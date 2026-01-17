Sân chung trong ngõ 387 phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình (Hà Nội) từng là nỗi bức xúc của người dân. Hằng ngày, khu vực này thường xuyên bị hơn chục ô tô lạ chiếm dụng. Dù người dân và tổ dân phố làm đủ mọi cách, gắn biển cấm, tình trạng trên vẫn không được cải thiện.

Hơn chục chiếc ô tô lạ chiếm dụng hết diện tích sân sinh hoạt chung của cư dân, chiều 15/1 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Khu vực công cộng mà những người ở đâu đến coi như chỗ để xe của nhà mình. Tổ dân phố lắp biển cấm, viết giấy nhắc nhở, tìm mọi cách để xua đuổi cũng không có tác dụng. Chỉ khi báo có bài phản ánh, mọi chuyện mới thay đổi", chị Vũ Thị Lan, phường Khương Đình, nói với phóng viên Dân trí.

Chiều 16/1, gần một ngày sau khi báo Dân trí phản ánh, lực lượng chức năng phường Khương Đình đã có mặt tại hiện trường xử lý tình trạng đỗ xe sai quy định, đồng thời lắp đặt barie quanh khu vực sân vui chơi.

Từ 19h, trẻ em trong ngõ đã ùa ra khu vực sân vui chơi, đạp xe, nô đùa thỏa thích. Nhiều phụ huynh cũng ra chung vui cùng con sau thời gian dài phải trông chừng trẻ chơi trên lối đi chung có nhiều xe cộ đi lại trong ngõ.

Lực lượng chức năng phường Khương Đình đã xử lý tình trạng đỗ xe sai quy định sau phản ánh của báo Dân trí (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chị Lan chuyển đến tổ dân phố số 19, phường Khương Đình được gần 6 năm. Gần một năm nay, người phụ nữ chứng kiến khoảng sân nhỏ cạnh nhà trở thành bãi đỗ xe tự phát của những người "không biết ở đâu đến", từ sáng đến tối. Sau một thời gian cùng nhiều cư dân khác phản ánh, chị Lan cũng bất lực "vì không thấy ai bị xử lý".

"Từ lúc lực lượng chức năng có mặt lắp hàng rào barie, đặt biển "khu vực cấm đỗ ô tô", không còn phương tiện nào tụ tập về đây nữa. Khu vực sân vui chơi rộng rãi hơn hẳn, các cháu chơi suốt từ tối đến giờ", chị Lan nói.

Chị Lê Oanh, sống trong ngõ 387 phố Khương Đình, vui mừng khi cơ quan chức năng đã lắng nghe bức xúc của người dân và có biện pháp xử lý kịp thời. Người phụ nữ không còn phải "tay đôi" tranh cãi với chủ phương tiện hay "năm lần bảy lượt" phản ánh qua ứng dụng iHanoi, kiến nghị lên tổ dân phố như trước.

Lực lượng chức năng đã lắp hàng rào barie, đặt biển "khu vực cấm đỗ ô tô" (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Gần một năm nay, trẻ em trong ngõ không có chỗ vui chơi, chỉ chạy quanh con đường trong ngõ, người lớn luôn phải trông chừng vì xe cộ qua lại đông. Có hôm ô tô đỗ kín lối, tôi phải đi đường vòng mới về được nhà.

Thậm chí có lần, chủ phương tiện còn cố tình rồ ga về phía tôi rồi lớn tiếng: "Không đỗ ở đây thì đỗ ở đâu". Nay khu vực sân chơi đã sạch bóng ô tô, các cháu vui chơi bên trong hàng rào, chúng tôi yên tâm hẳn. Hy vọng vấn đề này sẽ được xử lý dứt điểm", chị Oanh chia sẻ.