Sạt lở gây tắc đường, hơn 2.500 người dân bị chia cắt

Chiều 4/12, ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng, cho biết do mưa lớn trong những ngày qua, tại km1+200 tuyến đường DH6 nối trung tâm xã với các thôn Măng Tra, Trà Don và Tak Tố bị sạt lở nặng.

Theo UBND xã Nam Trà My, lượng đất đá từ taluy dương tràn xuống với khối lượng rất lớn, làm tuyến đường bị hư hỏng nặng. Nhiều đoạn mặt đường bị đất đá xói mòn, sụt gãy hoàn toàn, kéo dài hàng trăm mét, hình thành các hố sâu và khe nứt lớn.

Lãnh đạo xã Nam Trà My kiểm tra hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: UBND xã Nam Trà My).

Tình trạng sạt lở mới phát sinh do trời tiếp tục mưa lớn, nền đất yếu gây cản trở phương tiện lưu thông và công tác thi công thông tuyến.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng xung kích tại chỗ cùng chính quyền xã đã khẩn trương triển khai các giải pháp tạm thời, căng dây cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

Do sạt lở cắt đứt đường DH6, khoảng 630 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu của 3 thôn Măng Tra, Trà Don và Tak Tố, xã Nam Trà My bị chia cắt.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Trà My, người dân ở các thôn này muốn di chuyển ra trung tâm xã phải đi đường vòng qua quốc lộ 40B rất xa. Tuy nhiên, tuyến quốc lộ 40B cũng có rất nhiều điểm taluy dương nguy cơ sạt lở rất cao.

Chính quyền căng dây cảnh báo nguy hiểm tại đoạn sạt lở (Ảnh: UBND xã Nam Trà My).

Ông Nguyễn Hồng Nhân cho biết chiều 4/12, tại khu vực xã Nam Trà My có mưa lớn, việc thi công thông đường gặp rất nhiều khó khăn do khối lượng đất đá lớn, thời tiết diễn biến phức tạp, mặc dù đã có 2 xe múc túc trực tại hiện trường, 2 xe tải đỗ tại ban điều hành của đơn vị thi công.

Lãnh đạo UBND xã Nam Trà My cho biết, địa phương đang phối hợp đơn vị chức năng đánh giá tổng thể mức độ thiệt hại, xây dựng phương án gia cố lâu dài nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Trước mắt, chính quyền xã khuyến cáo người dân lưu thông theo tuyến quốc lộ 40B để đảm bảo an toàn. Đơn vị thi công đang nỗ lực khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, ổn định đời sống và sinh hoạt cho bà con.