Ô tô lao qua làn xe máy trên cầu Thanh Trì: Bao giờ thay thế dải phân cách?

Nguy hiểm rình rập từ dải phân cách trên cầu Thanh Trì

Thời gian gần đây, cầu Thanh Trì (Hà Nội) liên tục ghi nhận các vụ va chạm giao thông nghiêm trọng khiến người tham gia giao thông bất an, một phần đến từ sự không chắc chắn của dải phân cách chia làn xe máy, ô tô.

Tai nạn và ùn tắc xảy ra như “cơm bữa” trên cây cầu huyết mạch Thanh Trì (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khoảng 18h30 ngày 23/11/2025, một xe khách di chuyển theo hướng về Linh Đàm, khi đến đoạn rẽ xuống đường Đỗ Mười (phường Vĩnh Hưng) bất ngờ mất lái, lao sang làn xe máy và tông trực diện vào một xe máy chở hai người.

Sau va chạm, xe khách tiếp tục lao thêm một đoạn, đâm vào thành cầu và bốc cháy ở phần đầu xe, khiến một phần lan can cầu rơi xuống phía dưới. Hai nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ, thi thể nằm phía đuôi xe khách.

Chưa đầy một tháng sau, tối muộn 30/12/2025, cũng trên cầu Thanh Trì, một ô tô con màu trắng mang biển kiểm soát Hà Nội tiếp tục đâm vào dải phân cách tách làn ô tô và xe máy. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe lật ngửa, nằm chắn ngang làn xe máy.

Hình ảnh từ camera hành trình của các phương tiện cho thấy ô tô con di chuyển với tốc độ cao trước khi tự va chạm vào dải phân cách.

Mới đây nhất, sáng 19/1, nhiều tài xế đã đăng tải thông tin cảnh báo ùn tắc trên các trang cộng đồng xe ô tô lớn, cho biết một ô tô lưu thông trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 đã húc văng dải phân cách, va chạm với xe máy đi cùng chiều.

Hai trong số 3 vụ tai nạn nêu trên gần đây nhất được báo cáo, trước đó còn có hàng loạt vụ tai nạn khác được ghi nhận xảy ra trên cầu Thanh Trì.

Xe khách mất lái tông vào xe máy trên cầu Thanh Trì khiến 2 người tử vong, tối 23/11/2025 (Ảnh: Ngọc Thanh).

Cầu Thanh Trì nằm trên trục Vành đai 3, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các phương tiện từ quốc lộ 1A, quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nên có mật độ giao thông rất cao. Cây cầu được Bộ Giao thông vận tải trước đây thiết kế, xây dựng và bàn giao cho TP Hà Nội quản lý từ năm 2013. Cầu có chiều dài khoảng 3km, mặt cắt ngang rộng 33m, được tổ chức giao thông hai chiều riêng biệt bằng dải phân cách cứng.

Mỗi ngày, cầu Thanh Trì đang phải "cõng" một lớn lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi ra, từ phía Tây Bắc đi vào và lưu thông qua địa bàn Hà Nội.

Trước đây, nhiều ý kiến cho rằng để giảm thiểu tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì, giải pháp hợp lý là thu hẹp làn dành riêng cho xe máy, chỉ đủ cho xe máy lưu thông, thay vì tổ chức làn hỗn hợp như trước.

Nhằm tháo gỡ "nút thắt" giao thông tại khu vực này, tháng 10/2022, Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội tổ chức lại giao thông trên cầu Thanh Trì. Theo đó, cầu được bố trí 3 làn dành cho ô tô và 1 làn riêng cho xe máy, được phân tách bằng dải phân cách cứng như hiện nay.

Cùng với đó, cơ quan chức năng điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép đối với làn ô tô từ 80km/h xuống 60km/h; điều chỉnh hệ thống vạch sơn, biển báo cho phù hợp; đồng thời thường xuyên duy tu, bảo trì mặt cầu, khe co giãn, hệ thống chiếu sáng, camera giám sát và tăng cường công tác xử phạt vi phạm.

Nên thay thế dải phân cách "vừa cứng, vừa mềm"

Việc lắp đặt dải phân cách nhằm tách biệt hai dòng phương tiện từng được kỳ vọng sẽ giúp giao thông thông suốt hơn, giảm ùn tắc. Tuy nhiên, thực tế các vụ việc gần đây lại khiến người dân lo lắng về mức độ an toàn của mô hình dải phân cách "nửa cứng, nửa mềm" này.

Làn hỗn hợp trên cầu Thanh Trì từng khiến tai nạn và ùn tắc xảy ra thường xuyên (Ảnh: Quân Đỗ).

