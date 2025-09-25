Chuyên gia: Tín dụng bất động sản đang tăng rất cao

Phát biểu tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025 do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức diễn ra chiều 25/9, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV cảnh báo về những bất cập của thị trường bất động sản.

Ông Lực nhận định tín dụng bất động sản đang tăng rất cao. Cụ thể, tính đến nay, tín dụng kinh doanh bất động sản đã tăng 20-21%, gấp đôi tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn hệ thống.

Chuyên gia này cũng chỉ ra rằng sự phụ thuộc vào vốn ngân hàng của nền kinh tế đang ngày một gia tăng. Tính đến giữa năm nay, tín dụng ngân hàng đang chiếm tỷ trọng 59% trong tổng nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế trong khi tỷ trọng vốn FDI và đầu tư công lần lượt là 13,96% và 13,23%. Con số này thời điểm cuối năm ngoái lần lượt là 50,6%, 15,01% và 16,31%.

Kênh trái phiếu và cổ phiếu tính đến giữa năm mới chỉ chiếm tỷ trọng lần lượt 9,95% và 0,23% trong khi cuối năm ngoái là gần 11% và 3,3%, cho thấy các kênh này chưa trở thành kênh cung ứng vốn dài hạn cho nền kinh tế. "Thị trường tài chính đang phát triển thiếu cân xứng", chuyên gia nêu.

Đối với thị trường bất động sản, có rất nhiều yếu tố hỗ trợ như kinh tế thế giới giảm tốc nhưng không suy thoái, kinh tế Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, đột phá về thể chế, đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh…

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất hấp dẫn hiện nay cũng hỗ trợ cho thị trường bất động sản. Ông Cấn Văn Lực dự kiến lãi suất thấp sẽ còn được duy trì trong năm 2025-2026. Chưa kể, một loạt chính sách gỡ vướng cho các dự án, khuyến khích nhà ở xã hội… đã được ban hành, một số luật quan trọng tiếp tục được nghiên cứu sửa đổi cũng sẽ giúp thị trường phát triển bền vững.

Chuyên gia cũng chỉ ra bất cập lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay là mất cân đối cung cầu, bất hợp lý về phân khúc khi giá nhà quá cao. Đây cũng là lý do khiến thanh khoản phân khúc nhà chung cư hiện nay yếu.

Theo khảo sát của chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, một công chức ở Việt Nam phải mất 26 năm để mua một căn hộ có giá trung bình, trong khi con số này trung bình trên thế giới là 15 năm. Nếu như không có giải pháp đồng bộ quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới, số năm này sẽ tiếp tục tăng lên và giấc mơ về ngôi nhà của những người trẻ sẽ ngày càng xa vời.

Một góc Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Cấn Văn Lực khuyến nghị các giải pháp để giải quyết bài toán giá bất động sản. Theo đó, cơ quan quản lý cần đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, khung pháp lý, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bất động sản. Đồng thời, có biện pháp cụ thể xử lý các bất cập khiến bất động sản tăng nhanh. "Việc đầu cơ, thổi giá phải làm rất chặt thời gian tới", vị này nêu.

“Không thể để giá bất động sản tăng mãi như thế này được. Muốn vậy, đánh thuế với bất động sản thứ 2 chỉ là một chuyện, cần nhiều giải pháp đồng bộ như: kiểm soát van tín dụng bất động sản, xây dựng cơ sở dữ liệu để ngăn đầu cơ, thổi giá; đa dạng hóa nguồn vốn và sản phẩm…”, TS Cấn Văn Lực khuyến nghị cần xử lý ngay các nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng.

Ông cũng cho rằng doanh nghiệp cũng cần phấn đấu đưa giá bất động sản về hợp lý, để bớt rủi ro cho ngân hàng, doanh nghiệp, người dân, thị trường.