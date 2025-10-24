Cư dân chung cư Hà Nội kêu cứu, nhà 2 người "bị" dùng hết 57m3 nước/tháng

Hoa mắt khi nhận hóa đơn tiền nước

Báo Dân trí nhận được đơn kêu cứu của nhiều cư dân chung cư Hòa Bình Green City, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội về việc tiền nước cao bất thường, diễn ra liên tục nhiều năm. Nhiều hộ “sốc” sau khi nhận được tờ hóa đơn tới 63m3 nước/tháng, trong khi nhà chỉ có 2 người.

Nước rửa rau được tận dụng dội nhà vệ sinh, nước giặt quần áo được giữ lại để dội bồn cầu… là cách mà bà Nguyễn Thị Thanh (69 tuổi), cư dân tòa B, chung cư Hòa Bình Green tiết kiệm khi tiền nước cao gấp 3 lần ở nhà cũ.

Hộ gia đình 2 người "ngã ngửa" vì một tháng dùng hết 53m3 nước (Ảnh: Gia Đoàn).

“Ở nhà cũ, nhiều nhất một tháng gia đình tôi dùng khoảng 10 khối nước mà vẫn thoải mái. Từ ngày chuyển về đây sống, 3 người cộng lại không tháng nào dưới 20 khối nước, có tháng trên 30 khối”, bà Thanh chia sẻ.

Theo bà Thanh, nhà bà thường chỉ có hai vợ chồng già, sinh hoạt đơn giản, ngày nấu một bữa ăn hai, tắm cũng tiết chế, thế nhưng chỉ số nước vẫn cao bất thường.

Cũng bức xúc vì chi phí tiền nước mỗi tháng luôn ở mức khủng, chị Nguyễn Minh Nguyệt (cư dân tầng 5), cho biết gia đình chị gồm 3 người phải khóa van nước mỗi khi dùng xong để tiết kiệm, song chỉ số nước vẫn tăng liên tục, năm sau cao gấp đôi năm trước.

Chị Nguyệt bức xúc vì dù đã tiết kiệm nước bằng mọi cách, song chỉ số vẫn tăng liên tục, năm sau cao gấp đôi năm trước (Ảnh: Gia Đoàn).

“Từ năm 2016 đến 2018, gia đình tôi chỉ sử dụng hơn 20m3 nước mỗi tháng. Năm 2019, tăng lên hơn 30m3/tháng, từ năm 2020 trở đi vượt mức 40m3/tháng trong khi nhà vẫn chỉ có 3 người.

Tiền nước hàng tháng tôi phải thanh toán đều như vắt chanh, dao động 800.000-900.000 đồng/tháng, có tháng hơn 1 triệu đồng”, chị Nguyệt phản ánh.

Sau khi thay đồng hồ nước mới, chị Nguyệt cho biết lượng nước tiêu thụ của gia đình trở lại mức bình thường, hơn 20m3/tháng. Tuy nhiên chỉ được một thời gian rồi hóa đơn nước lại tăng vọt, liên tục trên 30m3/tháng.

“Quá bức xúc, tôi đề nghị ban quản lý tòa nhà kiểm định lại công tơ nước, nhưng họ không đồng ý. Bất đắc dĩ, tôi tự bỏ tiền thay công tơ mới, vậy mà tiền nước vẫn không giảm, vẫn trên 30m3/tháng. Năm nay thì thôi rồi, nhà không thêm thành viên mà có tháng 55m3 nước.

Nhân viên kỹ thuật giải thích là do bồn cầu rò rỉ nước, nhưng tôi khóa van cả ngày thì rò rỉ ở đâu? Nước bốc hơi đi đâu mà mỗi tháng chia ra, một người dùng hết 15 khối?”, chị bức xúc.

Chị Nguyệt thường xuyên khóa van nước nhà vệ sinh để tiết kiệm (Ảnh: Gia Đoàn).

Điều khiến cư dân khó hiểu là cư dân nào phản ánh, tháng sau chỉ số nước lại giảm 3-4 khối, được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. “Hàng chục hộ dân bức xúc 2-3 năm nay, nhưng mọi phản ánh, khiếu nại cứ mất hút, không có kết quả”, chị Nguyệt ngao ngán.

