GABA từ gạo lứt nảy mầm - xu hướng dinh dưỡng cho người bận rộn

Ngày nay, nhiều người phải chịu áp lực công việc, thời gian nghỉ ngơi hạn chế. Tình trạng này khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần căng thẳng và khó duy trì năng lượng suốt cả ngày. Trong bối cảnh đó, GABA từ gạo lứt nảy mầm được nhiều người quan tâm nhờ khả năng thư giãn tự nhiên, nguồn gốc thực vật và an toàn cho sức khỏe.

GABA có trong gạo lứt nảy mầm hỗ trợ thư giãn và cân bằng tinh thần (Ảnh: Pinterest).

GABA từ gạo lứt nảy mầm - dưỡng chất quan trọng cho hệ thần kinh

GABA (Gamma Aminobutyric Acid) là một axit amin đóng vai trò là chất dẫn truyền thần kinh ức chế, giúp cơ thể thư giãn và cân bằng tinh thần. Nếu như cà phê hay nước tăng lực thường giúp tỉnh táo nhanh, thì GABA hoạt động theo hướng ngược lại: làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và hỗ trợ duy trì sự tập trung bền vững.

Trong tự nhiên, gạo lứt nảy mầm là một trong những nguồn thực vật giàu GABA. Quá trình nảy mầm kích hoạt enzyme nội sinh, giúp hàm lượng GABA tăng gấp nhiều lần so với gạo lứt thông thường. Vì vậy, các sản phẩm từ gạo lứt nảy mầm được nhiều người lựa chọn như một giải pháp dinh dưỡng hàng ngày nhằm cải thiện chất lượng sống theo hướng tự nhiên và lành mạnh.

Giải pháp cho người làm việc trí óc: Giảm căng thẳng, tăng tập trung

Những người thường xuyên làm việc trước máy tính, chịu áp lực deadline (hoàn thành) hoặc phải xử lý khối lượng thông tin lớn dễ gặp tình trạng căng cơ vai gáy, mất tập trung, suy giảm năng lượng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, GABA kết hợp cùng nhóm vitamin B, chất xơ và khoáng chất từ thực vật có thể hỗ trợ: Giảm cảm giác căng thẳng nhờ làm dịu hệ thần kinh; cải thiện chất lượng giấc ngủ ở người bị stress kéo dài; duy trì mức năng lượng ổn định, tránh tình trạng “sập nguồn” giữa ngày; tăng sự tập trung nhờ não bộ không bị quá tải bởi căng thẳng liên tục.

Khác với các loại đồ uống kích thích, GABA không gây tim đập nhanh hay mất ngủ, phù hợp dùng mỗi ngày cho người làm việc trí óc.

Lựa chọn cho người ăn chay và protein thực vật

Khi ăn chay trở thành xu hướng trong lối sống xanh, nhiều người tìm kiếm các sản phẩm từ thực vật, hạn chế đạm động vật. Trong bối cảnh đó, gạo lứt nảy mầm nổi bật nhờ cung cấp chất xơ hòa tan, tốt cho tiêu hóa; vitamin nhóm B, dưỡng chất quan trọng cho não bộ; protein thực vật, dễ hấp thu; chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm mệt mỏi.

Nhờ thành phần thuần thực vật và giàu dưỡng chất, GABA từ gạo lứt nảy mầm là lựa chọn phù hợp để bổ sung hàng ngày. Sản phẩm thích hợp cho người trưởng thành có nhu cầu năng lượng cao nhưng vẫn muốn duy trì chế độ ăn nhẹ nhàng, lành mạnh.

O’go Smoothies gạo lứt nảy mầm - sinh tố tiện lợi, tăng cường GABA

O’go Smoothie gạo lứt nảy mầm cung cấp năng lượng hỗ trợ tinh thần thoải mái, tỉnh táo tập trung làm việc (Ảnh: Orgalife).

Trước nhu cầu gia tăng của người bận rộn, một số thương hiệu dinh dưỡng đã ứng dụng GABA vào sản phẩm uống liền. Trong đó, O’go Smoothie gạo lứt nảy mầm của Orgalife là súp uống tiện lợi với nguyên liệu tự nhiên lành mạnh, nguồn gốc thực vật, tăng cường GABA, vitamin B và chất xơ tự nhiên, giúp người dùng có một tinh thần thoải mái, tỉnh táo tập trung cho ngày làm việc hiệu quả mà không lo ảnh hưởng vóc dáng.

Sản phẩm phù hợp cho người làm việc trí óc: cần giảm căng thẳng, duy trì sự tỉnh táo và tập trung bền vững; người ăn chay hoặc giảm đạm động vật: cần nguồn protein thực vật và chất xơ. Dạng súp uống liền giúp người dùng bổ sung dinh dưỡng nhanh chóng trong những ngày bận rộn, không kịp chuẩn bị bữa phụ.

Sử dụng GABA từ thực vật, bổ sung phù hợp, kết hợp với chế độ ngủ nghỉ hợp lý, vận động nhẹ và hạn chế caffeine sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng mệt mỏi tinh thần.

Việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng sẽ giúp người dùng duy trì thói quen bổ sung GABA lâu dài, nâng cao chất lượng sống và hiệu suất làm việc.