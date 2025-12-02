Giá thực tế vượt xa bảng giá đất ở những tuyến đường đắt nhất TPHCM

Dự thảo về bảng giá đất ở lần đầu tại TPHCM dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 tiết lộ mức giá cao nhất là 687 triệu đồng/m2 ở 3 tuyến đường lớn trong khu trung tâm, gồm Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Đồng Khởi.

Từ nhiều năm nay, những tuyến đường này vẫn được xem là "nóng bỏng tay" về giá, tọa lạc tại trung tâm quận 1 cũ của TPHCM và gắn liền với nhiều địa danh lịch sử.

Đường Đồng Khởi có giá đất và giá thuê mặt bằng đắt đỏ ở TPHCM (Ảnh: Quang Anh).

Đường Đồng Khởi là một trong những tuyến phố thương mại sầm uất, nổi tiếng của thành phố triệu dân, bắt đầu từ đường Nguyễn Du ngay đối diện Công trường Công xã Paris (trước mặt nhà thờ Đức Bà Sài Gòn) và kết thúc tại đường Tôn Đức Thắng đối diện với công viên Bến Bạch Đằng (bờ sông Sài Gòn).

Đường Nguyễn Huệ bắt đầu từ đường Lê Thánh Tôn ngay đối diện trụ sở UBND TPHCM, kết thúc tại đường Tôn Đức Thắng đối diện với công viên Bến Bạch Đằng.

Còn đường Lê Lợi bắt đầu từ công trường Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành, kết thúc tại đường Đồng Khởi trước Nhà hát thành phố.

Nếu như mặt tiền đường Đồng Khởi quy tụ quy tụ nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ và khách sạn cao cấp thì đường Nguyễn Huệ lại tập trung các khách sạn 5 sao mang tính biểu tượng như Rex Hotel, Times Square và nhiều tòa nhà văn phòng lớn. Còn đường Lê Lợi thì tập trung nhiều loại hình kinh doanh, ăn uống, trung tâm thương mại và còn là điểm đầu của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Liên quan đến bảng giá đất, mức giá dự kiến 687 triệu đồng/m2 trên 3 tuyến phố này vẫn được giữ nguyên so với hiện hành và còn thấp hơn 40% so với giá của các đơn vị tư vấn đưa ra (954,3 triệu đồng/m2).

Trên thực tế, mức giá được rao bán còn cao hơn nhiều. Khảo sát từ một trang nhà đất trực tuyến cho thấy, trong một năm gần nhất, đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ có giá rao cao nhất lên tới 1,7-1,8 tỷ đồng/m2, giá rao phổ biến 914 triệu đồng/m2. Cũng khoảng thời gian trên, giá rao tăng 17,5%.

Tương tự, ở đường Lê Lợi, giá rao cao nhất có thời điểm là 1,3 tỷ đồng và phổ biến ở mức 687 triệu đồng/m2. Giá đã tăng gần 16% trong một năm qua nhưng mức hiện tại vẫn thấp hơn đỉnh hồi giữa năm nay (711 triệu đồng/m2).

Cùng với giá nhà đất cao, giá cho thuê mặt bằng ở những khu vực này cũng thuộc nhóm đắt đỏ. Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, 2 năm liền (2023-2024), đường Đồng Khởi nằm trong nhóm có giá thuê mặt bằng cao nhất Việt Nam và đứng thứ 13-14 toàn cầu.

Theo khảo sát, giá thuê mặt bằng đường Đồng Khởi phổ biến khoảng 270 triệu đồng/tháng, những giai đoạn cao điểm có thể lên tới 600 triệu đồng/tháng. Trong 5 năm qua, giá thuê trên tuyến đường này đã tăng khoảng 30%.

Tại đường Nguyễn Huệ, giá cho thuê phổ biến khoảng 300 triệu đồng/tháng, tăng 30% trong 5 năm qua. Nhiều thời điểm, giá thuê cao nhất ở đây vượt 600 triệu đồng/tháng.

Còn tại Lê Lợi, giá thuê hiện tại phổ biến 240 triệu đồng/tháng và tăng 53% trong 5 năm qua. Cũng giống như 2 tuyến phố "vàng", giá thuê khu vực này từng chạm mốc 600 triệu đồng/tháng.

Với giá thuê đắt đỏ, một số mặt bằng cho thuê trên cả 3 con đường trên đều có hiện tượng bị bỏ trống thời gian dài, không có khách thuê mới sau thời gian bùng phát dịch Covid-19.

Báo cáo của Cushman & Wakefield từng đánh giá các thương hiệu bán lẻ từ xa xỉ đến đại chúng đều đang tăng cường đầu tư vào các cửa hàng vật lý ở những vị trí chiến lược (như đường Đồng Khởi) nhằm trưng bày sản phẩm và thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Mặc dù thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đa kênh, nhưng cửa hàng truyền thống mới thật sự là điểm chạm để kết nối đến khách hàng. Chính vì vậy, bất chấp mức giá thuê cao, các nhà bán lẻ vẫn sẵn sàng ký hợp đồng thuê để duy trì cửa hàng.