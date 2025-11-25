Hà Nội sắp đấu giá đất vàng ở Ba Đình, giá khởi điểm gây choáng

Theo thông báo của đơn vị tổ chức, khu đất được đấu giá quyền sử dụng rộng 3.366m2, nằm tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình (trước đây là phường Điện Biên, quận Ba Đình). Khu đất sẽ được thực hiện dự án khách sạn 5 sao, tầng cao công trình 5-6 tầng, với tổng diện tích sàn 15.923m2.

Giá khởi điểm tại vòng đầu tiên của phiên đấu giá là 201,7 triệu đồng/m2, tương đương từ 679 tỷ đồng. Bước giá tối thiểu cho vòng tiếp theo là 2 triệu đồng mỗi m2, tương đương khoảng 6,73 tỷ đồng cho cả khu đất. Phiên đấu giá này phải trải qua tối thiểu 3 vòng.

Một góc quận Ba Đình (cũ) (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự kiến, phiên đấu giá khu đất số 18 phố Cao Bá Quát sẽ được tổ chức vào sáng ngày 25/12 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án khách sạn ở 18 Cao Bá Quát tối thiểu 911,3 tỷ đồng, gồm 679 tỷ tiền khởi điểm đấu giá đất và 232 tỷ chi phí xây dựng. Như vậy, tổ chức tham đấu giá phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư này, tương đương 182,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, bên tham gia đấu giá phải đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm phát triển dự án. Đơn vị tham gia phải đặt trước 20% tổng giá trị khởi điểm của khu đất, tương ứng số tiền 135,8 tỷ đồng.

Khu đất 18 Cao Bá Quát trước đây được dự kiến đầu tư dự án khu văn phòng do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, Thanh tra TP Hà Nội đã chỉ ra nhiều vấn đề và sau nhiều năm im lìm, dự án này nằm trong số 16 dự án bị Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động vào năm 2018.