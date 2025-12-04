Nga không muốn quay lại G8

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

“Không", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn India Today ngày 4/12 khi được hỏi liệu Nga có muốn quay lại G8 hay không.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết không rõ vì sao các nước G7 lại tự gọi mình như vậy, khi tỷ trọng của họ trong nền kinh tế toàn cầu đang giảm dần qua từng năm.

“Tỷ trọng của G7 trong nền kinh tế toàn cầu đang liên tục thu hẹp. Đây là một thực tế hiển nhiên mà tất cả chúng ta đều thấy. Xu hướng là như vậy. Và nó sẽ còn tiếp tục”, ông Putin nói.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng G7 vẫn là một diễn đàn quan trọng và chúc họ mọi điều tốt đẹp.

Nga từng là một trong các thành viên của G8 trước khi bị các nước trong khối tẩy chay và đưa G8 thành G7 vào năm 2014.

Nhóm G7 (gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ) đã lên án Nga vì những bất đồng trong cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine cũng như việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích việc loại Nga khỏi nhóm và đưa ra ý tưởng khôi phục G8 trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Khi đó, lời đề nghị đã bị các thành viên khác của nhóm bác bỏ, trong khi bản thân Moscow dường như không tỏ ra quan tâm đến việc quay trở lại.

Khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, ông Trump tiếp tục đề cập lại ý tưởng khôi phục G8.

"Tôi rất muốn họ quay trở lại. Tôi nghĩ thật sai lầm khi loại bỏ họ khỏi nhóm. Hãy nhìn xem, vấn đề không phải là thích Nga hay không thích Nga. Đó là G8", Tổng thống Trump nói.

Ông Trump từng cho rằng nếu Nga vẫn ở trong G8, xung đột Ukraine có lẽ đã không xảy ra.

Đề xuất đưa Nga trở lại G8 đã được đề cập gần đây trong kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Kế hoạch của Mỹ nêu rõ Nga có thể dần dần trở lại các thể chế quốc tế và tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản đối việc đưa Nga trở lại. Ông Merz nhấn mạnh việc đưa Nga trở lại G8 chỉ có thể được thông qua dựa trên sự đồng thuận của các thành viên trong nhóm.

Ban đầu, Nga vẫn để ngỏ trở lại G8 nếu được mời. Tuy nhiên, qua thời gian, Moscow dường như không còn mặn mà với ý tưởng quay lại.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc quay trở lại G8 không phải là mục tiêu của Nga.

Ông nói nhóm này đã trở nên lỗi thời vì các trung tâm tăng trưởng kinh tế đã chuyển sang các khu vực khác trên thế giới. "G7 không đại diện cho các trung tâm phát triển kinh tế và xã hội hàng đầu thế giới", ông Peskov tuyên bố.

Ông nhấn mạnh, Nga ưu tiên Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20), bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil cùng các thành viên G7. "G20 phản ánh tốt hơn các đầu tàu kinh tế của thế giới", ông Peskov giải thích.