2 người dùng hết 63m3 nước: Nỗi khổ của cư dân chung cư Hòa Bình Green City

"Ngày 22/10, sau khi nhận được thông báo tiền nước tháng 10, một lần nữa cư dân tòa B, chung cư Hòa Bình Green City, phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) lại choáng váng với tiền nước và chỉ số nước tiêu thụ của gia đình mình - cao bất thường và rất vô lý.

Trung bình, mỗi người sử dụng 10-15m3 nước/tháng, trong khi hầu hết cư dân chỉ sinh hoạt tại nhà vào sáng sớm và buổi tối. Đặc biệt, căn hộ tầng 16 chỉ có hai mẹ con nhưng hết 39m3 nước; căn hộ tầng 7 của hai sinh viên thuê trọ được thông báo tới... 63m3; còn hai ông bà hơn 90 tuổi ở tầng 27 dùng hết 25m3.

Cư dân chỉ biết khóc và bất bình với ban quản lý chung cư, bởi kiến nghị nhiều lần mà không có kết quả, kỹ thuật tòa nhà kiểm tra đều báo nước không bị rò rỉ, đồng hồ nước vẫn còn thời hạn kiểm định.

Tình trạng này đã kéo dài trong thời gian dài, không còn là nghi vấn về chất lượng đồng hồ hay rò rỉ thiết bị vệ sinh, mà có dấu hiệu bất thường. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân giúp cư dân".

Đó là phản ánh của độc giả Nguyễn Minh Nguyệt dưới bài viết Cư dân chung cư Hà Nội kêu cứu, nhà 2 người "bị" dùng hết 57m3 nước/tháng .

Chị Nguyệt áp dụng đủ hình thức tiết kiệm nước như khóa van bồn cầu sau khi sử dụng, dùng nước rửa rau, nước giặt quần áo để xả bồn cầu... song vẫn sốc khi nhận hóa đơn tiền nước tháng 10 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Nhiều cư dân khác của tòa chung cư cũng gửi gắm thêm nhiều bức xúc dưới bài viết của Dân trí. Anh Nguyễn Minh nói thêm: "Chúng tôi áp dụng đủ các hình thức tiết kiệm nước như khóa van bồn cầu sau khi sử dụng, dùng nước rửa rau, nước giặt quần áo để xả bồn cầu. Đồng thời, cư dân nghe theo tư vấn của kỹ thuật ban quản lý chung cư thay đồng hồ mới (cư dân tự mua, BQL không hỗ trợ), yêu cầu kiểm định đồng hồ, phản ánh trên ứng dụng iHanoi, nộp đơn ra UBND phường Vĩnh Tuy… Tất cả các cách đều vô vọng, kéo dài 2-3 năm nay.

Không hiểu ban quản lý tòa nhà và chính quyền phường Vĩnh Tuy có thấy nỗi khổ của cư dân không? Biết bao căn hộ chỉ có 2 ông bà già, mà tiền nước có khi tới cả triệu đồng, họ chỉ biết khóc, vét tiền để đóng, nếu không đóng đúng hạn sẽ bị cắt nước sinh hoạt.

Cư dân đóng không thiếu một đồng cho ban quản lý chung cư, nhưng mặt mũi cái đồng hồ nước thế nào, tại sao nó chạy như phi mã trong khi cư dân dùng tiết kiệm lắm rồi, van nước thì khóa, người đi làm đi học suốt ngày. Câu hỏi vẫn bị bỏ ngỏ. Kính mong các cơ quan chức năng sớm điều tra nguyên nhân giúp cư dân".

Nickname ODO mỉa mai bình luận: "Ngày tắm 8 lần chắc cũng không thể hết 50 khối nước! Cả gia đình tôi sinh hoạt bình thường cũng chỉ dùng khoảng 15-30m3/tháng".

Bạn đọc Đức Anh cho rằng vấn đề này không còn đơn thuần là chuyện chênh lệch tiền nước nữa, mà có dấu hiệu rõ ràng của sự tắc trách và thiếu minh bạch.

"Không thể để hàng trăm hộ dân phải trả tiền nước cao bất thường trong suốt vài năm liền mà không ai chịu trách nhiệm hay đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Nếu đồng hồ nước bị lỗi, bị tác động hoặc hệ thống đo sai lệch thì đó là lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, cần kiểm định độc lập. Còn nếu không phải do kỹ thuật, thì phải làm rõ dòng tiền chênh lệch đó đã "chạy" đi đâu", anh Đức Anh nêu quan điểm.

Bạn đọc này nhận định, đây không chỉ là vấn đề dân sinh mà còn là dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý tài chính và quyền lợi người tiêu dùng. Ban quản lý chung cư không thể vừa là người thu tiền, vừa tự ghi chỉ số, rồi lại tự quyết toán mà không có bất kỳ cơ chế giám sát nào từ cư dân hoặc cơ quan chức năng.

"Hàng trăm hộ dân đang bị ảnh hưởng quyền lợi trực tiếp cần phải có thanh tra cấp thành phố, hoặc thậm chí là công an kinh tế vào cuộc để làm rõ và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Đề nghị ban quản lý công khai toàn bộ số liệu đo đếm, biên bản thanh toán với đơn vị nước sạch, kết quả kiểm định đồng hồ, và báo cáo tài chính liên quan đến tiền nước trong các năm gần đây. Người dân có quyền được biết, và có quyền yêu cầu truy thu, hoàn trả nếu phát hiện có thu sai, thu dư. Sự minh bạch không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm pháp lý đối với cộng đồng cư dân", bạn đọc nêu ý kiến.

Tài khoản Som Hyu đặt vấn đề: "Chắc chắn có điều bất thường ở đây. Có thể đồng hồ nước đã bị tác động hoặc hoạt động không chính xác. Ban quản lý thì vẫn thu tiền nước của cư dân, phường giải quyết qua loa, còn đơn vị cấp nước không mấy quan tâm vì họ vẫn được thanh toán đầy đủ.

Vậy khoản chênh lệch bất hợp lý trong hàng trăm hóa đơn suốt 3-4 năm qua đang chạy về đâu?".