Dải phân cách trên cầu Thanh Trì hiện được cấu thành từ các trụ bê tông, liên kết với nhau bằng các thanh sắt. Theo bạn đọc Dân trí, với kết cấu như vậy, khi xảy ra va chạm, dải phân cách rất dễ bị xô lệch, bung ra khỏi vị trí ban đầu, thậm chí văng sang làn xe máy, làm gia tăng mức độ nguy hiểm.

"Hôm nay lại xảy ra thêm một vụ tai nạn trên cầu Thanh Trì, nạn nhân đã tử vong. Người nhà tiếp tục phải nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm hình ảnh camera của các xe đi qua, đọc mà không khỏi xót xa. Không rõ đã có bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra trên cây cầu này, nhưng dường như vẫn chưa thấy giải pháp căn cơ nào từ cơ quan chức năng nhằm hạn chế và giảm thiểu tai nạn.

Theo dõi nhiều vụ việc, tôi thấy phần lớn tai nạn xảy ra có liên quan đến dải phân cách - một dải phân cách thiết kế bất hợp lý, sử dụng các thanh sắt tròn dài nối các cục bê tông. Khi xảy ra va chạm, các thanh sắt này dễ bung ra, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Tai nạn chủ yếu xảy ra ở làn xe máy, nơi nhiều phương tiện di chuyển với tốc độ cao và va vào dải phân cách. Không thể chỉ trông chờ người điều khiển xe máy chấp hành đúng tốc độ quy định, mà cần áp dụng các biện pháp để giảm tốc độ. Theo tôi, cần nghiên cứu khống chế tốc độ xe máy ở mức 40-50km/h khi lưu thông qua cầu", bạn đọc Trần Hữu Thọ viết.

Sự không chắc chắn của dải phân cách chia làn xe máy, ô tô khiến cho người dân cảm thấy bất an khi lưu thông trên cầu Thanh Trì (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cũng theo bạn đọc này, dải phân cách hiện tại tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, cần sớm được thay thế bằng dải phân cách bê tông cốt thép siêu cứng, có chiều cao đủ lớn, tương tự như đã lắp đặt trên cầu Vĩnh Tuy.

"Việc này nhằm ngăn chặn nguy cơ ô tô lao sang làn xe máy khi mất lái. Đây là lá chắn sinh tử cho người đi xe máy", bạn đọc nhấn mạnh, đồng thời kiến nghị lắp thêm lưới cản gió ở lan can cầu để giúp tay lái xe máy ổn định hơn.

Thường xuyên lưu thông qua cầu Thanh Trì, bạn đọc Nguyễn Tiến Sơn cho biết đã chứng kiến không ít vụ va chạm vào dải phân cách dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Theo anh Sơn, việc tách làn ô tô và xe máy là cần thiết, song dải phân cách bê tông kết hợp ống thép như hiện nay là không phù hợp với điều kiện thực tế của cây cầu.

"Nếu không lắp dải phân cách cứng thì chẳng khác nào đánh cược an toàn của người đi xe máy", bạn đọc này nêu quan điểm.

Cùng chung lo lắng, bạn đọc Đinh Ngọc Hải băn khoăn khi dải phân cách thường xuyên bị hư hỏng sau mỗi vụ tai nạn, buộc cơ quan chức năng phải thay thế nhiều lần, vừa tốn kém ngân sách, vừa không giải quyết triệt để vấn đề.

Theo anh Hải, phương án thay bằng dải phân cách bê tông cứng, liên tục như cầu Vĩnh Tuy sẽ giúp bảo vệ tốt hơn cho làn xe máy và hạn chế các rủi ro đáng tiếc.

Liên quan đến dải phân cách "vừa cứng vừa mềm" trên cầu Thanh Trì, đại diện Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tham mưu Phòng CSGT kiến nghị Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án thay thế dải phân cách hiện tại bằng dải phân cách cứng liên tục, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cầu này.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng nghiên cứu và sớm thay thế dải phân cách trên cầu Thanh Trì bằng dải phân cách cứng liên tục (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 14, kết cấu dải phân cách trên cầu Thanh Trì hiện nay gồm các trụ bê tông nối bằng thanh sắt, thiếu chắc chắn và bền vững. Khi xảy ra va chạm, ô tô có thể dễ dàng làm xô lệch hoặc văng dải phân cách, gây nguy hiểm trực tiếp cho các xe máy lưu thông ở làn trong cùng.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng đề xuất tăng cường các biện pháp tổ chức giao thông như bổ sung gờ giảm tốc trên mặt cầu, kẻ lại vạch sơn, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng ban đêm, tăng cường phản quang và cọc phản quang nhằm phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi qua cầu Thanh Trì.