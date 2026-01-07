Ô tô, người nườm nượp đi mua đất sau thông tin đề xuất khu công nghiệp

Thông tin về đề xuất khảo sát Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 đã khiến nhiều khu vực thuộc huyện Nam Đàn (cũ) trở nên "nóng" bất thường. Hàng trăm người dân, nhà đầu tư và môi giới bất động sản đổ xô tìm hiểu, các tuyến đường liên thôn, liên xã trở nên đông đúc.

Ngày 6/1, ông Hoàng Vĩnh Trường, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, xác nhận với phóng viên Dân trí rằng lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương xem xét đề xuất của Công ty TNHH VSIP Nghệ An về việc khảo sát, nghiên cứu dự án VSIP 4.

Khi thông tin về dự án VSIP tại xã Đại Huệ xuất hiện, hàng trăm người từ khắp nơi đổ về "săn đất" (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo hồ sơ, doanh nghiệp này đề xuất khảo sát, xác định ranh giới và nghiên cứu đầu tư một khu công nghiệp mới quy mô khoảng 800ha, dự kiến ảnh hưởng đến các xã Đại Huệ, Vạn An và Kim Liên.

Để có cơ sở đánh giá đề xuất, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cùng chính quyền các địa phương liên quan.

Ông Trường nhấn mạnh: "Khi thông tin xuất hiện, người dân và "cò đất" đổ xô tìm mua. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất khảo sát ban đầu, chưa có bất kỳ quyết định quy hoạch hay chủ trương đầu tư nào. Người dân cần hết sức tỉnh táo".

Xe cộ và người dân tấp nập đổ về xã Đại Huệ để tìm hiểu, giao dịch đất khi xuất hiện thông tin về đề xuất khảo sát Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 4 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ghi nhận tại xã Đại Huệ, một trong những khu vực nằm trong phạm vi khảo sát, cho thấy lượng người đổ về xem đất tăng đột biến. Hàng trăm ô tô nối đuôi nhau trên các trục đường chính, nhiều nhóm môi giới livestream (phát trực tiếp) rao bán đất trên mạng xã hội. Nhiều thửa đất trước đây ít được chú ý nay cũng được rao bán dồn dập.

Trao đổi với Dân trí, ông Hồ Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ, cho biết phía VSIP mới chỉ gửi đề xuất lên tỉnh, chưa có buổi làm việc hay khảo sát cụ thể nào tại địa phương.

"Thông tin họ đề xuất quy hoạch khoảng 800ha thuộc 3 xã là có, nhưng mọi thứ đang trong quá trình nghiên cứu. Việc người dân mua bán đất lúc này là giao dịch dân sự, thuận mua vừa bán, chính quyền không can thiệp", ông Tiến nói.

Lãnh đạo xã cũng khuyến cáo người dân cân nhắc kỹ lưỡng để tránh nguy cơ mua theo tin đồn, dẫn đến rủi ro khi quy hoạch chưa được tỉnh phê duyệt.

Theo chính quyền, việc khảo sát quy hoạch phải trải qua nhiều bước, bao gồm đánh giá tác động, rà soát quy hoạch chung, kiểm tra hiện trạng đất đai và sự phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Người dân đổ về tìm hiểu và giao dịch đất (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong bối cảnh giao dịch bùng nổ, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên chạy theo tin đồn, tránh mua bán theo tâm lý đám đông.

"Người dân chỉ nên giao dịch khi có đầy đủ văn bản, quy hoạch được công bố", một cán bộ chuyên môn cho biết.

Việc đổ xô "săn đất" theo tin đồn từng gây nhiều hệ lụy tại một số địa phương trong thời gian qua, khiến giá đất bị đẩy lên bất thường, tạo rủi ro lớn cho người mua cuối cùng và ảnh hưởng đến công tác quy hoạch.

Các sở, ngành liên quan đang tiếp tục khảo sát và thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh xem xét trong thời gian sớm nhất.