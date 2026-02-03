Chiều 3/2, tuyên án loạt lãnh đạo bệnh viện trong vụ nhận hối lộ 71 tỷ đồng

Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 3/2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Y dược LanQ cùng nhiều bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Trong vụ án này, có 18 bị cáo là cựu lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế, nhân viên y tế bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

Là một trong những người bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất, bị cáo Trương Thị Thu Hương (56 tuổi, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên) trình bày, số tiền bà nhận phần trăm hoa hồng của công ty dược được sử dụng để xây dựng lại nhà xe, căn tin của bệnh viện,...

Ngoài ra, một phần được chi cho các hoạt động chung như làm từ thiện, hỗ trợ công đoàn, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân, tổ chức các chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo chuyên môn và sửa chữa trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh.

Theo bị cáo, các khoản chi này đều được theo dõi, ghi chép, song nhiều khoản không thể xuất hóa đơn, chứng từ theo quy định,...

Nữ cựu giám đốc phân trần, trong 5 lần nhận tiền cuối cùng của công ty dược, bà đều nhận qua tài khoản cá nhân để tiện sao kê các khoản đã chi với mọi người trong viện và cũng nhằm chứng minh bà "không biển thủ đi một phần nào trong cái số tiền đó".

Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo Trương Thị Thu Hương một mực khẳng định mục đích nhận tiền là trong sáng, chỉ "cầm hộ" để sau này phục vụ tái thiết cơ sở vật chất cho bệnh viện, nên vẫn nhận qua tài khoản cá nhân.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 12-13 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Minh Hùng).

Tự bào chữa, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ, rất đau đớn khi bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Mạnh Quyền bật khóc nói, LanQ là bệnh viện y học cổ truyền tư nhân lớn, mỗi năm đón khoảng 200.000 lượt bệnh nhân. Trong quá trình hoạt động bệnh viện từng được lãnh đạo ngành y tế khen ngợi, coi bệnh viện là "niềm tự hào", nên luôn nỗ lực duy trì hoạt động.

Do đó, bị cáo cho rằng nếu bệnh viện LanQ bán thuốc kém chất lượng thì bệnh nhân không thể tin tưởng đến điều trị đông như vậy.

Bị cáo cũng trình bày, giai đoạn dịch Covid-19 khiến việc đấu thầu thuốc gặp nhiều khó khăn do đứt gãy nguồn cung, giá tăng cao nên ông từng phải bán ô tô, thế chấp nhà để có tiền mua thuốc, trả lương cho y bác sĩ.

"Ý nguyện duy nhất của tôi là mua được thuốc cho bệnh viện, không hề có ý chiếm đoạt tiền của bệnh nhân. Tôi không đê hèn, ti tiện đến mức đó", bị cáo nghẹn ngào nói.

Ông Quyền bị Viện kiểm sát đề nghị tổng mức án 17-19 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Bị cáo Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm (Ảnh: Minh Hùng).

Bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm) cho biết, dược phẩm Sơn Lâm kinh doanh dược liệu trên toàn quốc, thấy cơ sở y tế, bệnh viện nào có nhu cầu mua hoặc đang đấu thầu tìm nhà cung cấp thuốc sẽ nộp hồ sơ trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế các tỉnh.

Sau khi trúng thầu với giá trị lớn, công ty ký hợp đồng nguyên tắc với Sở Y tế. Tuy nhiên để bán hàng cụ thể, công ty phải xuống trực tiếp các trung tâm y tế huyện hoặc bệnh viện để ký hợp đồng cung cấp thuốc riêng biệt.

Để đảm bảo tiến độ thanh toán diễn ra nhanh chóng và việc giao thuốc được thuận lợi và để thuốc không bị trả lại với những lý do nhỏ nhặt bị cáo Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ 71 tỷ đồng.

Ông Cách nói, thuốc của Sơn Lâm tốt, đã đạt cả tiêu chuẩn nội địa và quốc tế song đôi khi một số bệnh viện sẽ bắt bẻ về phương thức điều chế. Để không bị gây khó khăn, ông dùng tiền để lãnh đạo các bệnh viện này "linh động", tránh việc hàng phải trả đi trả lại, "rất nhọc".

Ngoài ra, theo cấp phó của ông Cách, bị cáo Lê Văn Tình, tiền hoa hồng còn giúp việc ký các biên bản thương thảo và hợp đồng diễn ra nhanh chóng.