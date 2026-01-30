Có được chuyển hợp đồng không thời hạn sang hợp đồng theo Nghị định 111?

Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, trường học nơi chị công tác có nhiều giáo viên và kế toán đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong chỉ tiêu biên chế, thời gian công tác từ 9 năm trở lên. Các trường hợp này đều thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn, đóng bảo hiểm xã hội liên tục.

Gần đây, Sở GD&ĐT yêu cầu chuyển toàn bộ các trường hợp nêu trên sang hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

Công dân băn khoăn, việc yêu cầu chuyển các trường hợp đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn sang hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP có đúng quy định hay không.

Nhiều công dân băn khoăn khi bị yêu cầu chuyển từ hợp đồng không thời hạn sang hợp đồng theo Nghị định 111 (Ảnh: Gia Đoàn).

Nếu việc chuyển đổi này là đúng quy định, mức lương của người lao động có được giữ nguyên theo bậc lương hiện hưởng hay phải quay về mức khởi điểm tương ứng với vị trí việc làm, như bậc 1, hệ số 2,34 đối với giáo viên hạng III.

Trường hợp việc chuyển hợp đồng là không đúng quy định, các trường hợp trên có thuộc diện được xem xét tuyển dụng vào viên chức theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP hay tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn như hiện nay.

Trả lời nội dung công dân băn khoăn, Bộ Nội vụ cho biết, khoản 5 Điều 13 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP quy định, người ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế thì tiếp tục thực hiện công việc đến hết thời hạn hợp đồng.

Trường hợp các bên còn nhu cầu, người lao động được ưu tiên ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Nghị định số 111/2022/NĐ-CP. Tiền lương trong hợp đồng lao động được áp dụng theo 1 trong 2 hình thức, gồm thỏa thuận mức tiền lương phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức, phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 3 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP quy định, hằng năm, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm rà soát để thực hiện tuyển dụng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao. Việc ký hợp đồng theo nghị định này không được sử dụng để thay thế cho việc tuyển dụng công chức, viên chức.

Liên quan đến việc xem xét tuyển dụng vào viên chức, Bộ Nội vụ dẫn quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Theo đó, căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Trong đó, người có đủ 5 năm công tác trở lên, đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tính thời gian tập sự, là một trong những đối tượng được xem xét tiếp nhận vào viên chức.

Từ các quy định nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị bạn đọc liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định của pháp luật.