Cuối tháng 6, sau khi nhận được phiếu thông báo 57m3 nước/tháng, bà Trần Thị Tố Uyên, chủ căn hộ tầng 16, lập tức khiếu nại tới ban quản lý chung cư.

Theo bà Uyên, hóa đơn tháng 6 là con số từ trên trời rơi xuống, bởi bình thường, gia đình bà 2 người chỉ sử dụng hơn 10m3/tháng.

Người phụ nữ này cho biết thêm, bà không chỉ hoa mắt vì tờ hóa đơn tiền nước mà còn bất ngờ vì những lời giải thích từ nhân viên kỹ thuật rằng do bồn cầu rò rỉ nước, thay là hết.

“Nhà có 2 người, dùng gì mà tận 57 khối nước? Trong khi đồng hồ nước Ban quản lý tòa nhà không cho người dân giám sát, nộp tiền chậm thì họ cắt nước. Hai mẹ con không biết kêu ai, đành phải cắn răng đóng tiền”, bà nói.

Đi kêu mới được đền bù tiền

Không chấp nhận cảnh tiền nước cao vô lý, anh Lương Ngọc Quỳnh, cư dân tòa B2, đã cùng 45 hộ dân đứng ra kiến nghị với chính quyền phường, quận Hai Bà Trưng (cũ) và Xí nghiệp nước sạch Hà Nội, yêu cầu kiểm định đồng hồ nước.

Kết quả khiến nhiều người ngã ngửa: trong 12 đồng hồ được kiểm định, có tới 10 chiếc không đạt yêu cầu, sai số lớn. Đồng hồ nhà anh Quỳnh sai số tới... 32%.

Trong nhà cư dân luôn chuẩn bị sẵn nhiều chậu để trữ nước, tận dụng nước giặt quần áo để dội bồn cầu (Ảnh: Gia Đoàn).

“Trước kiểm định, gia đình tôi dùng hết 33 khối nước mỗi tháng. Sau khi kiểm định, ban quản lý thừa nhận sai sót, thay đồng hồ mới và tiền nước lập tức giảm từ hơn 500.000 đồng xuống còn 200.000 đồng.

Nếu tôi không quyết liệt, thì gia đình tôi mỗi tháng mất ít nhất khoảng 300.000 đồng tiền vô lý. Sau vụ đó, ban quản lý cũng lờ đi, không kiểm định cho 35 hộ còn lại. Dân phải tự bỏ tiền ra mua đồng hồ mới thay thế trong khi mang đồng hồ cũ đi kiểm định”, anh Quỳnh nói.

Theo cư dân, giá nước sạch tại chung cư đang áp dụng theo cách tính giá bậc thang, mức tiêu thụ nước của khách hàng càng nhiều thì số tiền chi trả càng cao.

Phí nước hiện được chia thành 4 mức, 10m3 đầu tiên có giá 8.500 đồng/m3, 10-20m3 là 9.900 đồng/m3, 20-30m3 là 16.000 đồng/m3, từ trên 30m3 là 27.000 đồng/m3. So với giá nước mức 1 là 8.500 đồng/m3, thì giá nước mức 4 đắt hơn gấp 3 lần.

“Bố mẹ tôi năm nay ngoài 90 tuổi, trước đây mỗi tháng sử dụng 8-9 khối nước. Bây giờ hai cụ già yếu, thường xuyên nằm viện, mà tháng nào hóa đơn cũng loanh quanh trên 20 khối nước. Tôi đã tốn hàng chục triệu đồng vào nhà vệ sinh, thay đồng hồ nước do ban quản lý chỉ định, thay cả bệ xí.

Thậm chí tôi còn khóa van nước, tận dụng nước rửa rau để dội bồn cầu, nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Sao họ nỡ móc tiền túi của hai cụ già thế này”, chị Hồng bức xúc, chia sẻ khi gặp phóng viên Dân trí trong thang máy.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 23/10, ông Vũ Văn Hoạt, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), cho biết phường đã tiếp nhận phản ánh của cư dân và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý.