Ám ảnh đèn siêu sáng, bạn đọc ủng hộ phạt nặng, đề nghị tháo bỏ

Thời gian qua, tình trạng ô tô, đặc biệt là xe tải, xe khách lắp đặt và sử dụng đèn siêu sáng, còi hơi công suất lớn không đúng quy định tiếp tục gây bức xúc trong dư luận.

Trên các tuyến đường đô thị, quốc lộ hay đại lộ, ánh sáng chói lóa từ những loại đèn này khiến nhiều người đi ngược chiều rơi vào tình trạng hoa mắt, mất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước việc cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm này, đông đảo bạn đọc Dân trí bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời đề xuất cần có biện pháp mạnh tay hơn để ngăn chặn triệt để.

Chiếc ô tô tải lắp thêm 2 chiếc còi hơi và đèn siêu sáng, bị CSGT phát hiện xử lý (Ảnh: Ngọc Tiến).

Bày tỏ quan điểm, bạn đọc Nguyễn Văn Lâm cho rằng cần xử lý triệt để tình trạng quá nhiều xe ô tô sử dụng đèn siêu sáng. Bạn đọc này phản ánh, không chỉ trong đô thị mà trên các tuyến quốc lộ vắng, không có đèn đường, việc xe bật đèn siêu sáng càng nguy hiểm hơn cho người đi ngược chiều.

Cùng chung bức xúc, độc giả Đinh Huấn phản ánh nhiều tài xế bật đèn pha dù đã được nháy đèn nhắc nhở nhưng vẫn không hạ cos.

"Có lúc tôi phải dừng hẳn cho xe đó đi qua mình mới dám đi tiếp", bạn đọc nêu trải nghiệm và cho biết thêm trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình, xe tải còn đi vào làn xe máy, gây bụi mù mịt, trong khi ở đại lộ Thăng Long, xe buýt chạy giữa đường khiến việc vượt xe trở nên rất khó khăn.

Theo bạn đọc Ngọc Nguyễn, chỉ riêng việc bật đèn pha không đúng cách đã gây khó chịu, chưa nói đến việc độ đèn. "Ban đêm gặp mấy xe này, xe ngược chiều hoàn toàn không thấy gì, rất dễ gây tai nạn", bạn đọc khuyến nghị cần phạt thật nặng, thậm chí tạm giữ phương tiện vi phạm để làm gương.

Bạn đọc Thanh Bình nhận định, ngoài đèn siêu sáng, nhiều phương tiện còn độ còi công suất lớn, gây giật mình, nguy hiểm cho người và phương tiện. Đáng chú ý, các xe vi phạm thường lắp công tắc ẩn rất kín để đối phó với lực lượng chức năng.

Từ đó, bạn đọc này đề nghị cơ quan chức năng cả nước đồng loạt triển khai kiểm tra, xử phạt nghiêm nhằm tăng tính giáo dục, răn đe và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Về chế tài xử phạt, bạn đọc Khanh Ngô cho rằng mức xử phạt đối với 2 lỗi độ đèn, còi hiện nay còn quá nhẹ so với tác hại gây ra, và cần nâng mức phạt để đủ sức răn đe, không chỉ với ô tô mà cả xe máy.

Cùng quan điểm, bạn đọc Tú Lê bày tỏ mong muốn ngành chức năng làm quyết liệt hơn để người đi đường đỡ khổ khi tham gia giao thông ban đêm.

Một vấn đề được nhiều bạn đọc đặt ra là sau khi xử phạt, các thiết bị vi phạm có được tháo bỏ hay không. "Xử phạt xong thì còi và đèn có yêu cầu chủ xe tháo tại chỗ không?, bạn đọc Bi Bi đặt vấn đề.

Theo anh Sinh Bùi, đã có không ít vụ tai nạn nghiêm trọng xuất phát từ việc bị đèn xe ngược chiều chiếu thẳng gây lóa mắt. Vì vậy, theo bạn đọc này, không thể chấp nhận mọi lý do ngụy biện cho hành vi độ, chế đèn, đặc biệt với xe khách, xe tải.

"Lực lượng CSGT cần làm thật mạnh tay để ngăn chặn nguy cơ tai nạn", bạn đọc kiến nghị.

Cùng chung quan điểm, bạn Quý Vũ cho rằng tất cả ô tô phải giữ nguyên bản, không được phép độ, chế. Nếu phát hiện vi phạm, cần phạt tiền thật nặng và buộc gỡ bỏ toàn bộ các bộ phận độ, chế ngay tại chỗ xử phạt.

Chia sẻ trải nghiệm cá nhân, bạn đọc Luu Theu cho biết từng suýt gây tai nạn khi bị đèn xe ngược chiều chiếu thẳng làm lóa mắt, không nhìn thấy người đi bộ ven đường. Dù may mắn hãm phanh kịp thời, tránh được tai nạn, song bạn đọc này lo ngại nếu tình trạng này tiếp diễn rủi ro là điều khó tránh khỏi.

Anh Quý Vũ cho rằng ô tô cần được giữ nguyên bản, không cho phép độ, chế đèn. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng cần phạt tiền thật nặng và tiến hành gỡ bỏ toàn bộ các thiết bị độ, chế ngay tại chỗ.

Bạn đọc Quang nhấn mạnh, nếu phạt xong mà vẫn để xe tiếp tục chạy thì phương tiện đó vẫn là mối đe dọa đối với tính mạng người khác. Theo bạn đọc này, cần tháo dỡ và loại bỏ ngay các loại đèn độ, bởi những loại đèn này chủ yếu để phô trương, không có tác dụng chiếu sáng đúng nghĩa.

"Hoan nghênh việc nhà chức trách ra tay xử lý và mong rằng sau một thời gian ngắn, tình trạng xe dùng đèn độ sẽ giảm, trả lại sự bình an cho người đi đường. Ngoài xử phạt, việc buộc tháo ngay đèn độ là cần thiết để tránh nguy hiểm cho người khác vào những thời điểm khác", bạn đọc Sơn Nguyễn bày tỏ.