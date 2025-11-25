TPHCM đấu giá 7 lô đất vàng, có lô trong vụ "gần 2,5 tỷ đồng/m2 rồi bỏ cọc"

UBND TPHCM lên kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào năm sau. Các khu đất được đưa ra đấu giá gồm lô 3-8, 3-9, 3-12 (Khu chức năng số 3); lô 7-1, 7-17 (Khu chức năng số 7); lô 1-12 (Khu chức năng số 1) và lô 4-21 (Khu chức năng số 4).

Hiện trạng các lô đất trên đều đã hoàn thiện kết nối hạ tầng kỹ thuật, cơ bản hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và đủ điều kiện để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất.

TPHCM lên kế hoạch đấu giá 7 lô đất ở Thủ Thiêm (Ảnh: Hải Long).

Trong số 7 lô đất sắp đấu giá, ba lô 3-8, 3-9 và 3-12 từng được đấu giá thành công vào cuối năm 2021 với mức giá hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, lô 3-12 có diện tích hơn 10.000m2 được trả giá tới 24.500 tỷ đồng, tương đương 2,45 tỷ đồng/m2 - gấp 8 lần giá khởi điểm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trúng đấu giá đã không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn và sau đó xin bỏ cọc.

Bên cạnh kế hoạch đấu giá mới, TPHCM yêu cầu lãnh đạo phường An Khánh phối hợp Ban Quản lý phát triển đô thị thành phố đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với lô 1-20; đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại lô 3-17 (Khu chức năng số 3) và lô 5-3 (Khu chức năng số 5) để đủ điều kiện triển khai các bước tiếp theo.

Sở Tài chính được giao lập danh mục kêu gọi đầu tư và tổ chức đấu thầu các dự án có sử dụng đất tại khu phức hợp thể thao - giải trí thuộc Khu chức năng 2c, cùng ba lô 8-1, 8-2, 8-3 trong dự án Khu lâm viên sinh thái.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, sớm trình UBND TPHCM xem xét để triển khai hoạt động đấu giá.