và khách sạn 6 sao.

Hiện trạng hai "siêu dự án" dang dở trên đất vàng TPHCM sắp được hồi sinh

Công trình bao gồm hai tòa tháp cao 46 và 55 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 214 căn hộ và 250 phòng khách sạn trên tổng diện tích 8.600m2. Dự án từng khởi công phần hầm vào năm 2012-2013, sau đó tạm dừng. Đến năm 2020, công trình được tái khởi động nhưng tiếp tục gián đoạn. Hiện đã có đơn vị tham gia tái khởi động, song tiến độ hoàn thành vẫn chưa được xác định cụ thể.

Ban đầu, dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư. Ngày 10/12/2019, UBND TPHCM chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty TNHH Sài Gòn Glory. Để giải quyết vướng mắc pháp lý, ngày 16/10/2025, UBND thành phố đã ban hành công văn điều chỉnh dự án đầu tư, gia hạn tiến độ thực hiện thêm 48 tháng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí vào chiều 11/11, khuôn viên dự án đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm ngừng xây dựng. Bên trong công trường chỉ có lác đác nhân viên làm việc.

Hai cần cẩu tháp "siêu dự án" tứ giác Bến Thành chênh vênh giữa trung tâm TPHCM cũng khiến người dân lo ngại về mức độ an toàn.

“Tôi làm việc trên đường Nguyễn Thái Bình, gần chợ Bến Thành nên ngày nào cũng đi qua khu vực này. Việc một tòa nhà bị bỏ dở giữa trung tâm thành phố khiến người dân rất tiếc nuối. Nhiều năm không được hoàn thiện, công trình còn xuất hiện tình trạng vẽ bậy, rác thải xung quanh gây mất mỹ quan. Tôi hy vọng dự án sớm được tiếp tục và hoàn thành để khu vực này khang trang, sạch đẹp hơn,” chị Mộng Tuyền (34 tuổi) chia sẻ.

Dự án, được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc tại vị trí đất vàng, nơi có nhiều du khách qua lại, nay lại trở thành một trong những "tòa nhà làm xấu bộ mặt thành phố" do bị bỏ hoang nhiều năm.

Cách đó không xa, cao ốc Saigon One Tower (nay là IFC One Saigon), được cấp phép xây dựng năm 2008 và ngừng thi công từ năm 2012, cũng đang được TPHCM thúc đẩy gỡ vướng pháp lý.

Tòa nhà tọa lạc tại vị trí đắc địa, ngay giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt, sát bờ sông Sài Gòn. Tuy nhiên, do quá trình thi công kéo dài và bỏ dở nhiều năm, công trình này từng bị lãnh đạo TP.HCM gọi là “tòa nhà làm xấu xí bộ mặt thành phố”.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình có 42 tầng nổi, 5 tầng hầm, cao khoảng 185m, dự kiến hoàn thành năm 2009 và trở thành tòa nhà cao thứ ba TPHCM thời điểm đó. Công trình được thiết kế là tổ hợp cao ốc thương mại - văn phòng - căn hộ - trung tâm thương mại. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành khoảng 80% phần thô, dự án ngừng thi công từ năm 2012 và rơi vào tình trạng bỏ hoang kéo dài, sau đó bị thu giữ để xử lý nợ.

Hiện nay, mặt bằng phía dưới toà nhà được trưng dụng làm bãi giữ xe, treo biển quảng cáo.

Đến năm 2021, hy vọng "hồi sinh" dự án xuất hiện khi Công ty CP Đầu tư và Phát triển Viva Land (Viva Land) - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - được giới thiệu là đơn vị phát triển mới. Dự án được đổi tên thương mại thành IFC One Saigon. Tuy nhiên, sau khi bà Trương Mỹ Lan vướng vòng lao lý, Viva Land gần như "biến mất", khiến dự án IFC One Saigon một lần nữa rơi vào trạng thái "đứng hình".

Theo Sở Xây dựng TPHCM, UBND TP đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đang bị giam giữ) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án IFC One Saigon. Thành phố sau đó đã chuyển đơn này đến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn.

Hiện, Sở Xây dựng đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện thẩm định, xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định.

Động thái này đang mở ra khả năng tái khởi động cho dự án, mang lại hy vọng về việc hoàn thiện hai công trình biểu tượng này, góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế TPHCM.