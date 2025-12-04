Yêu cầu chung cư HH Linh Đàm hủy “lệnh” cấm gửi xe điện

Trước thông tin chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cấm gửi xe điện, nhiều cư dân tỏ ra bức xúc, cho rằng việc làm này đi ngược với chủ trương khuyến khích dùng phương tiện xanh của TP Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí sáng 4/12, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết đã làm việc với Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm và chỉ đạo không được từ chối trông giữ xe điện.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị ban quản lý chung cư thay vì cấm, phải đưa ra phương án bố trí khu vực sạc riêng cho xe điện, đồng thời tăng cường theo dõi, xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ phương tiện tại tầng hầm.

Ban quản lý cũng cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo hoạt động ổn định, đúng chức năng thiết kế khi có sự cố xảy ra.

Khu vực gửi xe điện trong hầm chung cư tại HH Linh Đàm (Ảnh: Văn Hưng).

Theo lãnh đạo phường Hoàng Liệt, điều này phù hợp với quy định tại Luật Nhà ở năm 2023. Cụ thể, Luật Nhà ở 2023 quy định khu vực để xe của chung cư bao gồm cả ô tô, xe máy (bất kể là chạy bằng xăng hay điện). Việc bố trí chỗ để/sạc xe điện cần được thiết kế theo tiêu chuẩn.

Luật Phòng cháy, chữa cháy hiện cũng không có quy định cấm/hạn chế để xe điện, sạc xe điện tại chung cư. Bên cạnh đó, chưa có kết luận chính thức nào khẳng định xe điện có nguy cơ cháy nổ cao và là phương tiện mất an toàn cháy nổ.

Trước đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm phát đi thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.

Theo ban quản lý chung cư, qua rà soát thực tế tại các hầm, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.

“Xe máy điện và xe đạp điện sử dụng pin - bộ phận có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện, va chạm hoặc thao tác sạc không đúng quy định”, văn bản nêu.

Lộ trình được Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm áp dụng được chia làm hai giai đoạn. Từ ngày 1/12, Ban Quản lý tòa nhà sẽ tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện; các phương tiện đã gửi trước thời điểm này vẫn được phục vụ bình thường. Từ ngày 1/2/2026, việc trông giữ tất cả xe điện tại tầng hầm sẽ dừng hoàn toàn, bao gồm cả các xe đang gửi.

Trong khi đó, từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên của thành phố được áp dụng.