Siêu dự án có tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam sắp được khởi công tại Đà Nẵng

Ngày 19/8, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tại thành phố Đà Nẵng sẽ có 6 dự án cùng với khoảng 250 dự án trên khắp cả nước được khởi công, khánh thành.

Trong đó, tổ hợp Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí Da Nang Downtown do Sun Group đầu tư với quy mô gần 77ha, tại phường Hòa Cường (Công viên châu Á) cũ, được xem là một siêu dự án nằm ở vị trí đắc địa ven sông Hàn.

Phối cảnh tòa tháp 69 tầng, cao 408m (Ảnh: Thanh Huyền).

Tổng mức đầu tư cho dự án gần 80.000 tỷ đồng, gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn… Trong siêu dự án này có tòa tháp biểu tượng 69 tầng với chiều cao 408m, cao thứ 2 tại Việt Nam, sau Landmark 81 (461m) tại TPHCM.

Thiết kế tòa tháp lấy cảm hứng từ ngũ hành, thân tháp gợi hình ảnh áo dài trắng truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Đỉnh tháp là không gian triển lãm đặc biệt, được tạo hình ngọn lửa với một khoảng trống hình vòng cung.

Theo chủ đầu tư, tòa tháp sẽ tích hợp đa tiện ích như khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát, cùng khu hội nghị sự kiện.