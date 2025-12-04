Hé lộ thú vị từ cơ quan xây dựng bảng giá đất tại Hà Nội

Ngày 4/12, Diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” diễn ra tại Hà Nội.

Tại phiên tọa đàm với chủ đề "Nhận diện thị trường bất động sản 2025", ông Quách Gia Quỳnh, Phó trưởng phòng Kinh tế đất (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), chia sẻ một số thông tin về bảng giá đất mới tại Hà Nội.

“Với tư cách là một trong những đơn vị tham mưu giá đất thì khi xây dựng bảng giá đất có áp lực nào, những người làm công tác tham mưu trực tiếp, những vấn đề tác động có được các cơ quan tham mưu lắng nghe, xử lý không?”, là nội dung một câu hỏi.

Trả lời, ông Huỳnh cho biết trong quá trình xây dựng bảng giá đất, dưới góc độ là cơ quan chủ trì thì thấy có tác động tích cực: giảm sự chênh lệch, tăng thu cho Nhà nước. Tuy nhiên, một số tiêu cực là tăng thuế lên người dân, gây áp lực lên bảng giá đất.

Ông Quách Gia Quỳnh (Ảnh: Đài Truyền hình Hà Nội).

Theo đại diện Phòng Kinh tế đất, Luật Đất đai, hiện nay có nhiều điểm tiến bộ, một trong những điểm mới là bỏ khung giá đất làm hài hòa lợi ích thị trường. Bên cạnh đó, việc ban hành Quyết định 71/2024 về việc điều chỉnh bảng giá đất, tạo sự minh bạch công bằng cho các giao dịch, từ đó tạo cơ sở chính sách đất đai đồng bộ, hài hòa lợi ích.

“Tuy nhiên, nếu không xem xét đầy đủ thì bảng giá đất sẽ có chênh lệch với thực tế khiến người dân phản ứng vì giá đất tăng cao, hệ luỵ gây tác động xấu tới thị trường, an sinh xã hội”, ông Huỳnh nói.

Cùng thảo luận, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT GP Invest, cũng chỉ ra rằng giá đất chưa bao giờ lên cao như vậy so với thu nhập trung bình.

"Một người phải mất rất nhiều năm tiền lương mà vẫn không hy vọng mua được nhà", ông nói và nhấn mạnh, phải làm sao để thị trường lành mạnh, đáp ứng đa số nhu cầu người dân, không có bong bóng thì mới hiệu quả.

Theo ông, giá đất luôn là cấu phần quan trọng của bất động sản chiếm 30% sản phẩm. Nếu đưa cao thì giá nhà không giảm mặc dù biết giá đất liên quan đến thu ngân sách, phải cân đối giữa sự phát triển toàn diện nền kinh tế với thu ngân sách, quyền lợi người dân thì xử lý sao cho hài hòa.

Về vấn đề này, theo bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản ̣(Bộ Xây dựng), để nhận diện "liệu có hiện tượng thổi giá hay không", điều cốt lõi là phải xác định rõ ràng các yếu tố cấu thành giá bán bất động sản.

Theo đó, cơ cấu giá bán chủ yếu được tạo thành bởi hai thành tố chính: giá đất, tức là chi phí quyền sử dụng đất; chi phí đầu tư xây dựng công trình nhà ở. Chi phí này bao gồm vật liệu xây dựng, nhân công, các khoản thuế và chi phí hạ tầng kỹ thuật được phân bổ.

Để ra được giá bán cuối cùng, cần cộng gộp giá thành cộng với chi phí bán hàng và chi phí phát sinh. Chính vì vậy, theo đại diện Bộ Xây dựng, phải có một cái nhìn khách quan với thị trường. Thực tế, vật liệu xây dựng tăng đã ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành bất động sản.

Bà Hạnh cho biết Bộ Xây dựng và các bộ, ngành đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế hành vi thổi giá. Trong đó, có 3 yếu tố cốt lõi, đầu tiên là minh bạch hóa thông tin.

Yếu tố thứ hai là kiểm soát và phát triển bền vững. Yếu tố cuối cùng là đối với việc điều tiết thị trường thứ cấp, các chính sách về tín dụng, tài chính và thuế là vô cùng quan trọng và cần phải có sự can thiệp hợp lý.

"Quan trọng hơn, khi kiểm soát thị trường, phải nhìn vào cơ cấu phân khúc và hàng tồn kho. Hiện nay, chúng ta đang dư thừa phân khúc cao cấp, nhưng lại thiếu trầm trọng bất động sản phù hợp với thu nhập người dân và nhà ở xã hội. Do vậy, cần phải tập trung phát triển phân khúc phù hợp với thu nhập người dân", bà Hạnh nói.