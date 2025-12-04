5 tuyệt chiêu biến phòng tắm không cửa sổ bí bách hóa thoáng rộng

Những căn nhà với phòng tắm không có cửa sổ hiện khá phổ biến ở đô thị lớn do "đất chật người đông". Tuy nhiên, theo các nhà thiết kế nội thất quốc tế như Elizabeth Burch hay Grazzie Wilson, chúng ta hoàn toàn có thể "đánh lừa thị giác" bằng cách phối hợp vật liệu và ánh sáng thông minh.

Dưới đây là 5 giải pháp cải tạo không gian vệ sinh không cửa sổ, giúp bạn tìm lại cảm giác thư thái ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Thiết lập kịch bản ánh sáng đa tầng

Sai lầm phổ biến nhất trong các gia đình là chỉ lắp một bóng đèn ốp trần với ánh sáng trắng lạnh lẽo. Với phòng tắm không cửa sổ, ánh sáng nhân tạo đóng vai trò "sinh mệnh". Grazzie Wilson, một chuyên gia sáng tạo nội thất, cho rằng một nguồn sáng đơn lẻ là không đủ.

Cách kết hợp nhiều nguồn sáng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa tạo nên bầu không khí ấm cúng, thư giãn thay cho phòng tắm (Ảnh: Houzz).

Bạn nên bố trí ánh sáng phân tầng. Ngoài đèn downlight âm trần chiếu sáng tổng thể, bổ sung đèn treo 2 bên gương hoặc đèn hắt trần, nên ưu tiên ánh sáng vàng ấm trung tính để tạo cảm giác thư giãn như spa, và lắp chiết áp nếu có thể để dễ điều chỉnh độ sáng.

Ưu tiên thiết bị treo tường và vật liệu trong suốt

Trong không gian nhỏ, càng lộ nhiều sàn, phòng càng có cảm giác rộng hơn. Vì vậy, chuyên gia Elizabeth Burch khuyên nên bỏ tủ lavabo đặt sàn cồng kềnh, thay bằng lavabo treo tường hoặc chậu chân đứng thanh thoát để tạo độ thoáng.

Đồng thời, ưu tiên phụ kiện acrylic trong suốt hoặc kính cường lực cho vách tắm, kệ đồ - vật liệu “vô hình” giúp không chặn tầm nhìn, giữ tổng thể liền mạch, nhẹ nhàng.

Đánh lừa thị giác bằng gương khổ lớn hình chữ nhật

Gương không chỉ để soi mà còn là "vũ khí" lợi hại nhất để nhân đôi không gian. Thay vì những chiếc gương tròn nhỏ hay gương có viền dày nặng nề, một chiếc gương hình chữ nhật cao kịch trần sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.

Theo Elizabeth Burch, gương dáng cao giúp kéo ánh nhìn hướng lên, tạo ảo giác trần cao hơn. Khi kết hợp đèn hắt sau gương hoặc đèn tường đặt cao, không gian sẽ có chiều sâu, bớt tù túng. Đây là mẹo đơn giản nhưng đặc biệt hiệu quả với căn hộ trần thấp.

Ốp gạch kịch trần hoặc dùng giấy dán tường họa tiết lớn

Một thói quen xây dựng cũ là chỉ ốp gạch tường cao khoảng 2 mét, phần còn lại sơn nước. Điều này vô tình tạo ra những đường cắt ngang, khiến phòng tắm vốn đã nhỏ lại càng trông thấp hơn.

Giải pháp tối ưu là ốp gạch men bóng hoặc treo rèm tắm từ sàn lên sát trần, giúp phản chiếu ánh sáng, làm phòng sáng và lung linh hơn. Nếu thích phá cách, bạn có thể dùng giấy dán tường hoặc gạch họa tiết lớn trên nền trung tính, trái với quan niệm phòng nhỏ chỉ nên dùng hoa văn nhỏ, họa tiết lớn sẽ giúp không gian trông rộng rãi và sang trọng hơn.

Bề mặt gạch bóng sẽ phản chiếu ánh sáng đèn, giúp căn phòng lung linh và sáng sủa hơn (Ảnh: Three Bird Renovations).

Giấu kín vật dụng cá nhân

Sự bừa bộn là kẻ thù số một của những không gian chật hẹp. Những chai lọ dầu gội, mỹ phẩm nhiều màu sắc bày biện la liệt sẽ tạo ra sự "nhiễu loạn" thị giác, khiến phòng tắm càng thêm chật chội.

Giải pháp lưu trữ thông minh là chìa khóa. Hãy sử dụng tủ gương để giấu toàn bộ đồ dùng lặt vặt ra sau mặt gương phẳng lì. Ngoài ra, thiết kế các hộc tường trong khu vực tắm cũng là cách hay để đồ đạc gọn gàng mà không chiếm diện tích sàn. Khi mọi thứ được cất giấu tinh tế, thị giác của bạn sẽ được "nghỉ ngơi", và cảm giác ngột ngạt vì thiếu cửa sổ cũng sẽ tan biến.

Với những thay đổi nhỏ trong tư duy chọn nội thất và bố trí ánh sáng, phòng tắm không cửa sổ hoàn toàn có thể trở thành một điểm nhấn kiến trúc thú vị, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi cho gia đình.