Đại lý nhận cọc Lexus ES 2026: Có bản thuần điện, giá có thể không đổi

Các đại lý đang đồng loạt nhận cọc thế hệ mới của Lexus ES, nhiều khả năng xe sẽ được đưa về Việt Nam vào tháng 5.

Một nhân viên tư vấn bán hàng tại Hà Nội chia sẻ, mẫu sedan hạng sang cỡ trung này sẽ có 3 phiên bản, gồm: 350h Premium Hybrid (HEV), 350h Luxury Hybrid (HEV) và 500e Electric (BEV).

Nhân viên tư vấn trên cho biết, khách hàng quan tâm có thể đặt cọc trước với mức phí là 157 triệu đồng. Ngoài ra, người này hé lộ mức giá tham khảo của Lexus ES 2026 dao động 2,36-3,14 tỷ đồng, không thay đổi so với giá niêm yết của phiên bản hiện hành.

Dựa theo cách đặt tên các phiên bản, Lexus ES 2026 lần đầu có một phiên bản thuần điện, và hai bản thấp đều sử dụng cấu hình xăng lai điện (Ảnh: Đại lý Lexus).

Giả sử được chốt giá bán lẻ đề xuất không chênh lệch nhiều với khoảng giá tạm tính trên, Lexus ES 2026 vẫn được đánh giá là có lợi thế về cấu hình so với đời cũ, theo giới chuyên gia.

Lý do là ở phiên bản hiện hành, cấu hình hybrid chỉ xuất hiện trên biến thể 300h cao cấp nhất (3,14 tỷ đồng).

Ở thế hệ mới, hệ truyền động xăng lai điện xuất hiện ngay từ bản tiêu chuẩn, bao gồm động cơ xăng dung tích 2.5L kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 243 mã lực.

Biến thể thuần điện (500e) được trang bị hai mô-tơ điện đi kèm hệ dẫn động 4 bánh, sản sinh tổng công suất 338 mã lực, có tầm vận hành tối đa 402km/lần sạc đầy.

Lexus ES 2026 thuộc thế hệ thứ 8, với thiết kế được lấy cảm hứng từ chiếc xe ý tưởng (concept) LF-ZC trình làng từ năm 2023 (Ảnh: Lexus).

Hai phiên bản hybrid của Lexus ES 2026 vẫn sử dụng lưới tản nhiệt hình “con suốt” đặc trưng của hãng xe sang Nhật Bản, nhưng có kích thước nhỏ hơn. Trong khi đó ở biến thể thuần điện, mặt ca-lăng của xe là dạng đóng kín; mâm xe cũng có sự khác biệt.

Nội thất của mẫu sedan hạng sang cỡ trung ở thế hệ mới loại bỏ khá nhiều nút vật lý. Trên táp-lô có sự xuất hiện của màn hình giải trí đặt nổi, kích thước lên tới 14 inch. Sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, các nút bấm cảm biến ở dưới cụm trung tâm chỉ sáng lên khi được kích hoạt.

Tại thị trường Trung Quốc, Lexus ES 2026 còn được trang bị thêm màn hình phụ cho hành khách phía trước (Ảnh: Lexus).

Lexus ES 2026 còn chưa ra mắt tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu hay thậm chí là chính quê nhà Nhật Bản, nên việc đại lý nhận cọc tại Việt Nam cho thấy sự chú trọng của hãng xe sang này dành cho nước ta.

Với những nâng cấp đáng chú ý ở thế hệ mới, Lexus ES 2026 sẽ có thêm khả năng cạnh tranh với các đối thủ cùng cỡ như Mercedes-Benz E-Class (2,499-3,209 tỷ đồng), BMW 5-Series (2,589-3,099 tỷ đồng) hay Volvo S90 (2,75 tỷ đồng).

Những cái tên này đều đã được nâng cấp ở năm 2025, trong khi thế hệ hiện hành của ES được ra mắt Việt Nam từ năm 2022.