Dòng tiền bất động sản “Nam tiến”, không chỉ vì chênh lệch giá

Ngày 26/11 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam phối hợp với Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tổ chức hội thảo “Dòng tiền Nam tiến: Sức hút bền vững của bất động sản trung tâm TPHCM".

Dòng tiền hướng về phía Nam

Ông Phạm Nguyễn Toan, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết thời gian qua, thị trường nhà đất chứng kiến sự dịch chuyển của dòng tiền từ nhà đầu tư phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội vào TPHCM và khu vực phụ cận.

Xu hướng "Nam tiến" này không chỉ xuất phát từ chênh lệch mặt bằng giá, mà còn đến từ mục tiêu đa dạng hóa danh mục, tìm kiếm biên lợi nhuận dài hạn và tận dụng cơ hội từ quá trình tái cấu trúc thị trường phía Nam.

TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, căn cứ trên các thông tin thị trường, cũng khẳng định rằng dòng tiền bất động sản đang “Nam tiến”.

TPHCM nhìn từ trên cao (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Dự báo về thị trường bất động sản TPHCM đến năm 2030, các chuyên gia cho rằng đang theo hướng đa cực. Nếu trước kia chỉ có một cực ở trung tâm thành phố, rồi thêm Thủ Đức, thì sau khi sáp nhập, xuất hiện đa loại hình trung tâm, đa chức năng.

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng TPHCM là “điểm kích phát cho sự thay đổi, phát triển của đất nước”. Ông dẫn chứng số liệu và nhận định bên cạnh nhu cầu ở thực, nhu cầu đầu tư cũng tăng mạnh nhờ mặt bằng lãi suất được hỗ trợ.

TS Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ - nhận định TPHCM đang có nhiều chính sách thu hút người tài. Nhu cầu về bất động sản sẽ tăng theo nhu cầu của người lao động chất lượng cao.

TPHCM và tầm nhìn siêu đô thị

Tại hội thảo, TS Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV - khẳng định TPHCM đang có những nguồn xung lực phát triển mạnh mẽ.

Ông Lực so sánh TPHCM với một số siêu đô thị trong khu vực như Thâm Quyến (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Thượng Hải (Trung Quốc), Mumbai (Ấn Độ), Jakarta (Indonesia) hay Bangkok (Thái Lan) và chỉ ra những điểm đáng lưu tâm.

Lấy ví dụ về Seoul, đây là trung tâm tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn nhất của Hàn Quốc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển và đổi mới sáng tạo. Thành phố này quản lý đô thị thông minh thông qua dữ liệu lớn, AI và hệ thống cảm biến IoT, dùng bảng điều khiển theo dữ liệu thời gian thực.

Một điểm nhấn nữa tại Seoul là phát triển đồng đều khu trung tâm mới và cũ để không tạo ra sự phân hóa lớn trong xã hội.

TS Cấn Văn Lực cho rằng TPHCM có nhiều điểm tương đồng với các siêu đô thị trong khu vực (Ảnh: Reatimes).

TS Cấn Văn Lực chỉ ra 5 yếu tố thành công của các đô thị trên thế giới để vận dụng cho TPHCM: Giảm tải trung tâm; tận dụng vị trí, lợi thế cạnh tranh; chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng; ứng dụng công nghệ; phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai, tăng không gian phát triển xanh.

Về thách thức, vị chuyên ra cho rằng văn hóa điều hành, cơ chế chính sách chưa phát huy hiệu quả rõ nét; tăng trưởng kinh tế thấp so với vị thế và tiềm năng; cơ cầu kinh tế đầu tư, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế; nguồn nhân lực không đồng đều…

Do đó, TPHCM cần sớm kiện toàn, vận hành suôn sẻ bộ máy chính quyền mới, nhất là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền "siêu đô thị"; hoàn thiện quy hoạch và phát triển không gian đô thị hiện đại, đa trung tâm.

“TPHCM cần điều chỉnh Quy hoạch tổng thể đến 2050 theo hướng siêu đô thị đa trung tâm, trong đó có các đô thị vệ tinh như Thủ Đức, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Thủ Thiêm, đô thị mới tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ”, ông Lực nói.