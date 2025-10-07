Mức độ quan tâm bất động sản tại Hà Nội, TPHCM gây bất ngờ

Tại sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2025 diễn ra sáng nay (7/10), phía Batdongsan.com.vn công bố nhiều thông tin thú vị về thị trường.

Theo đơn vị trên, thị trường bất động sản Việt Nam trong quý III đang vận động theo một quy luật mới, nơi các đô thị truyền thống không còn giữ vị thế độc tôn.

Dữ liệu cho thấy một xu hướng không thể đảo ngược, đó là dòng tiền và nhu cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ ra vùng ven, những nơi còn nhiều dư địa tăng trưởng và được tiếp sức bởi hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện.

"Tứ giác" vệ tinh bao gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình và Bắc Giang đã trở thành tâm điểm mới ở thị trường BĐS miền Bắc (Ảnh: batdongsan.com.vn).

Độ quan âm tại Hà Nội giảm, TPHCM đi ngang

Mức độ quan tâm bất động sản tại Hà Nội đã giảm 22% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi TPHCM gần như đi ngang. Khi độ quan tâm tại Hà Nội hạ nhiệt thì các tỉnh lân cận lại nổi lên như những điểm sáng đầy hấp dẫn.

Một "tứ giác" vệ tinh bao gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình và Bắc Giang đã trở thành tâm điểm mới, chiếm tới 80% tổng mức độ quan tâm của toàn khu vực ngoài Hà Nội. Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng so với đầu năm là Hòa Bình, với con số 65% và Bắc Giang với 61% cho thấy sức hút khó cưỡng của các thị trường mới nổi.

Việc Hải Phòng và Hải Dương sáp nhập đã tạo ra một nền kinh tế lớn thứ ba cả nước, "siêu đô thị biển" có sức bật mạnh mẽ. Trong quý III vừa qua, phân khúc chung cư đã dẫn dắt thị trường với mức tăng giá ấn tượng 17% so với quý 1/2023 và lợi suất cho thuê cạnh tranh 4,6%.

Đi tìm phân khúc "nóng" nhất

Tại Hà Nội, chung cư tiếp tục là phân khúc "nóng" nhất với mức tăng giá phi mã 95% so với quý I/2023, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, mặt bằng giá chung của thị trường đã tăng chậm lại.

“Tại thị trường Hà Nội, giá bán tiếp tục tăng lên nhưng nhu cầu có sự hạ nhiệt, dòng tiền vẫn tập trung nhiều ở phân khúc cao cấp cận trung tâm và chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường”, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn - cho biết.

Đất nền là phân khúc có sự bứt phá mạnh về giá ở khu vực cận trung tâm khi tăng 95% và vùng ven tăng 75%. Dù vậy, do nhạy cảm với các biến động vĩ mô, mức độ quan tâm đối với đất nền vẫn chưa thực sự phục hồi.

Tại thị trường bất động sản miền Nam, Bình Dương đang nổi lên như “vệ tinh” phục hồi nhanh nhất (Ảnh: batdongsan.com,vn).

Tại phía Nam, "sức nóng" cũng tập trung hoàn toàn vào các thị trường vệ tinh của TPHCM. Bình Dương (cũ) nổi lên như một "ngôi sao sáng" tuyệt đối khi chiếm tới 84% tổng mức độ quan tâm toàn miền và ghi nhận tốc độ tăng trưởng 165% so với đầu năm.

Theo đơn vị trên, thị trường TPHCM chỉ thực sự bật tăng mạnh mẽ sau khi có thông tin sáp nhập đơn vị hành chính. Giá rao bán trung bình nhanh chóng leo lên mức 99 triệu đồng/m2, cao nhất trong 2 năm qua. Chung cư trung tâm tiếp tục dẫn dắt thị trường, và thành phố Thủ Đức đang trở thành một cực tăng trưởng mới, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trung và dài hạn nhờ quy hoạch hiện đại và hạ tầng đồng bộ.

Bình Dương đang là "vệ tinh" phục hồi nhanh nhất, hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng như Vành đai 3. Dòng vốn đầu tư cho thuê cũng đang dịch chuyển về các khu vực lân cận, nơi có tỷ suất sinh lời hấp dẫn hơn. Điển hình là Thủ Dầu Một với lợi suất cho thuê đạt 5,1%, cao nhất khu vực. Nguồn cung căn hộ mới cũng tập trung chủ lực ở vùng ven như Thuận An và Dĩ An, mỗi khu vực có hơn 13.000 căn đang mở bán.

Đà Nẵng và Khánh Hòa tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” của miền Trung, chiếm tới 84% tổng mức độ quan tâm toàn khu vực (Ảnh: batdongsan.com.vn).

Thị trường miền Trung duy trì nhịp tăng trưởng ổn định với mức độ quan tâm tăng 13% so với cùng kỳ 2024. Đà Nẵng và Khánh Hòa tiếp tục là hai "đầu tàu" không thể thay thế, chiếm tới 84% tổng mức độ quan tâm toàn khu vực.

Thị trường Quảng Nam - Đà Nẵng có mức độ quan tâm trong quý III tăng 24% ở Đà Nẵng, tăng 58% tại Quảng Nam. Động lực chính đến từ dòng tiền ngoại tỉnh, với sự quan tâm từ Hà Nội tăng 141% và từ TPHCM tăng 32%. Cả hai phân khúc đất nền và chung cư tại Đà Nẵng đều bùng nổ, với giá đất nền tăng 68% và chung cư tăng 50% so với quý I/2023.